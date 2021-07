Situace v Austrálii ukazuje, jaký jediný skutečný dopad má skryté měření rychlosti před 6 hodinami | Petr Prokopec

V Novém Jižním Walesu měli do loňska za povinnost označovat místa měření rychlosti i auta, kterými je prováděno. Tu zrušili a rozjeli kampaň o tom, že radary zachraňují životy. Zachránily ale jen státní kasu, mrtvých jen přibylo.

Austrálie je se 7,7 miliony kilometrů čtverečných nejmenším kontinentem, na němž celkově žije zhruba 26 milionů lidí. Zhruba třetina obyvatel má přitom trvalou adresu zapsanou ve státě New South Wales (Nový Jižní Wales alias NSW), jehož rozloha činí 810 tisíc kilometrů čtverečných. Většina z nich pak žije v Sydney, což je nejlidnatější australská metropole. Je tedy evidentní, že NSW je státem, který u protinožců udává veškeré tempo vývoje. Ten nejnovější ale zrovna pozitivní není.

Úřady tohoto státu se totiž pod hlavičkou vyšší bezpečnosti na silnicích rozhodly pro řadu kontroverzních kroků, které od začátku působily dojmem, že jde ve skutečnosti jen o peníze. A po prvním letošním půlroce je evidentní, že tomu tak je. Od počátku ledna do konce června bylo na pokutách vybráno 28 milionů australských dolarů (cca 449 milionů Kč), zatímco loni ve stejném období šlo pouze o 2,9 mil. AUD (asi 46,5 milionu korun).

Máme tu tedy téměř desetinásobný nárůst vybraných peněz z kapes motoristů. Kdyby výsledkem bylo zvýšení bezpečnosti, jak úřady NSW od počátku tvrdily (a dokonce rozjely kampaň hlásající, že „radary zachraňují životy”), asi by s tím nikdo neměl problém. Jenže nic takového se nestalo.

Nejprve si ale shrňme, co vše se v Austrálii změnilo. Tamní měření rychlosti muselo být dříve předem značené cedulí a prováděné výlučně z aut s reflexním označením. To bylo rozumné, neboť jen takové měření vede ke snížení rychlosti aut tam, kde je to třeba, nikoli k rozesílání pokut rychlejším řidičům, což stěží může někoho zachránit. Jenže výběr pokut byl skutečně nezajímavý, a tak došlo k nejprve k odstranění cedulí, jež varovaly před měřením rychlosti, následně byly zbaveny reflexního a jasně viditelného označení veškeré policejní vozy, které jsou používány k mobilnímu měření.

Jak jsme již zmínili, peníze začaly téct proudem, krev ale teče dál. Počet mrtvých na silnicích NSW se za prvních letošních šest měsíců navýšil z loňských 164 na 167, tedy nejenže neklesl, ale dokonce mírně stoupl. To ve výsledku není až tak překvapivé, neboť když místo toho, že máte někde jet pomalu, dostanete tamtéž pokutu, nehod nemůže ubýt. Stejně tak nikoho nezachrání neustálé sledování tachometru místo provozu okolo.

Navíc je třeba dodat, za co ony pokuty padají. Jejich naprostá většina je spojena s překročením nejvyšší povolené rychlosti o méně než 10 km/h. Za tento přestupek bylo za prvních pět letošních měsíců vydáno již přes 110 tisíc pokut, zatímco loni ve stejném období šlo jen o zhruba 7 000 pokut. Do státní kasy tak jen díky tomu přiteklo 15,9 mil. AUD (254,89 mil. Kč), zatímco před rokem šlo o 872 tisíc australských dolarů (13,98 milionu korun).

Protinožci tedy rozhodně svým autům nezašlapávají plynový pedál až pod kobereček, místo toho jezdili rozumně a kde se měřilo, tam ubrali. Nyní tam neubírají, dostávají pokuty za převážně bagatelní přestupky a bezpečnost na silnicích se spíše zhoršuje než zlepšuje. Není divu, že se proti loňským změnám zvedá další vlna odporu, o nic jiného než o peníze skutečně nešlo.

