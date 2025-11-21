Škoda Fabia s dnes neuvěřitelným motorem je k mání skoro nejetá po 1. majiteli, za svou cenu je to malý velký poklad
Petr MilerJe to pozoruhodná ukázka toho, jak rychle se automobilový svět změnil. Tohle auto jste ještě v předminulé dekádě mohli mít „jen tak”, dnes na něj s vytřeštěnýma očima koukáme jako na stěží uvěřitelný úkaz.
před 8 hodinami | Petr Miler
Nedávno jsme s kolegou z redakce žertovali o tom, že si koupíme dnes docela obyčejné auto typu Škoda Superb 2,0 TDI a zavřeme ho na 15 let do garáže. A pokud vývoj automobilismu půjde tím směrem, jaký mu je stále lajnován, v roce 2040 za někým o generaci dvě mladším přijdeme se slovy: „Hele, máme v garáži auto, se kterým dojedete na jeden zátah z Prahy až do Toulouse (1 399 km). A hned můžete jet zase zpátky!” Reakcí bude jen něco: „Kecáte, chlapi, taková věc neexistuje.” Když mu ho pak ukážeme, zavolá na nás policii, že jsme se spolčili s ďáblem a podvratně stvořili nějaký pekelný stroj hrůzy, který může za den ujet klidně 2 800 km. A další den si je může dát zase.
Berte to s nadsázkou, možná se to stane až za 30 let... I to je vtip, ale kdo ví, když se dnes ohlédneme do podobně vzdálené minulosti. Věci tehdy naprosto normální se dnes jeví naprosto neuvěřitelné a někdo mladší, kdo je nezažil, může tehdy sériový produkt považovat za výplod choré mysli divokého tunera. A nemusí se nutně jednat o BMW řady 1 ve verzi 130i či podobný vůz, který byl trochu bláznivý už v době svého vzniku. Může jít i o docela obyčejnou Škodu Fabia.
Zatímco dnes si tohle auto můžete koupit pomalu jen s litrovými motory (už v předchozí generaci to bylo velmi podobné) a jednou také nemusí existovat vůbec, ještě v roce 2006 šlo koupit stroj na fotkách níže - obyčejný pětidvéřový hatchack s motorem 2,0 MPI. To je dnes naprosto neuvěřitelná věc, v této třídě aut je už motor o objemu 1,6 litru považován za zvěrstvo. Před 19 léty jste mohli mít dvoulitrovou Fabii, navíc klidně i jako sedan nebo kombi, a nedivil se tomu nikdo, byla to prostě jedna z dostupných verzí. A zrovna dvoulitrových (třebaže obvykle dieselových, dnes též nemyslitelná věc) malých kombíků by se na trhu našlo víc.
Takovou věc bychom se dnes skoro zdráhali koupit, protože už za pár let může někdo reagovat na představu dvoulitrového mini podobně jako na onen Superb za další dekádu a půl - už pomyslet na ni může být na hranici trestnosti, jak praví klasik. Pokud ale máte tu odvahu, můžete si tento závan z ne zase tak dávné minulosti připomenou ve stavu 1A. A vlastně ne až tak draho.
Vůz na fotkách níže ve totiž od zmíněného roku 2006 najel jen 36 849 km a v rukou jediného majitele, který do poslední chvíle ctil i časové výměny oleje. A auto vypadá podle toho, je to dodnes zánovní vůz v docela sympatickém, třebaže nijak zvlášť honosném provedení. Dát za něj budete muset 5 990 Eur, tedy asi 145 tisíc Kč, což je sice na Fabii I docela dost, ale na tento exemplář? V jeho případě už to zase tak moc není. Odměnou vám bude hlavně pocit výjimečnosti a možná i radost z jakési rebelie - dvoulitrový osmiventil s jen 115 koňmi zdrojem nijak zázračné dynamiky nikdy nebyl, třebaže jel příjemně - akcelerace na stovku za 9,9 sekundy a maximálka 195 km/h nejsou na takový motor oslnivé hodnoty.
Přesto má tato Fabie naše sympatie - už kvůli tomu, že byla, není, už dnes je k neuvěření a za pár let půjde o totální automobilový bizár. Z roku 2006. Jak moc se toho za tak krátkou dobu změnilo, že?
Věřte nebo ne, ještě v roce 2006 jste si u škodovky mohli koupit dvoulitrové mini. Dnes si koupíte obvykle jen litrový vůz, návrat do minulosti je ale pořád možný - tento extra kousek najel za 19 let jen 38 tisíc km a vypadá podle toho. Foto: Auto-Seiler, publikováno se souhlasem
Zdroj: Auto-Seiler@Mobile.de
