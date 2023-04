Sen Lightyearu o výrobě solárních aut končí v troskách, nehotové vozy jdou po krachu do dražby před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Troostwijk Auctions, tiskové materiály

Zakladatelé se novou značku stále ještě pokouší křísit, mateřská firma ale už vyhlásila bankrot a její aktiva budou rozprodána ve prospěch věřitelů. Patří mezi ně i prototypy Lightyearu 0. Na silnice nesmí, jednou to ale může být vzácnost k pohledání.

Proniknout z ničeho mezi zajeté výrobce aut je mimořádně složité a za poslední dekády bychom napočítali jen pár úspěšných případů. Paradoxně nejčastěji bychom mezi nimi narazili na výrobce supersportů, ani v tomto segmentu ale zdaleka každá střela nemíří černého. Na takový Spyker si dnes vzpomenout pomalu už jen nizozemští nadšenci, zatímco Artega dnes neřekne nic už snad ani Němcům, kteří pro ni kdysi pracovali. Není to ale vlastně až tak úplně podivné, neboť zejména v druhém případě jsme nedostali nic, co by v lepší podobě nebylo k mání jinde.

Přesto se během posledních dvou dekád do automobilové branže vrhlo obrovské množství nových start-upů. Důvodem je snaha o přechod na elektromobilitu, která nové firmy spolu s těmi zajetými alespoň v některých ohledech staví na stejnou startovní čáru. Zejména od roku 2010 tak pomalu neuplynul měsíc, kdy by se o slovo nepřihlásila zcela nová společnost, která vyrukovala s působivými vizualizacemi, jenž doprovázely ještě slibnější technické parametry. S realizací pak nadšencům měly napomoci mimo jiné velkorysé vládní granty.

Postupem času ovšem většina firem zjistila, že představit na autosalonu prototyp ověnčený mimořádnými technickými údaji není nic až tak náročného. Taková je ovšem naopak cesta takové studie do sériové výroby. Zejména v Evropě je totiž třeba dodržet řadu podmínek daných legislativou. Rovněž klientela je na starém kontinentu náročnější než třeba v novém světě. Pokud tedy chcete prorazit, potřebujete mít neskutečně silné finanční zázemí. Ovšem ani to nemusí být zárukou úspěchu, jak může nejlépe vyprávět Sir Jim Ratcliffe, který v automobilce Ineos utopil už 37 miliard a neprodává pořád skoro nic.

Ratcliffe za to jistě není rád, s jeho majetkem ho to ale nepoloží. O miliardovém jmění si nicméně mohli nechat zdát zakladatelé nizozemské společnosti Lightyear, kteří se pokusili dobýt svět s pomocí solárních aut. Ta sice lákala 782 fotovoltaickými panely, které za slunečného dne mohly vygenerovat zcela čistou energii zdarma na 70 kilometrů, ovšem zájemci si museli připravit minimálně 250 tisíc Eur (cca 5,8 mil. Kč). Tedy sumu, kterou již nezvládá vytáhnout z kapsy skoro nikdo. Opravdu se tedy nedalo čekat, že úvodních 40 tisíc rezervací vyústí v reálné prodeje.

Je přitom vskutku otázkou, jak moc „bludní Holanďané“ svému úspěchu věřili. Nejspíše ale ano, pročež sepsali smlouvu s finskou společností Valmet Automotive, jenž se měla postarat o výrobu. I přes nákladné přebudování montážní linky ale konec přišel dříve, než vůbec došlo na uspokojení prvních desítek lidí. Finové to ustáli a ustojí, ovšem Nizozemci i přes prvotní oznámení, že se budou soustředit na dostupnější model Lightyear 2, nakonec vyhlásili bankrot.

Ten se týká mateřské firmy Atlas Technologies, která měla pod palcem téměř veškeré aktivity Lightyearu. Značka jako taková ještě žije a usiluje o návrat ze záhrobí, nejsme si ale jisti, zda po všem zmíněném má reálnou šanci přežít. I bohatým finančníkům v mezičase došlo, že elektrický boom je u konce a nasekat jmění takovým způsobem, jako se to kdysi povedlo s Teslou, je výjimka potvrzující docela jiné pravidlo. Minimálně mateřská firma Atlas Technologies je definitivně mrtvá, což dokládá i rozprodej veškerého jejího majetku. K mání je přitom naprosto vše od kancelářských židlí až po rozpracované či hotové prototypy.

Zajímavý je relativně vysoký zájem o tyto vozy, třebaže na silnici v rukou soukromého majitele nebudou moci v žádném případě. Nejvíce lidé touží po hnědě lakovaném exempláři, který je pojízdný. Rozjede se ovšem pouze na 20 km/h. U těch dalších ovšem ani není uvedeno, zda něco takového je vůbec možné. Mnohé ostatní ještě i halí maskovací fólie. Další pak nemají karoserii, jakkoli, tu je možné pořídit separátně stejně jako třeba bateriové pakety.

Online dražba pořádaná aukční firmou Troostwijk Auctions končí za týden, v případě zájmu tedy máte ještě relativní dostatek času na prozkoumání celé nabídky. Řadu komponentů pak lze využít na rozjezd vlastní firmy. Jen nezapomeňte na fakt, že šance dosáhnout globálního úspěchu je pořád stejná a limitně se blíží nule.

Nizozemci doufali, že se svými solárními vozy zaujmou, jejich sen ale skončil v troskách. Majetek mateřské firmy značky Ligthyear je rozprodáván v nucené dražbě, v jeho rámci lze pořídit i prototypy modelu 0 v různých fázích rozpracovanosti. Foto: Troostwijk Auctions, tiskové materiály

Zdroj: Troostwijk Auctions

