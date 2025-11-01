Sen o návratu levných aut s normálními motory žije dál, i u nás nabízené modely se někde dostaly zpátky pod 300 tisíc

1.11.2025 | Petr Prokopec

Foto: MG Motor

Ve své druhé generaci patřilo MG3 mezi nejlevnější vozy Evropy. Do Česka nicméně nedorazilo, místní fanoušci značky si tak museli počkat až na nástupce. Ten přišel loni, v prvé chvíli však byl k dispozici jen s hybridním pohonem. Výkon v té chvíli vyrostl na 195 koní, což rozhodně nezní špatně, jenže souběžně s tím se nahoru vydala i cena. Pokud tedy u nás provedení se spalovací a elektrickou jednotkou a automatickou převodovkou chcete, musíte si připravit minimálně 489 900 Kč.

Místní zastoupení naštěstí později přišlo také s čistě spalovacím provedením, jehož 115 kobyl je nabízeno od 379 900 Kč. To zájem zvedlo, ovšem i tak jde na 4 113 milimetrů dlouhý vůz o vcelku vysokou sumu. Zvláště pak, když vedle hatchbacku postavíte SUV ZS osazené tímtéž ústrojím. Za to si automobilka účtuje 449 900 Kč, tedy jen o 70 tisíc korun víc. A většina klientely pro ně sáhne s velkou ochotou, neboť po podpisu kupní smlouvy mohou počítat s délkou 4 430 mm.

Podobně zjevně nesmýšlí pouze Češi, ale i Australané, kteří si za prvních devět letošních měsíců pořídili 6 803 kusů MG3. Jakkoli to stačilo na vítězství v segmentu malých aut, ve srovnání s loňskem se jednalo o 28procentní pád. První vlna zákazníků tak evidentně již byla uspokojena, zatímco ta druhá, která více klade důraz na cenu, o koupi přemýšlí daleko více než dosud. A právě proto se MG rozhodlo, že zájem o hatchback zkusí rozpohybovat nemalými slevami.

Až do 31. října si tedy protinožci mohou koupit MG3 se slevou ve výši dvou tisíc australských dolarů, což odpovídá takřka 28 tisícům korun. Hatchback s čistě spalovacím pohonem tedy startuje na 21 250 AUD neboli na 293 tisících Kč, pročež je znovu nejlevnějším vozem nejmenšího kontinentu. Více totiž Australané zaplatí i za Kiu Picanto, která má na délku 3 595 mm a navíc je o poznání starším vozem - na premiéru taktéž třetí generace došlo již v roce 2017.

A není to jediné auto, které je takto výhodné, Spolu s MG3 je stejná sleva poskytována také na ZS, které tak lze pořídit od 23 990 AUD, čili od 331 tisíc korun. Jasně, australské ceny jsou samy o sobě irelevantní, nechávají v nás ale žít sen o návratu levných aut s normálními motory - MG 3 i ZS přesně takovými vozy jsou a jejich specifikace jsou tu prakticky stejné jako v Austrálii. Za určitých okolností by tak i zde mohly zamířit s cenou citelně níž - aktuální MG 3 za míň jak 300 tisíc by bylo velmi solidní nabídkou. A u protinožců, kde je průměrná mzda asi trojnásobná ve srovnání s tou u nás, je to skoro pohádková cesta k novému autu.


MG3 u nás se spalovacím ústrojím startuje na 379 900 Kč, v Austrálii už je ale možné ten samý hatchback koupit o takřka 90 tisíc korun levněji. To dává naději. Foto: MG Motor

Zdroje: Drive, MG Motor

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

