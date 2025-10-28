Škoda jako by na chvíli zapomněla, za co dnes kope, zničehonic začala vyzdvihovat přednosti dieselového auta
Petr ProkopecNa přednostech naftových aut se nic nezměnilo a Škoda je dál prodává ve velkém, přesto se roky ale tváří, jako by to nedělala. A ve stejných souvislostech propaguje řešení, která nabízí nesrovnatelně míň. Teď ale jako by najednou vypadla z role.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Škoda jako by na chvíli zapomněla, za co dnes kope, zničehonic začala vyzdvihovat přednosti dieselového auta
včera | Petr Prokopec
Na přednostech naftových aut se nic nezměnilo a Škoda je dál prodává ve velkém, přesto se roky ale tváří, jako by to nedělala. A ve stejných souvislostech propaguje řešení, která nabízí nesrovnatelně míň. Teď ale jako by najednou vypadla z role.
„Sním, či bdím, je to sen? Totéž ráno, tentýž den, jenže teď už jinde jsme, je to jiná vesnice.“ V souvislosti s novým tiskovým prohlášením Škody mne nenapadají lepší slova, než právě tato otřepaná filmová hláška. Mladoboleslavská automobilka se totiž pochlubila rekordním dojezdem jednoho ze svých modelů. Ten ale nepoužívá elektrický pohon, o kterém Škoda posledních pár let básní tak, jako by nic jiného ani nenabízela. A nemá ani plug-in hybridní, hybridní a dokonce ani benzinový motor. Je to diesel.
Škoda si najednou vzpomněla, že po kamionech prodává jistý Superb 2,0 TDI, tedy liftback osazený dieselem, který se pro celý koncern VW stal už před 10 lety zakázaným slovem navzdory tomu, že zákazníci na tyto motory zvlášť u některých aut dál nedali dopustit a kupovali je ve velkém. Škoda by pochopitelně měla být na jejích straně, neboť jsou to především zákazníci, kdo ji živí. Jenže podobně jako značná část automobilového světa se načichla ideologií a začala protežovat řešení, o která většina lidí nemá zájem. A vyzdvihovat je i v souvislostech, ve kterých vlastně vůbec nemají co nabídnout.
Však kolikrát jsme už psali, že kdyby k uvádění dojezdu tak, jak je prezentován u elektrických aut, firma použila právě Superb TDI, budou u toho hausnumera, ze kterých se zatočí hlava i Zbyňku Stanjurovi. Nic takového nikdy neudělala a roky se pokoušela ohromit čísly obvykle mezi 400 až 500 kilometry, kterých šlo beztak dosáhnout jen jízdou, kterou skoro nikdo nepraktikuje. Oči jí otevřel až Miko Marczyk, pětadvacetiletý Polák, který se letos stal vítězem FIA mistrovství Evropy v rallye.
Ten se totiž rozhodl stanovil rekord v dojezdu právě s dieselovým Superbem, se kterým dal na jednu 66litrovou nádrž neskutečných 2 831 kilometrů. Pořádně se tedy projel, přičemž jeho cesta vedla z polské Lodže přes Německo a Paříž, poté zpět přes Nizozemsko, Belgii a Německo. Dosáhl při ní tedy průměrné spotřeby 2,61 l/100 km, jakkoli dle automobilky by liftback měl jezdit za 4,8 l/100 km. Je pak sice pravdou, že rekordu bylo podřízeno prakticky vše, ovšem i tak celou vzdálenost urazil průměrnou rychlostí asi 80 km/h. S elektromobilem dříve tak rychlý nebyl. A s plug-in hybridní Škodou Octavia, s níž Marczyk pro změnu zvládnul urazit 108 km na pouhý jeden litr benzinu, také ne.
Rallyový šampion uvedl, že jízda na spotřebu ho neskutečně baví a věnuje se jí už roky. Z toho důvodu má pár rad, které vám mohou přijít vhod. „Přišel jsem třeba na to, že není dobré vyrážet s úplně novými pneumatikami. Je vhodné je trochu ojet, pak je spotřeba mírně nižší,“ uvádí. Zároveň dodává, že ideálem je se dobře vyspat, neboť poté jste za volantem ostražitější a můžete tak daleko lépe reagovat na situaci, která se děje dále než pouze jedno auto před vámi.
Můžete tedy pozvolněji zrychlovat, včas a tedy méně brzdit a následně využívat setrvačnosti. Ideální je také využívat větru v zádech či naopak vzduchového pytle za kamiony. Z toho důvodu ovšem se ovšem Marczyk během rekordního k dispozici i doprovodný vůz, jehož posádka jela zhruba dva až tři kilometry před ním a hlásila případné problémy. Mimo to pak nechal instalovat pružiny snižující světlou výšku o 15 mm. To pochopitelně na celý výsledek hází trochu stínu.
Byl to ovšem jediný doping, který jinak sériový Superb se 150 dieselovými koňmi směřujícími na přední nápravu dostal. Do jeho nádrže pak byla natankována klasická nafta, a právě v tomto směru rallyeový šampion naznačuje, že možné je ještě další zlepšení. S prémiovým palivem by totiž mohl na jeden zátah zvládnout i více než 3 000 km. Stále by se přitom pohyboval na reálných silnicích a v reálném provozu, jen znovu s doprovodným vozem v popředí.
Něčeho takového zkrátka s elektromobily nedosáhnete, leda byste je pustili z kopce. Jejich cena je přitom výrazně vyšší, odpor širší části publika vůči nim tedy není překvapivý ani v nejmenším. Čemu se ovšem stále divíme, to je právě tisková zpráva Škody o Marczykově rekordu. Mladoboleslavští totiž jako kdyby si jí brali vítr z plachet. S ohledem na ztráty, které jim na rozdíl od ziskového spalovacího pohonu přináší elektromobilita, bychom se ale nedivili, kdyby to nebyla tak úplně náhoda...
Superb 2,0 TDI by dle normovaného cyklu WLTP měl jezdit za 4,8 až 5 litrů nafty na sto kilometrů. Nicméně polský závodník Miko Marczyk dosáhl na jednu nádrž dojezdu 2 831 km, což odpovídá pouze 2,61litrovému průměru. A to prosím při průměrné rychlosti 80 km/h. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
Bleskovky
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
včera
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
27.10.2025
- Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
26.10.2025 (1)
Nové na MotoForum.cz
- Vyhazov manažera komplikuje Salačovu pozici 14:15
- Jose Antonio Rueda může odletět domů 14:10
- Pozitivní zpráva z Kuala Lumpur 14:00
- Je Dixon pro MotoGP příliš pomalý? „Někteří lidé si to myslí.“ 11:24
- Triumph Bonneville Bobber 2026: s větší palivovou nádrží 08:00
Nejčtenější články
- Šéf Mercedesu-AMG v posledním rozhovoru před propuštěním prokázal, že své pozici absolutně neměl co dělat
29.9.2025
- Kolaps německého automobilového průmyslu nekončí, tyhle firmy působící i v Česku propustí do roku 2030 nejmíň 100 tisíc lidí
30.9.2025
- Jezdec Formule 1 se upsal tuningovému ďáblu, „za trest” teď musí jezdit s jedním z jeho aut
30.9.2025
- Šéf Bugatti ukázal svou soukromou sbírku aut. Je to smečka k pohledání, závidět mu budete jedno každé z nich
30.9.2025
- Ford dokoná své sebezničení, i kdyby cokoli, bez fanfár utnul výrobu auta, na které se do poslední chvíle stály fronty
30.9.2025
Živá témata na fóru
- Další zajímavá autovidea 10.29. 15:23 - Snowman000
- Onboard videa 10.29. 12:24 - Truck Daškam
- Politický koutek 10.28. 13:04 - Carrert93
- Autokosmetika 10.28. 12:59 - Carrert93
- Toyota GT 86 / Subaru BRZ 10.27. 19:29 - Snowman000
- Dříve M135i, nyní ///M2 10.27. 12:11 - Vrooom
- Fiat a vše kolem nich 10.27. 10:36 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 10.26. 17:40 - řidičBOB