Škoda Felicia s nejlepším motorem je výhodně k mání nejetá po 1. majiteli, taková už se nevidí

/ Foto: Omega, publikováno se souhlasem

Je jistě zajímavé vidět v prodeji auta, která si někdo koupil s cílem je po dekádách výhodně prodat, a proto je schválně schoval do stodoly. Ještě zajímavější je ale vidět podobné vozy, které prostě vznikly jejich téměř nulovým využitím. Tohle je jeden z nich.

Když v roce 1994 nahradila stárnoucí Favorit nová Felicia, spousta lidí byla k novince poněkud skeptická. Kvůli podobnému krabicoidnímu vzhledu se tehdy svěžímu modelu říkalo „ocucaný Favorit”, což je označení, které nemá zase tak daleko k pravdě. Felicia je v podstatě velkým faceliftem Favoritu, to ale neznamená, že by to bylo špatné auto. Podle některých to byla vlastně poslední pravověrná škodovka - ne až tak velká, přesto hodně prostorná, relativně levná, snadno opravitelná.

Také proto má tento vůz dodnes své příznivce, kteří by mohli zatoužit vrátit se do časů, kdy jej pořád ještě bylo možné jako nové. Za normálních okolností je to iluze, Felicie se jako nová už 22 let nevyrábí. Nyní je ale v prodeji objevil vůz, který je dodnes pramálo využitý a koupit se dá. Je to král garáží svého druhu, neboť prodaný byl jako nový v Polsku v roce 1999, kde jej po 24 let vlastnil jediný člověk. A protože svou Felicii víc garážoval než cokoli jiného, nakroutil s ní pouhých 13 618 km. To je prakticky nic.

Vůz vznikl v samotném závěru výroby „feldy” v momentě, kdy už z výrobních linek v Mladé Boleslavi sjížděla nejen první novodobá Octavia, ale dokonce i jakýsi nástupce v podobě Fabie. Auto vypadá opravdu fit a prodávající říká, že je v „absolutně dokonalém stavu”. A mělo absolvovat všechny servisní prohlídky, tedy ty časové, pochopitelně.

Skoro není poznat, že se nedíváme na nový vůz, bude stačit ho řádně vyčistit a od vozů z katalogových fotek bude skoro k nerozeznání. Nikde tedy nenajdete žádnou rez, která byla pro Felicie z dřívějších let typická, však se podívejte na záběr spodku. Nakonec jde o auto z poslední fáze výroby, kdy většina známých neduhů byla dávno vychytána.

Není to navíc tuctová specifikace, jde o vyšší provedení GLX v akční verzi Blue Sky s nejlepším motorem 1,6 MPI s 75 koňmi, tedy klasickou německou šestnáctistovku. Svého času to nebylo úplně líné auto a výbava... je aspoň nenulová. Za podobné skvosty majitelé nezřídka chtějí statisíce, tohle je ale docela výhodný kousek. Váš může být 3 999 Eur, tedy asi 94 tisíc Kč, od jednoho polského prodejce.

Na první a poslední moderní Felicii jsou to velké peníze, ale na takovou výjimečnost? To nezní špatně. Matador druhé poloviny devadesátek se může za méně než 100 tisíc stát nejen součástí sbírky nějakého fandy, ale posloužit i pro to, pro co byl původně určen - tedy levně sloužit k převážně příměstským přesunům, to nepochybně zvládne i teď.

Škodu Felicia 1,6 GLX Blue Sky lze pořád koupit jako pořád zánovní auto, však se na ni podívejte. A je k mání docela levně. Foto: Omega, publikováno se souhlasem

Zdroj: Omega@Mobile.de

