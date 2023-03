Simulace ukazuje, co zbude z nejlepšího Mercedesu, když s ním ve 300 km/h nabouráte do zdi před 7 hodinami | Petr Miler

Automobilové nehody dokážou být kruté ve všech myslitelných smyslech těchto slov, obvykle ale nevídáme následky karambolů, které by se odehrály v opravdu vysokých rychlostech. Tady máte možnost vidět je aspoň virtuálně.

U nás nejznámější nárazové testy Euro NCAP se provádějí při relativně nízkých rychlostech. Do roku 2020 se čelní test prováděl s pevnou deformovatelnou bariérou při rychlosti 64 km/h, nyní je vůz havarován při rychlosti 50 km/h proti vozíku, který jede také rychlostí 50 km/h. Zní to jako málo, ze zkraje uvedené věty bychom ale vyzdvihli slovo „relativně”.

Ve skutečnosti to znamená už hodně tvrdé nárazy, které vystavují posádku auta hraničnímu riziku z hlediska ohrožení života. Testování aut ve vyšších rychlostech tak prakticky nemá smysl - i když karoserie poskytne posádce dostatečnou ochranu, samotná setrvačnost ve spojení se zádržnými systémy silničních aut (v těch závodních jsou koncipovány docela jinak) posádku stejně připraví o život. Přesto je zajímavé vidět, co se s autem při nárazu v násobně vyšších rychlostech stane, zvláště pokud tím skutečné auto ani skuteční lidé netrpí.

Právě to se rozhodl ukázat světu Tansu Yeyen za pomoci Mercedesu-Maybach třídy S, který v šesti různých rychlostech poslal proti zdi. Pochopitelně nenaboural šest skutečných Maybachů, to by ho zruinovalo, využil simulace provedené za pomoci programu BeamNG.drive. Můžete samozřejmě zpochybňovat jejich realističnost, ale Yeyen je dříve zastával vysoké pozice u Applu, IBM nebo Samsungu a ve světě IT je to pan někdo. Realističnosti jím připravených počítačových modelů tak lze dávat jistou váhu.

Na videu tedy sedan značky Maybach postupně naráží do zdi v rychlostech 30, 50, 100, 150, 200 a 300 km/h. Při rychlosti 50 km/h se vše děje tak, jak jsme zvyklí - v podstatě veškerou energii nárazu pohltí deformační zóny vpředu, prostor pro posádku je zcela nedotčený. Při rychlosti 100 km/h je již vidět vážnější poškození - přední kolo je zatlačeno do oblasti nohou řidiče, střecha se začala lámat a dveřní panely byly zdeformovány, ale prostor pro posádku si zachoval téměř původní fazónu.

Náraz ve 150 km/h už nebudete chtít vidět, snad jen pro zadní cestující zůstal dostatek životního prostoru. Po nehodě ve 200 km/h už kdysi velký sedan zůstane poloviční a ve 300 km/h... No povídejte se na to sami, to už je brutalita svého druhu a nemusí být vhodná pro slabší žaludky, i když budou vědět, že jde jen o počítačovou simulaci.

Dodejme, že celé virtuální představení má své mouchy, třeba dopad světla z předních světlometů zůstává na místě i po nehodě, také airbagy se autu neotevírají. Ale zrovna o simulaci těchto věcí tu nešlo - smyslem bylo ukázat reakci struktur vozu na takové rány, což video ukazuje velmi věrohodně.

Mercedes-Maybach třídy S je jistě jedním z nejbezpečnějších aut světa. Ani ten ale nemá šanci odolat nárazu ve 300 km/h do zdi, vlastně má problém zvládnout i citelně nižší rychlosti. Foto: Mercedes-Benz

