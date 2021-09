Šéfové automobilek si mysleli, že v roce 2020 budou všechna auta hybridní, krutě se spletli před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Žádní samozvaní experti, ale 125 šéfů automobilek a jiných automobilových firem v roce 2008 očekávalo, že všechna auta v prodeji budou do roku 2020 hybridní. Teď čekají, že za 14 let budou jen elektrická.

V poslední době skoro každý z automobilové branže, kdo přistoupí k řečnickému pultu, otevřeně hovoří o konci spalovacích motorů. Někteří vychází ze záměrů politiků, jiní mají i vlastní, ještě ambicióznější plány. Takový výsledek se bere jako hotová věc, soustavně ale varujeme před tím, že se to nemusí stát už proto, že zkrátka nikdo neví, co přijde za 10 nebo 15 let. Ostatně jak říká Lee Vinsel z technologické univerzity ve Virginii, lidé jsou v předpovídání obecně špatní. „A v případě techniky to platí obzvlášť,“ uvádí.

V tomto ohledu není špatné se podívat zpět do minulosti, neboť to není zdaleka poprvé, co někdo v automobilové branži spojuje nějaké datum v budoucnosti s určitým stavem. Vzpomenout můžeme na rok 2008, kdy společnost IBM oslovila hned 125 manažerů firem z automobilové branže ve snaze odhadnout, co přijde. Z jejich odpovědí pak vyplynulo mimo jiné to, že v roce 2020 budou všechna nová auta používat hybridní pohon.

Krom technického vývoje, který se na poli hybridních pohonů odehrál, k tomu dotyčné vedlo několik dalších faktorů. Jedním bylo o rozšíření povědomí o klimatických změnách, dalším pak globální finanční krize, která poslala ceny benzinu ke 4 dolarům za galon. Rázem byla nastartována poptávka po efektivnějších vozech, která vyústila ve skokové zvýšení zájmu o Toyotu Prius. Té se v USA v roce 2004 neprodalo ani 54 tisíc kusů, o rok později ale již šlo o takřka 108 tisíc aut. O dvě léta později se zájem zastavil až na více než 181 tisíc vozů, v roce 2012 pak byla poprvé překonána dokonce i hranice 200 tisíc aut prodaných za 12 měsíců.

Ovšem ani tento zájem nevedl k tomu, aby se z hybridní technologie stala ta dominantní, a to ani za dalších 8 let. V roce 2020 totiž kombinaci spalovací a elektrické jednotky používala pouhá 3 % nově prodaných aut v Americe, což ve srovnání s 2,8procentním podílem v roce 2008 představuje jen velmi malý nárůst. Hybridní technologie totiž nemalým způsobem navýšila cenu aut, zatímco ceny ropy postupně opět klesly. Američané se tak rychle a ochotně vrátili k velkým pick-upům s adekvátními motory. A i když také ty jsou nyní nabízeny s hybridními pohony, prodejům dominuje klasika.

Pro některé automobilky byl tento vývoj malou pohromou. Odskákal ji především Ford, který v té době naznačoval, že velká auta a pick-upy jsou minulostí a do prodeje v USA přivedl i malé modely jako Fiesta či Ecosport. Pokud se ale momentálně zadíváte na americkou nabídku modrého oválu, zjistíte, že velká auta a pick-upy v ní figurují i nadále, ovšem po malých vozech budete pátrat marně. I onen Ecosport z nabídky příští rok vypadne.

Ford ale pochopitelně nebyl jedinou značkou, která naprosto netrefila střed terče. Třeba Chrysler v roce 2009 tvrdil, že o rok později začne prodávat svůj první elektromobil, přičemž v roce 2013 chtěl mít takových aut na silnicích půl milionu. Ještě odvážnější byl Elon Musk, dle kterého měla Tesla v roce 2014 představit elektromobil pod 30 000 USD a v roce 2019 prodávat milion elektrických aut ročně. Nic z toho se ovšem dodneška nestalo, Tesla splnila vůz cíl asi z 36 procent, pokud vezmeme globální prodeje. A asi z 19, zůstaneme-li u těch amerických.

Co si z toho vzít? Stačí jedno jediné - budoucnost nelze předvídat. I když něco vypadá jasně, může se stát tisíc a jedna věc, která i zdánlivě jasně nalajnovaný vývoj dokonale změní. Ano, oproti minulosti a hybridům tu v případě současnosti a elektromobilů máme jeden podstatný rozdíl - elektrická auta spoléhají na politiky. Ale znamená to nutně něco? Poručit větru dešti stejně nelze a jak ukazuje vývoj v USA, stačí jedny volby a všechno je jinak. A vlastně možná nejsou třeba ani ty, ostatně si stačí vzpomenout, jak ještě před pár lety ti samí lidé považovali za čistý pohon diesely...

Ani zájem o Toyotu Prius již momentálně není takový, jako před zhruba deseti lety, kdy hlavně Američané snad i věřili tomu, že s pomocí hybridní technologie zachrání planetu. Foto: Toyota

Zdroj: Vice

Petr Prokopec