Na miliardovém setkání aut se blýskl vůz českého majitele, zanechal na něm výraznou stopu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

České republika je země s nějakými 10 milióny obyvatel, v rámci celosvětové populace tedy nehraje téměř žádnou roli. V historii i současnosti Bugatti ale hraje roli kupodivu významnou, jak připomíná i letošní festival konaný na počest narození Ettore Bugattiho.

Automobilka Bugatti je u nás - a nakonec nejen u nás - v poslední době spojována zejména s miliardářem Radimem Passerem, který nejprve dosáhl silničního rekordu s modelem Veyron, než totéž učinil také s novějším Chironem. Zatímco však první jízda byla většinou světa adorována, ve druhém případě tak tak unikl trestnímu stíhání. Okolnosti se přitom nezměnily, rychlost ani nadále na většině německých Autobahnů neomezují legální limity. Mimo to bylo opět učiněno zadost veškeré bezpečnosti. Svět se ale za těch pár let změnil významně.

To jsme ale poněkud odbočili od tématu. Vraťme se proto ke značce Bugatti, kterou dávno před realitním magnátem zpopularizovala v českých zemích „královna volantu“ Eliška Junková. Díky ní mohla automobilka titulovat naši republiku druhou domovinou, neboť slavná závodnice nekrotila pouze modely jako T30, T35B či T37, nýbrž se rovněž dobře znala se zakladatelem značky Ettore Bugattim. Ten se nakonec stal i jejím patronem, neboť si jasně uvědomoval, že křehká žena snadno zvládá porážet i ty největší velikány své doby.

Když Eliščin první manžel Čeněk Junek jako vůbec první závodník zemřel na Nürburgringu, rozhodla se kariéru pověsit na hřebík. Od toho ji Ettore zrazoval, nakonec vak nepochodil. Na ukončení spolupráce nicméně nedošlo, místo toho se Junková stala ambasadorkou značky Bugatti. Zasloužila se také o vznik Masarykova okruhu v Brně, kde se první podnik v roce 1930 nesl právě v duchu značky z Molsheimu (její vozy obsadily první dvě místa). Hudební skladatel Jaroslav Ježek navíc pro tento účel složil skladbu Bugatti Step.

Česko má tedy opravdu k Molsheimu blízko, což ostatně dále dokazuje pohled na letošní registrace. V červnu si totiž nový majitel z Karlových Varů zaregistroval Bugatti Divo, stejně jako se místních registračních značek dočkal další Chiron. Pokud si přitom uvědomíme, že prvního vozu vzniklo pro celý svět jen 40 exemplářů a druhého 500, pak u nás opravdu končí nemalá část produkce z Molsheimu. Mimo to ovšem český registr eviduje i někdejší stroje značky, což byl ostatně i důvod vedoucí k sepsání tohoto článku.

Letos 15. září se totiž stejně jako v předchozích letech konal slavnostní Bugatti Festival, a to na počest narozenin zakladatele automobilky. Tato akce přilákala do Molsheimu jak velké množství fanoušků, tak pochopitelně i majitelů. Většina navíc dorazila právě v historických vozech, mezi které patří i Type 46 Cabriolet s karoserií od švýcarské karosárny Gangloff. Ten byl oceněn trofejí Bugatti Foundation Trophy, která při pohledu na registrační značku putuje právě do Česka.

Akce pak sice byla pořádána skupinou EBA (Enthousiastes Bugatti Alsace), automobilka ji přímo podporovala. Nikoliv pouze tím, že pro ni zapůjčila zámek Saint Jean, tedy své tradiční sídlo, ale zároveň poslala na místní silnice a prostranství také modely Chiron Pur Sport a Chiron Super Sport. Jedním exemplářem verze Sport pak přispěl jeden zákazník, zatímco pět dalších přivezlo dva Veyrony, dva Veyrony Grand Sport a vzácné EB110 America.

Spíše než o moderní vozy šlo nicméně o ty historické, kterých se v Molsheimu sešlo hned šestapadesát. Kromě „českého“ Type 46 šlo o modely Type 13, Type 35, Type 44, Type 49, Type 57 či Type 101. Těžko se dopočítat toho, kolik miliard korun dohromady vystavená auta měla hodnotu, prsty rukou by ale nejspíše nestačily.

V Molsheimu se před pár dny konal tradiční výroční Bugatti Festival, na kterém nechyběl ani Type 46 Cabriolet by Gangloff s českou registrací. Hodnota 64 vystavených aut pochopitelně dosahovala mnoha miliard korun. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.