Šéfka BMW M se obořila na kritiky elektromobilů: „Nerozumím vám,” říká a zapomíná na základní obchodní poučku
Petr ProkopecZe strany takto vysoce postaveného člověka, který odpovídá za vztahy se zákazníky, prodeje a značku, je to až neuvěřitelně nešťastné vyjádření. Kdo jiný by měl vědět, že zvlášť s klienty takto specifické divize se prostě nediskutuje? Rozhodně ne tímto způsobem.
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Šéfka BMW M se obořila na kritiky elektromobilů: „Nerozumím vám,” říká a zapomíná na základní obchodní poučku
včera | Petr Prokopec
Ze strany takto vysoce postaveného člověka, který odpovídá za vztahy se zákazníky, prodeje a značku, je to až neuvěřitelně nešťastné vyjádření. Kdo jiný by měl vědět, že zvlášť s klienty takto specifické divize se prostě nediskutuje? Rozhodně ne tímto způsobem.
Pokud si poprvé sjedete elektrickým autem, je velmi pravděpodobné, že vás pozitivně zaujme. Zejména výkonnější modely ohromí okamžitou akcelerací, ty lépe zpracované umí nabídnout i větší klid a komfort v kabině. Pro prodejce tak ani není moc těžké vás přesvědčit argumentem, že ten či onen udávaný dojezd v kombinaci s údajně rychlým dobíjením postačí pro vaše každodenní potřeby, zvlášť když vaše denní trasy znamenají ujet pár desítek kilometrů a pak auto odstavit u domácí nabíječky. Pokud vás neodradí pořizovací cena, ruka může být rychle v rukávu.
Jenže pak přijde realita dlouhodobého používání, která odhalí mnohé stinné stránky. Onen udávaný dojezd je v reálu klidně poloviční, a to ještě za příhodných podmínek. Údajně rychlé dobíjení je ve skutečnosti extrémně pomalé, a to znovu jen ve chvíli, kdy trefíte ve správný čas tu správnou nabíječku. Když pak zjistíte, kolik stojí pojištění, opravy a nakonec přijde finální účet za obrovský propad hodnoty v čase... To pak není divu, že se polovina lidí zase raději vrátí ke spalovacímu autu, ostatně často ani nemusí zažít vše výše řečené a prožijí si jen jedno peklo.
Z pozitivních pocitů zbude jen ona dynamika v přímce, která ale také není pořád tak okouzlující. Se stále nižší kapacitou baterií jde ruku v ruce zhoršení akcelerace i maximální rychlosti. Zatímco tedy benzinové či dieselové auto s každým spáleným litrem paliva na rychlosti díky snížení hmotnosti aspoň trochu získává, elektromobily jsou na tom naopak kilometr od kilometru hůře. A i když některé drží prapor slušně, jak dlouho vás bude bavit ostře akcelerovat? Nadšený řidič bude chtít víc interakce, kterou mu žádné elektrické auto nenabídne.
Pokud tedy vezmeme v potaz sportovní auta, elektromobilům toho moc do karet nehraje. Modely jako BMW M3 si přece kupujeme kvůli zážitkům, o které se dokáží postarat. To ovšem znamená, že nemohou být jen rychlé, musí vtahovat do děje vším od jízdní agility až po generování těch správných zvuků a vibrací. A musí také umět podávat vysokou dynamiku konzistentně po dlouhé hodiny, ne jen během pár kol na okruhu.
Nic z toho elektromobil neumí, a tak není divu, že se chystané elektrické BMW M3 dočkává od fanoušků opravdu drsné kritiky. Pod články, na fórech, na sociálních sítích najdete jen hrstku pozitivních ohlasů, naprosto převažující je razantní odmítnutí a výsměch. Něco takového kupci podobných aut prostě nechtějí a dráždí je to už samotnou existencí.
BMW by si to mohlo vzít k srdci a zachovat se podle toho, to ale zjevně neudělá. Šéfka divize M pro prodej, značku a vztahy se zákazníky Sylvia Neubauer je už z titulu své pozice tou, která by měla klientům a fanouškům naslouchat a činit velmi citlivá rozhodnutí i vyjádření. V rozhovoru pro BMW Blog se ale zachovala až neurvale
„Abych byla upřímná, já těm 'hejtrům' nerozumím,” uvedla. Už použít tento termín pro fanoušky a zákazníky značky, kteří se negativně vyjadřují k budoucím elektrickým produktům firmy, je krajně nešťastné, především je ale otázkou, zda je vůbec nutné jim rozumět. Základní obchodní poučkou je, že se zákazníky se nediskutuje, zákazníkům se naslouchá. Je nakonec jedno, proč někdo to či ono nechce, prostě to nechce, tak to nekoupí, a tak mu to nebudu vnucovat stůj co stůj. Vyučená prodavačka v obchodu s botami to chápat bude, nemělo by to samé být o pár úrovní výš samozřejmostí?
Paní Neubauer pak pokračovala s tím, že přece abyste mohli něco posoudit, musíte si to nejdřív vyzkoušet. „Nejdřív si ho tedy zkuste a teprve pak rozhodněte, zda se vám líbí, nebo ne,” dodala znovu poněkud pohrdavě. To je na jednu stranu logický argument, ale na tu druhou... Co když už jste takových aut zkusili několik a víte, že trpí neřešitelnými problémy, kolem kterých ani pro BMW nevede cesta? Když víte, že se vám nelíbí růžové boty, také nebudete všechny zkoušet, abyste věděli, že je nechcete. Takový pohled na věc je prostě třeba respektovat a zařídit se podle něj.
Sportovní segment je zkrátka velmi specifický a lidé zde před rozumem kladou důraz na emoce. Elektrická M3 tak jistě bude rychlá, možná nejen v přímém směru. Jenže vám neumožní se s technikou propojit na té úrovni, jako tomu bude u spalovacího provedení, které naštěstí minimálně ještě v jedné generaci dorazí rovněž.
Upřímně za nás? Někdo jako zástupce BMW M by to měl vědět a nejlépe se s takovým autem ani nepokoušet přijít. Však kdo s elektrickým sporťákem někdy uspěl? Nikdo nikdy, pochopil to i Mate Rimac a příště už stejnou chybu neudělá. Proč má tedy BMW nutkání se spálit a ještě po cestě k prodejnímu nezdaru naštvat spoustu lidí podobně nešťastnými komentáři? Nedává to zas jednou žádný smysl, žádný smysl...
Koncept elektrické M3 rozhodně nevypadá špatně, jistě pak bude i rychlý. Jenže zákazníky sportovních aut stejně nemá šanci ve velkém oslovit. Proč to BMW nepřijme jako fakt a - navíc takto nešťastně - s tím bojuje, je mimo naše chápání. Foto: BMW
Zdroj: BMW Blog
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