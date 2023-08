Šetření ukázalo, jak EU a strach politiků už 7 let brání Němcům zakázat Autopilot Tesly, ač je zjevně nebezpečný před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Samy německé úřady a jimi oslovení experti po rozsáhlých analýzách opakovaně došly k tomu, před čím varujeme už léta - že vás Autopilot Tesly na silnici bez mrknutí oka klidně zabije. Politici ale vše zametli a po 7 letech dál zametají pod koberec, i kvůli pravidlům EU.

Je až neuvěřitelné, jakým způsobem se někteří politici stali servilními vůči ekologickým aktivistům. V tomto ohledu ostatně ani nemusíme opouštět domovinu, stačí pochody tzv. Poslední generace napříč Prahou. Pár desítek lidí snadno šikanuje statisíce ostatních kvůli zavedení plošné třicítky, která ve výsledku může situaci ve městě jen zhoršit. Nekonečné kolony aut způsobené nesmyslně nízkými rychlostními limity budou velice snadno produkovat mnohem více hluku a emisí, než kdyby tatáž auta při udržování vyšší rychlosti metropoli co nejdříve opustila.

Tuzemská metropole je přitom i bez běžně spojena s kolonami, které aktivisté svým počínáním ještě zvětšují. S jednou takovou se přitom v půlce června musela potýkat houkající sanitka. Pacienta nakonec se štěstím zvládla dopravit do nemocnice včas, stejně jako tomu bylo i loni v dubnu. Je nicméně jen otázkou času, než dojde na zopakování tragédie, která se odehrála v listopadu 2022 v Německu. Aktivisté totiž blokováním dopravy zabránili ambulanci, aby včas poskytla pomoc cyklistce zraněné po střetu s osobním automobilem. Žena pak zemřela.

Člověk se nutně musí ptát, co všechno se musí ještě odehrát, aby politici přestali být k těmto věcem neteční. Jistou formu smutné odpovědi na tuto otázku nabízí rozsáhlé šetření Jonase Resta z Manager Magazinu, který ve svém článku rozebírá reakci německé vlády na potenciální nebezpečí, které může pro tamní provoz znamenat používání Autopilotu Tesly. Ten - jak známo - žádným autopilotem není, je to relativně tupý asistenční systém, který vaše auto neodřídí, na to prostě nemá. Řidič mu sice má být oporou, automobilka jej ale prezentuje tak, aby šofér podlehl dojmu, že se vlastně o nic starat nemusí. Fatální nehody jsou pak na spadnutí.

K té první velké došlo 7. května 2016 v USA na Floridě. Tehdy o život přišel Joshua Brown, který právě až příliš věřil autonomnímu řízení své Tesly Model S. Vůz nicméně vůbec nezaregistroval kamion s přívěsem, který mu křížil cestu. Tesla do něj v plné rychlosti narazila a nehoda Browna připravila o život.

V ten moment byly Tesly s Autopilotem nabízené i v Evropě, tedy rovněž v Německu. Tamní ministerstvo dopravy v reakci na tuto událost pověřilo Jürgena Bönningera, šéfa společnosti FahrzeugSystemDaten (její zkratka FSD paradoxně odpovídá dalšímu pokusu Tesly o autonomní řízení zvané Full Self-Driving, je to ale náhoda, v ten moment ani neexistovalo), aby se technologii značky podíval na zoubek. Renomovaný technik tak vzal hned tři různé Modely S osazené Autopilotem a podrobil je rozsáhlému testování.

Na jeho základě vznikla 40stránková zpráva, kterou Rest označuje za „katalog hrůz”. Bönninger totiž uvádí, že Tesly jsou příliš nebezpečné pro své okolí, neboť jsou schopné bez důvodu a jakéhokoli varování vjet i do cesty protijedoucím automobilům, cokoli menšího se pak děje s železnou pravidelností. Také spolkový dálniční institut BASt později ministerstvo dopravy varoval, že chyby systému a jeho možné zneužívání jsou natolik obvyklé, že představuje významné riziko.

V té chvíli by pochopitelně Tesla měla nemalý problém, zvláště když dle Elona Muska její hodnota stojí a padá právě s autonomními systémy. Jenže v Německu se v dané době stále ještě řešil obří skandál Volkswagenu s dieselovými vozy. Osočit nejznámějšího výrobce elektromobilů z ohrožování bezpečnosti provozu tedy „nebylo politicky akceptovatelné“ ze strachu, že by to bylo vnímáno jako ústupek ropné lobby, jakkoli šlo o ryzí realitu podloženou rozsáhlým zkoumáním. Německé úřady tak pod tlakem vlády Angely Merkelové ignorovaly doporučení vlastních institutů i jimi oslovených expertů a spolková agentura KBA nakonec jen Tesle doporučila, aby více zvýraznila odpovědnost řidičů při autonomní jízdě.

Vše tak bylo zameteno pod koberec, stejně jako obavy německých úřadů z online modernizací, díky nimž může Tesla až příliš zasahovat do chodu některých systémů po jejich schválení pro běžný provoz. Automobilka kupříkladu na dálku vypnula některé senzory, aby její starší vozy mohly lépe spolupracovat s novým softwarem. V jeho případě se totiž autonomní technologie spoléhá jen na kamery. Že něco takového je nebezpečné, se ukázalo mnohokrát.

Německá vláda ale nic neudělala a nedělá dodnes, a to i kvůli pravidlům Evropské unie. V EU totiž platí, že jakmile některý členský stát Evropské unie vydá tomu kterému vozu povolení, musí jej akceptovat i zbylé země. Tesla svá auta homologuje v Nizozemí, Němci by tak museli rozjet spor uvnitř EU, co si vůbec s celoevropskými homologacemi za takové situace počít. Ani do toho se Němcům nechtělo a nechce.

Zřejmě tak bude třeba vyčkat, než po Tesle budou zůstávat mrtví i na evropských silnicích. Od takového okamžiku nás bohužel dlouhý čas dělit nemusí. Bönninger totiž otestoval i systém Smart Summon, s jejíž pomocí si můžete vůz přivolat třeba před vchod supermarketu. Jakkoli ovšem značka uvádí, že vůz se zastaví ihned poté, co uvolníte příslušné tlačítko, expert zjistil, že vůz se klidně pohybuje ještě osm sekund poté. Tedy dost dlouho na to, aby někoho bez okolků srazil.

Znovu je tak třeba se zeptat, komu vlastně politici slouží - lidem, kteří je volili, nebo firmám, které z jejich rozhodnutí mohou profitovat? Odpověď si jistě dovodíte sami, jakkoli je nepříjemná. Veřejnost navíc dané skandály, jako je dlouhodobé tutlání informací, již začíná brát pomalu jako normu. V důsledku toho by nás nemělo překvapit, že politikům prochází stále větší extrémy.

Teslu lze do jisté míry považovat za protekční dítko, ke kterému se politici chovají neskutečně servilně. Fakt, že Němci sedm let naprosto ignorují varování svých vlastních úřadů před nebezpečností Autopilotu, je do očí bijící selhání. Foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.