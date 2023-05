Škoda Citigo s 360koňovým dieselem a pohonem všech kol je sleeper k pohledání, může vám patřit před 4 hodinami | Petr Miler

Těžko si představit spojení méně ambiciózního auta s takovou technikou, u vozů z poslední dekády určitě. Právě takový stroj ale vznikl ve Velké Británii, teď je na prodej za zajímavou cenu.

Když jsme v roce 2011 testovali tehdy novou Škodu Citigo, recenzi jsme titulovali slovy „city ano, go už méně”. Shrnují v podstatě vše - Citigo je (nebo z hlediska výroby a prodeje spíše byl) malý městský vůz, který dokáže velmi dobře posloužit v džungli velkoměsta, pokud od něj ale čekáte jakkoli zajímavější jízdní výkony, leda se osobně potkáte se Smolíkem pacholíkem přímo na jeho věhlasném jelenovi.

Škoda na rozdíl od Volkswagenu, který sesterskému modelu up! nadělil aspoň verzi GTI, nikdy nenabídla Citigo v jakkoli ambicióznějším provedení. Vrcholem tak byly litrové motory, pohon předních kol a divoké ježdění mohla někomu připomenout leda robotizovaná převodovka ASG. To ale jen dokud jste se s ní nerozjeli. Provedení Monte Carlo pak bylo v podstatě ryzí designovou záležitostí.

Co ale není, může být, říká se. Tedy z fabriky ne, ze soukromých garáží ano. V roce 2016 jsme rekapitulovali stavbu Škody CitiGo-Go, který dostala motor 1,8 TSI a pohon 4x4. Tento projekt podle všeho nedopadl zdárně, jiný podobný - postavený pro změnu kolem motoru 2,0 TDI a obdobného pohonu 4x4 od Haldexu - ale zjevně ano. A jeho výsledek je teď na prodej.

Pokud si nyní říkáte cosi o dokonalém sleeperu alias spáči, tedy vozu nedávajícímu okatě najevo svůj dynamický potenciál, nejste sami. V tomto případě je tedy třeba říci, že takový aspekt nebyl prioritou a ze snížené stavby, 17palcových kol z Octavie, mezichladiče vyčnívajícího z nárazníku nebo polykarbonátových oken je patrné, že před sebou nemáme tuctové Citigo. Přesto byste asi ani tak neuhodli, co skrývá uvnitř.

Na voze se vyřádila známá britská firma Darkside Developments, která 1,0litrový tříválec vyměnila za rozsáhle upravený diesel 2,0 TDI s novým turbodmychadlem od Garrettu, specifickým výfukem, sáním a dokonce i vstřikováním oxidu dusného. Motor tak dokáže dávat krátkodobě až 360 koní, dlouhodobě poskytuje až 274 koní. S 1 160 kg hmotnosti, pohonem všech kol od Haldexu, samosvorem od Quaife a šestistupňovým manuálem je to kapesní raketa k pohledání.

Sériový nezůstal ani podvozek, brzdy dodalo Brembo. Úpravy jsou koncipovány tak, aby tohle Citigo zářilo na okruhu, schválení pro běžný provoz mu ale nechybí. Kdo tedy chce být ve městě král semaforů, ten stěží sáhne po lepším voze... A tento skutečně může být váš, současný majitel ho prodává za 15 500 liber, tedy asi 415 tisíc Kč. To zní zajímavě v době, kdy základní Fabia stojí 370 tisíc Kč. Smířit je třeba se s volantem vpravo (anebo se pustit do další úpravy), to je ale jen malá piha na kráse takové rarity.

Citigo, zde na oficiálních fotkách Škody, se vždy ambiciózně leda tvářilo. Níže vyobrazený stroj konečně akcentuje slovo „go" v názvu.

