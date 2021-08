Sen mladých frajerů 90. let jde levně koupit jako nový, skoro všechny sežrala rez a nekvalita před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Zdá se to být nedávno, kdy jsme vídali snít o této stylovce mladé hochy za ploty autobazarů, než jsme se ale stačili rozkoukat, skoro všechny exempláře zmizely ze silnic. Tato dožila dneška jako zánovní vůz a nestojí vůbec mnoho.

Může se zdát, že doby, kdy byl Renault Mégane první generace novým vozem, nejsou zase tak dávnou minulostí, jenže od jeho odhalení uplynulo už 26 let. Tehdy to byl prodejní superhit, jedno z nejprodávanějších aut v Evropě a Francouzi jimi ve formě hatchbacků, kombíků a sem tam i sedanů doslova zaplavili Evropu.

Vedle těchto vcelku obyčejných karosářských variant se ale první Mégane prodával také jako kupé a kabriolet. Jejich design byl zvláštní, nepostrádal ale eleganci a zejména kupé si na dnešní poměry získalo neuvěřitelně velkou popularitu. Spatřit jej svého času v bazarech nebylo nic mimořádného, mnozí mladí hoši o něm na přelomu milénia snili jako o relativně dostupné stylovce. Tyhle časy jsou ale dávno pryč.

Ani Renaulty té doby nepatřily k nejkvalitnějším a koroze jim rovněž nebyla cizí. Přidáme-li do hry fakt, že kupé přece jen nebyla tak častou volbou, jako jiné karosářské verze, není divu, že dnes se v bazarech téměř nevyskytují. Na celém Mobile.de v tuto chvíli vidíme v prodeji pouhých 11 aut, z nichž naprostá většina má najeto stovky tisíc km a/nebo jsou zničené tuningem. Jeden z nabízených vozů se ale tomuto smutnému standardu vymyká.

Zdá se být ve stavu blízkém dokonalosti, i když má na hrbu nemalých 22 let - najel totiž pouhých 37 tisíc km. Je to už faceliftované provedení z roku 1999 s nejčastějším motorem 1,6 16V pod kapotou. Není to žádný uragán, dvoulitr by potěšil víc, ale tohle auto nebyla jen prázdná show - s hmotností pouhých 1 135 kg stačilo vozu i 107 koní výkonu, aby se rozjel na stovku za 9,6 sekund a rozjel se až na 198 km/h. To nejsou ostudné parametry.

Výbava je omezená, zapomeňte i byť jen na klimatizaci, spokojit se musíte s elektrickými okny, zrcátky, rádiem a střešním oknem. Historie je ale opravdu perfektní - jde o vůz po prvním majiteli, který jej vždy servisoval u Renaultu a ve 33 tisících km dokonce nechal vyměnit rozvody. Auto má nové pneu, novou technickou a krom jednoho parkovacího oděrku je prý ve stavu 1A.

Nemáme důvod nevěřit, to vše z něj ale ve výsledku dělá velkou raritu. Leckdo by mohl čekat, že něco podobného bude i dnes stát statisíce, ale ne, sám majitel chce za auto 2 600 euro, tedy asi 66 000 Kč. Zánovní Mégane Coupe za 66 tisíc Kč? V dnešní době? Sám už asi pohrdnu, pokud ale sháníte sotva jeté, zajímavé auto za pár desítek tisíc, tohle je rozhodně zajímavý tip. Prohlédnout si jej případně můžete na zdrojovém odkazu.

Kdysi docela obvyklý zjev i na českých silnicích je dnes ve stavu zánovního auta velká rarita. Jedna taková je teď překvapivě levně na prodej v Německu. Ilustrační foto: Renault

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler