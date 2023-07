Odstavené elektrické tahače začaly znovu samy hořet měsíc poté, co se poprvé vzňaly a byly uhašeny před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nikola Motor

Jak se ukazuje, ani několikadenní monitoring nemusí být u elektromobilů, které se spontánně vzňaly, dostačující. Hasiči museli na konci července znovu zasahovat u skladových tahačů značky Nikola poté, co je před více jak měsícem uhasili.

Prakticky od první chvíle, kdy politici přišel s myšlenkou, že elektromobily je potřeba vnutit všem, jinak naše planeta zhyne, upozorňujeme na problémy takového kroku. Není v tom žádná snaha o neférovou dehonestaci, naopak jen dodáváme tu část informací, kterou se zákonodárci či aktivisté často vědomě snaží zatajit.

Problematice výroby elektrických aut, na které se negativním způsobem podílí hlavně těžba vzácných kovů, jsme se věnovali již mnohokrát. Stejně jako jsme poukázali na její energetickou náročnost i na fakt, že neexistuje nic jako bezemisní provoz, a tak se elektromobily v praxi sotvakdy stanou ekologickými. Když se pak do hry přidá velmi omezená životnost akumulátorů, stává se to v praxi snadno i zcela nedosažitelným.

Dnes si nicméně hodláme posvítit na jiný aspekt těchto aut, který též není skloňován zdaleka poprvé. Tuto neděli 23. července totiž v Arizoně v ústředí automobilky Nikola vypukl požár. Ten byl naštěstí velmi rychle uhašen, přičemž nikdo při incidentu nebyl zraněn. Společnost pak oznámila, že příčinou byl nejspíše nějaký nejapný žertík či případně vandalismus. Jenže pohled hasičů je o hodně jiný - dle nich za vznikem požáru stál jeden z poškozených elektrických tahačů značky. Ten byl přitom stejně jako tři další kusy na místě kvůli pozorování - před měsícem je totiž zachvátil jiný požár.

Dokážete si představit, jak by na takový problém, který navíc není první a rozhodně ani poslední svého druhu, reagovali polici a média ve chvíli, kdyby byl spojen se spalovacím pohonem? V té chvíli by každý bil na poplach. Vedení dotyčného výrobce by se pak ani nemohlo objevit na veřejnosti a jednotlivé země by se překonávaly v tom, která by dříve vydala nejprve zákaz prodeje a následně i provozu daného vozu. Celá produkce by navíc musela být svezena na pustý ostrov, aby byla eliminována jakákoli hrozba.

Může se zdát, že přeháníme, nicméně si jen zkuste dorazit na jakoukoli veřejnou debatu týkající se dopravy, kde oznámíte, že elektrický pohon je při stávajících možnostech spíše cestou do záhuby než spásou. V té chvíli máte jen pár sekund, než budete zasypáni sprškou nadávek, i když sebou budete mít neprůstřelné argumenty a armádu expertů za zády.

Vraťme se ale ještě na skok k onomu opětovnému vznícení již dříve vzplanuvších aut. Na uhašení se totiž podílelo 50 hasičů, kteří plameny o teplotě přes 430 stupňů Celsia zlikvidovali s pomocí tisíců litrů vody. Kromě nich navíc celou akci monitoroval speciální tým kvůli toxickým chemikáliím obsaženým v kouři. Už jen ten stačí k tomu, aby veškerý ekologický přínos negoval. Ale koho to zajímá, že? Elektromobil nemá výfuk, takže je skvělý, i kdyby trakaře padaly.

Pro americkou automobilku je opakovaný požár tahačů dalším z problémů, který ukazuje na rizika elektrických aut jako takových. Foto: Nikola Motor

Hazardous Materials crews from @PHXFire & @TempeFire are on the scene of multiple electric semi trucks on fire near 40th St and Broadway Rd, please avoid the area. pic.twitter.com/RGivsaJAMT — Phoenix Fire Dept. (@PHXFire) June 23, 2023

Zdroj: Reuters, Phoenix Fire Dept.@Twitter

Petr Prokopec

