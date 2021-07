Situace na trhu ojetin je tak bláznivá, že na ní vydělávají i lidé dlužící na splátkách za úvěr před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Chcete vydělat? Vezměte si úvěr na auto, na které nemáte a klidně jej nesplácejte. Jakkoli absurdně to zní, i toto je realita současného značně přehřátého trhu s ojetými auty.

Trh s ojetými vozy se ocitl v historicky bezprecedentní situaci, a to ve světě i v České republice. Ceny soustavně rostou, nároky lidí se pozvolna snižují a poptávka dále převyšuje nabídku. Ve výsledku tedy není divu, když dochází na neskutečné anomálie. Na poslední z nich upozornil The Wall Street Journal, který se na danou situaci podíval optikou společností nabízejících financování koupě aut. Tyto firmy byly dosud zvyklé na to, že pokud dlužník je v prodlení a splátky nehradí, pak je pro ně daná smlouva ztrátová. Financovaný vůz je sice zabaven a následně prodán, na úhradu chybějícího dluhu na splátkách to ale obvykle nestačí.

Tak tomu bylo ve chvíli, kdy ojetin byl nadbytek a ceny naprosté většiny z nich s časem jen dále klesaly. Pokud tedy na trh zamířil vůz z leasingu, jehož předchozí majitel byl v prodlení se splátkami, bylo prakticky jisté, že se prodá za nižší než dříve domluvenou cenu. Letos je ale vše jinak.

Výrobci kvůli nedostatku komponentů i současnému tlaku na omezování nabídky stále nejžádanějších spalovacích aut nevyrábí dost nových vozů, a tak jsou také stále dražší. Na poli s ojetinami je tedy rušněji než kdy dříve, vozy z druhé ruky míří z bazarů rychleji než do nich, a to nejen poskytovatele půjček, ale dokonce i dlužníky dostává do překvapivě komfortní pozice. Kupříkladu firma Ally Financial, která je jednou z největších amerických v branži, v druhém pololetí na nesplácených vozech vydělala 5 milionů dolarů (cca 109 milionů Kč).

„Je to obrovský posun oproti historickým ztrátám,“ potvrdila změnu šéfka společnosti Jenn LaClair. Odkázala přitom na první letošní kvartál, kdy vše ještě bylo v zažitých kolejích a firma naopak prodělala 97 milionů dolarů (2,1 mld. Kč). Podobné zkušenosti přitom nemá jen ona, ale i banky JPMorgan Chase, PNC Financial Services Group či U.S. Bancorp. Všechny přitom uvádí, že pokud dojde k přeplatku na smlouvě, posílají jej majiteli zabaveného vozu. I ten tedy na situaci vydělává - půjčí si na auto, jezdí, neplatí, to je mu zabaveno, je ale prodáno o tolik dráž, že to pokryje nejen jeho dluh, ale ještě mu banka pošle peníze navíc. Bláznivé? Ano, ale skutečné.

Jak vše funguje v praxi, si můžeme ukázat na případu Chada Simmonse. Ten měl za Hyundai Ioniq z roku 2018 bance splatit ještě 12 500 dolarů, něčeho takového ale již zjevně nebyl schopen. Vůz se nicméně prodal za 15 400 dolarů (334 700 Kč), načež Simmons mohl daný rozdíl použít jako úvodní splátku na Hondu Civic z roku 2020 s 4 000 najetými mílemi (6 436 km). S Hyundai přitom ujel okolo 60 tisíc mil (96 540 km).

Skutečně zde tedy dochází k nikdy dříve nezaznamenané situaci. Banky a ve výsledku i dlužníci nakonec vydělávají na úvodním nesplácení závazku, jež vede k přeprodeji nasmlouvaného vozu. Vše přitom v rámci oněch vyšších cen platí kupci ojetin, kterým jediným je nový stav bezesporu proti srsti. A i když zprávy o tomto dění přichází z USA, situace u nás není a nemůže být jiná, také zde ceny ojetin skokově rostou.

Určitě nechceme nikomu dávat takovou radu, kdo si ale loni koupil ojetou Octavii na úvěr a přestal mít peníze na její splácení, mohl nejen měsíce jezdit bez úhrad, ale nakonec i dostat peníze na cestu. Protože i ceny těchto aut u nás vzrostly o dvouciferné procentní hodnoty. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: WSJ

Petr Prokopec