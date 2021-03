Situace v místě nejpřísnějších německých zákazů dieselů ukazuje jen jejich absurditu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to jediné místo v Evropě, kam nelze legálně vjet ani s pár let starými auty, přesto má dojít k přitvrzení současných opatření. Důvodem ale není zhoršující se kvalita ovzduší a i kdyby byla, hlavní příčinu znečištění omezení míjí.

Ještě na počátku loňského roku se napříč Německem mluvilo o tom, že dosavadní zákazy starších dieselů i benzinových aut nejsou dostačující, a bude proto třeba přitvrdit. Ve hře přitom byl zákaz vozů plnících emisní normu Euro 5, což znamená, že v mnoha případech by problém měli i majitelé vozů starých zhruba pět let. Něco takového evidentně již bylo nepřijatelné jak pro veřejnost, tak pro mnohé politiky. A jelikož do hry vstoupil koronavirus a omezení mobility, zmíněné plány skončily v koši. Naopak se místo toho začalo mluvit o zrušení i existujících omezení.

Existuje nicméně výjimka, a tou je Stuttgart. Tato metropole je totiž vůbec jedinou v celé Evropě, kde na zavedení zákazu aut plnících onu normu Euro 5 skutečně došlo. Platí od září loňského roku a vztahuje se především na centrum. Postiženo jím ovšem není pouze 10 tisíc obyvatelů, kteří zde přímo bydlí, ale i všichni ostatní, kteří danou lokalitou projíždějí. Organizace Deutsche Umwelthilfe má nicméně pocit, že proti sobě ještě nepopudila dostatek lidí, a proto Stuttgart znovu žene k soudu, přičemž doufá, že zákaz bude nově platit pro celou metropoli.

DUH se v nové žalobě opírá zejména o zjištění, že na Pragstrasse nadále dochází k překračování hodnot imisí stanovených Evropskou unií. Tak tomu skutečně je, ovšem v podstatě pouze v zimních měsících, nikoli po celý rok. Navíc je třeba dodat, že problém je způsoben nákladními vozy, které mají a dále by měly ze zákazu výjimku. Dle měření ovšem stojí za 43 procenty veškerých emisí. I kdyby tedy onen zákaz vozů plnících normu Euro 5 byl zaveden, nic se nezmění, neboť náklaďáky budou městem projíždět dál, nahradit je není čím.

Není tedy překvapivé, že místní berou kroky DUH jako útok zaměřený proti nim osobně. Dle expertů je navíc žaloba environmentální organizace zcela neopodstatněná, neboť do letošního léta bude právě v této inkriminované oblasti otevřen nový 13kilometrový tunel, který většinu dopravy odvede pod zem. Zmizí tedy i ony nadměrné emise. Pro DUH nicméně toto není důležité, stejně jako pro některé místní politiky.

Winfried Hermann, ministr dopravy státu Bádensko-Württembersko, k tomu řekl: „Naším cílem je udržet špinavé vozy mimo metropolitní oblasti, a to nikoliv jen dočasně. Permanentní zákazy donutí obyvatele, aby vyměnili své vozy,“ uvedl Hermann. Svými slovy tak jen doložil stále větší tlak Němců na masovou elektromobilitu. Ty si ovšem nemůže dovolit každý, a to ani přes velkorysé dotace. Navíc řada lidí alternativní pohon odmítá i kvůli omezenému dojezdu a dalším limitům pro praktické využití. Znamená to ovšem, že se tím spirála žalob může znovu roztáčet.

Již dosavadní zákazy totiž vedly motoristy na objízdné trasy, kvůli čemuž doprava a zejména emise vzrostly i ve vesnických oblastech v okolí Stuttgartu. A je jisté, že jakmile dojde k zamýšlenému přitvrzení, bude onu zónu objíždět ještě více lidí. Ovzduší se tedy zhorší tam, kde špatné nikdy nebylo, z globálního pohledu je výsledek pořád jeden.

Ve hře jsou nicméně miliardy spojené s investicemi do elektrifikace, jimž začíná být podřizováno vše. Ve výsledku nám tak vlastně může být jedno, že nás Němci za hranice kvůli stávající koronavirové situaci nepouští. Ulic, kterými bychom se staršími auty projeli bez pokut, totiž stále více ubývá.

