Skladové zásoby neprodaných elektromobilů jsou už vyšší než u spalovacích aut, prodeje nedrží krok s dostupností před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je to další z mnoha znamení, že optimismus spojený s šíří zájmu o tento druh aut je přehnaný. Dealeři v USA očividně přebrali a analytici se nyní ptají, co se se všemi těmi neprodanými vozy bude dít.

I v Evropě mají dealeři prakticky vždy na skladě nějaká auta, prodej nových vozů ve stylu rohlíků v samoobsluze tu ale není obvyklý. Běžné je objednávaní nových automobilů z výroby, často přesně dle představ toho kterého zákazníka, takže vyvozovat nějaké závěry z místních skladových zásob prodejců dost dobře nelze. V USA je situace úplně jiná.

Tamní trh s auty je v rovině koncových prodejů konkurenční mnohem více, než je ten evropský. A většina klientely má na dále ve zvyku si pro auto prostě přijít, zaplatit jej a odjet s ním. Každý dealer čehokoli alespoň trochu šířeji dostupného, který chce na trhu uspět, tedy musí mít na skladě dostatek aut, jinak pohoří už proto, že prostě nemá co prodávat. Skladové zásoby a jejich obrátkovost jsou tedy v Americe zásadním ukazatelem vývoje automobilového trhu. A právě tato data nyní nevypovídají nic dobrého o schopnosti elektrických modelů oslovovat zákazníky v míře, v jaké to prodejci či automobilky očekávají.

Ukazuje to už tradiční přehled společnosti Cox Automotive, podle nějž měli dealeři v USA během druhého letošního čtvrtletí drželi na skladě v průměru 90 tisíc elektromobilů, což představuje 342procentní (!) nárůst oproti stejnému období loňského roku. Trvalo tak v průměru 92 dnů, než se nějaký elektrický vůz hnul ze skladu, což je též o stovky procent víc oproti loňsku (36 dnů) a asi dvojnásobně víc oproti obrátkovosti spalovacích aut, která celkový průměr stáhly na 51 dnů, během kterých si průměrný skladový vůz bez ohledu na typ pohonu našel zákazníka během uplynulého kvartálu. Spalovacích modelů je na skladě absolutně pochopitelně víc, relativně ani zdaleka.

Jakkoli to „električtí evangelisté” označují za skvělou věc a projev toho, že elektromobilů je „konečně dost”, realita je taková, že to dobrá zpráva není - elektromobilů je na skladě moc. A zájem o ně nedokáže držet krok s jejich nabídkou. „Prodeje elektromobilů rostou, ale zdaleka stejně rychle, jak roste objem jejich zásob,” říká k věci Charlie Chesbrough, hlavní ekonom Cox Automotive. Jeho kolega Jonathan Smoke pak dodává, že prodeje jednoduše „nedrží krok s dostupností”. A to je samozřejmě problém.

Průzkum Coxu mezi spotřebiteli a prodejci ukázal, že problémem je hlavně značná propast mezi nadšením zákazníků pro elektromobily a jejich pozdějšími skutečnými nákupy. Elektrická auta prostě mají tu „schopnost” v praxi zklamat, což není tak těžké, když o jejich schopnostech mnozí vypráví pohádky. Problémem je pochopitelně také cena, 43 procent dotázaných uvedlo, že auta na baterie jsou dražší než vozidla se spalovacím motorem.

„Otázkou nyní je, co se co bude dít se všemi těmi zásobami,” ptá se dále Chesbrough. Prodejci se jich jistě budou chtít zbavit, což bude znamenat nutnost dalších slev, které znovu nepotěší ty, jenž si je dříve koupili dráže, a povede k dalšímu tlaku na pokles cen ojetin. Už dnes je to zdrojem velké frustrace kupců, neboť zatímco mnohé spalovací vozy v poslední době na ceně sotva klesají, ceny elektromobilů se nachází ve volném pádu. A přesto se nevyplatí kvůli stále vysoké pořizovací ceně a nízké zůstatkové hodnotě. Něco nám říká, že trh bude mít zase jednou poslední slovo, ale politici - a bohužel i mnohé automobilky - si to stále nemyslí. A budou ještě chvíli věřit, že zákazníci budou jednat podle jejich představ, nikoli podle těch svých.

VW ID.4, německý sourozenec Škody Enyaq, je jedním z těch elektromobilů, které v USA dvakrát nefrčí. Na skladě je jich relativně o stovky procent víc než loni a relativně víc než spalovacích vozů. Foto: Volkswagen

Zdroj: Cox Automotive

