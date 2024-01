Silniční F1 od Mercedesu se poprvé objevila ve volném prodeji, můžete ji mít dřív než spousta roky věrně čekajících miliardářů před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: F1rst Motors, publikováno se souhlasem

Některý z nutně velmi vlivných arabských klientů značky se rozhodl pustit do oběhu auto, které je na jednu stranu velkým zklamáním oproti tomu, čím mělo být, přesto nepochybně zůstane jedním z největších klenotů celé automobilové historie.

Byla to svérázná automobilová „story”, která trvala tak dlouho, že se táhla většinou existence online podoby našeho magazínu. I když Mercedes koncept své silniční Formule 1 zvané AMG One odhalil už v roce 2017, trvalo dlouhých pět let, než přišel se sériovou verzí. Tehdejší šéf Mercedesu dokonce veřejně uvedl, že vedení firmy muselo celý projekt schválit opilé, neboť úkol dostat pod kapotou silničního auta skutečný, jen částečně upravený motor z ef-jedniček, bylo od začátku šílené.

Problém je ale nakonec nejen v tom, jak dlouho to trvalo, ale i to, co je výsledkem. Svět se za dobu opakovaně odložených příprav sériové verze v mnohém změnil, parametry produkčního provedení se navíc zhoršily. Když pak přišla selhání během prvních prezentací, poněkud strastiplná, byť rychlá představení na okruzích, jeden požár a nakonec i tragikomické předávání někdejším zaměstnancům, kteří v mezičase začali pracovat pro konkurenci, bylo toho vážně příliš. A to jsme vlastně pořád neřekli, že první „normální” zákazník auto dostal až loni v lednu.

Je tak mimo jakoukoli pochybnost, že z plánovaných 275 vyrobených kusů většina vůbec nevznikla. Po světě tak chodí miliardáři, kteří v roce 2017 neváhali vysázet na stůl hromadu peněz, aby auto dostali, a v roce 2024 pořád nemají nic. O to hořčeji musí hledět na to, že se v prodeji, v podstatě v bazaru objevil první kus AMG One, který si může koupit kdokoli. Tedy kdokoli, koho po kapsách tíží zbytečných pár desítek, možná stovek milionů korun.

Ten „bazar” je pochopitelně řádně noblesní, jde o nám dobře známé, dubajské dealerství F1rst Motors, kde se ničím jiným než prodejem použitých exkluzivit ani nezabývají. Jak se k autu vůbec dostali, odmítají upřesnit, dá se ale předpokládat, že jim vůz svěřil jeden z prvních arabských kupců, kterému už vypršelo smluvní omezení na další prodej. Anebo je mu takové omezení ukradené, protože je u Mercedesu zapsán tak, že si jej stejně nedovolí vyřadit ze seznamu preferovaných zákazníků.

Auto má najeto necelých 40 kilometrů, takže skoro jistě nikdy pořádně nejelo. Někdo z Arabů si jej nechal dodat a teď ho nejspíš po roce prodává, dost možná s cílem na něm vydělat. Mercedes tuto specialitu nabízel za 2,75 milionu Eur v základu (dnes asi 68 milionů Kč), vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby současná požadovaná suma výrazně překročila hranici 100 milionů korun. Dealerství ji ví, ale na dálku nepoví, jedinou možností je osobní jednání a sdělení nabídky po podpisu NDA (non-disclosure agreement, řekněme dohoda o zachování důvěrnosti určitých informací, při jejímž porušení vás bude čekat trest).

Pokud ale nemáte problém vytáhnout ze šrajtofle podobné peníze, můžete vyrazit do Dubaje a odvézt si svůj AMG One dřív, než se k němu dostanou mnozí ti, jenž si roky okousávali nehty při sledování vývojových pokusů a omylů samotného Mercedesu. To má také svou cenu...

Upřímně řečeno nás tohle auto zase tolik nebere, jde o celkově dost neefektivní způsob dosahování určité dynamiky. Nic ale nemění na tom, že jde o něco naprosto mimořádného. První a přesně tento kus se objevil v prodeji v Dubaji, kde jinde. Foto: F1rst Motors, publikováno se souhlasem

Zdroj: F1rst Motors

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.