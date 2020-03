Šíření koronaviru přispívají i auta, může to přinést další vlnu omezení před 2 hodinami | Petr Prokopec

Po všech dosavadních omezeních se zdá, že může být jen lépe, ale není to tak úplně pravda. Restrikcí může i přibýt a jedna z nich se může týkat také aut, kterými dnes můžeme jezdit dle libosti.

Pokud jste zaznamenali nejnovější prohlášení české vlády, možná ve vás začal převládat optimismus. Stávající opatření mají držet do Velikonoc, tedy přibližně následující tři týdny, poté by mělo dojít k popuštění stavidel. Neznamená to ale, že se svět vrátí tam, kde byl před příchodem koronavirové epidemie. Nicméně dovoleno nám toho bude více než nyní.

To se stane za předpokladu, že nedojde na další nekontrolovatelné šíření infekce. A k tomu může dojít snadno, neboť o nové nemoci toho stále zatím mnoho nevíme a byť opatření české vlády se zdají být obecně razantní, kroky v oblastech, kde je to nejdůležitější, jako je zdravotnictví, jsou chaotické a ani se nepokoušející včas identifikovat a eliminovat konkrétní zdroje nákazy.

Vědci nicméně každým dnem přináší nové poznatky, které mohou napomoci nejen s aktuálním bojem, ale zároveň i zabránit tomu, abychom jej museli svádět opakovaně. Bude však zapotřebí, aby se spousta věcí ve světě radikálně změnila. Za aktuálním extrémním a rychlým rozšířením koronaviru totiž dle nové studie, na které se podíleli odborníci z univerzit v italské Bologně a Bari, stojí i auta.

Auta nevypadají jako typičtí přenášeči jakýchkoli chorob a přímo jimi ani nejsou, nepřímo ale ano. A to prostřednictvím smogu, na jehož vytváření se podílejí a který je v podstatě neoddělitelný společník všech větších metropolí.

Jeho součástí jsou i pevné částice PM 2.5 (průměr 2,5 mikrometru), které podle studie jsou ideálním nosičem viru COVID-19. Potvrzuje to i výzkum americké univerzity UCLA, infekce zůstává v aerosolovém prostředí živá po dobu tří hodin. Navíc může jako „pasažér“ urazit vlivem větru i několik kilometrů. Snadno se tedy může stát, že virus chytnete od člověka, který zakašlal na druhé straně města. Stejně jako je reálné, že onemocníte na místě, kde nakažený pobýval před mnoha hodinami.

Toto zjištění do jisté míry vysvětluje, proč se koronavirus šíří tak snadno a rychle, a proč k tomu došlo zvláště v čínské provincii Chu-pej. Ta je totiž těžkým průmyslovým regionem, kde smog dříve v podstatě v podstatě zcela zakrýval oblohu. COVID-19 tak mohl snadno zasáhnout celou metropoli Wu-chan a následně se rozšířil do celého světa. Vypnutím prakticky veškerého průmyslu, zastavením téměř veškeré výroby a extrémní karanténou pak pro změnu došlo k jeho téměř úplnému vymýcení.

Slovo „téměř“ je však v předchozí větě nadmíru důležité. Aktuální informace naznačují, že nakažených začíná v Číně po mnoha dnech poklesů zase přibývat. To by korespondovalo s pozvolným náběhem průmyslu a dopravy a tedy s růstem koncentrace smogu v zemi. Jakkoliv tedy dosud byl s případnou druhou vlnou koronaviru spojován hlavně podzim a příchod chladnějšího počasí, je možné, že kvůli opětovně čoudícím komínům továren a výfukům aut dojde na další kolo mnohem dříve.

Pokud by toto bylo definitivně identifikováno jako skutečně podstatný zdroj nákazy, můžeme se místo rozvolnění dočkat druhé vlny omezení zaměřených mimo jiné právě na dopravu. Dnes si můžete autem jezdit, kam se vám zlíbí - pokud tedy nežijete v místech, kde je život ještě specificky omezen - ani to by ale do budoucna nemuselo být možné. S ohledem na skutečnost, že úplné vymýcení nového koronaviru se nezdá být v dohledné době reálné a informace o něm stále teprve zjišťujeme, můžeme být do budoucna svědky různých nepříjemných restrikcí.

Smog je pro COVID-19 ideálním nosičem, jeden kašlající tak může snadno nakazit celé město i jeho okolí. Pokud se tato hrozba ukáže skutečně vážnou, může byt minimálně ve větších městech omezován i pohyb aut

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec