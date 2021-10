Situace už je opravdu vážná, když nedostatek paliva dostihl i Cristiana Ronalda před 5 hodinami | Petr Miler

Je to jeden z nejbohatších sportovců historie a jeho noblesní sbírka aut tomu odpovídá. Co je mu ale platná, když si do svých vozů stejně jako kdokoli jiný nemůže doplnit palivo?

Zkraje tohoto týdne jsme vás informovali o tom, že ve Velké Británii na většině benzinek došlo palivo. Situaci způsobily zádrhele v zásobování čerpacích stanic dané nedostatkem kvalifikovaných řidičů, které měly zprvu jen lokální dopady. Jakmile se ale o problémech dozvěděli lidé, vzali benzinky útokem a skoupili, co se dalo. To za nastalé situace nemohlo znamenat nic jiného než prohloubení problémů - na dvou třetinách benzinek tak rázem nebylo co koupit.

Vzhledem k tomu, že potíží je skutečně jen zásobování (jinak je prý paliva v Británii dost), vláda povolala na pomoc armádu a uvolnila cestu k vydání 6 000 pracovních víz pro řidiče ze zahraničí, očekávalo se, že problémy rychle pominou. Jenže nestalo se a i na konci týdne je situace okolo dodávek paliv na benzinky zoufalá.

O její vážnosti nejlépe svědčí fakt, že ji na vlastní kůži okouší i Cristiano Ronadlo, staronový hráč Manchesteru United, fotbalový miliardář a majitel úctyhodné kolekce superaut. Právě on si při příležitosti přestupu do Manchesteru pořídil na ježdění nové Bentley Flying Spur a ještě před pár dny v něm byl nafocen při cestě na trénink. Přes týden ale jeho auto zůstalo stát na suchu na čerpací stanici Shell.

Nezajel tam s tím přímo slavný CR7, na to má lidi, jeho řidič ale musel být velmi zoufalý, když na benzince čekal dlouhých 6 hodin a 40 minut od 14:20 až do 21 hodin s tím, že stanice se dočká nových zásob. Nestalo se. Po deváté večer mu tak nezbylo než opustit místo s prázdnou, zde v podstatě doslova.

I to ukazuje, že krize s nedostatkem paliva v Británii je vážná a není u konce. Potvrzuje to i Asociace maloobchodních prodejců benzinu (PRA), podle níž panické nakupování pokračuje a problém se nedaří uspokojivě vyřešit. Není to prý tak, že by palivo nebylo nikde, ve velkých městech a přilehlých oblastech tomu tak ale je.

Popravdě řečeno se divíme, že zrovna boháč Ronaldova střihu si nepořídí palivo na jakémsi šedém trhu, jistě se v Británii musí najít obchodníci, kteří využívají situace, dováží do měst paliva ze vzdálenějších oblastí a prodávají jej za mnohonásobně vyšší ceny. Možná je to ale nakonec Cristianovi R. jedno - aut má dost a než vyjezdí nádrže všech cestami na tréninky, krize snad pomine.

Cristiano Ronaldo je majitelem mnoha exkluzivních aut, jako je Bugatti Chiron nebo nově i Bentley Flying Spur, které můžete vidět na fotkách níže i s ním za volantem. Právě to ale zůstalo stát na čerpací stanici poté, co se řidiči fotbalové superstar nepodařilo ani skoro 7 hodinách čekání sehnat palivo. Ilustrační foto: Bugatti

