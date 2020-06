Škoda Karoq 20201 poprvé nachytána při testech, změny čekejme hlavně v nitru před hodinou | Petr Prokopec

Leckomu může připadat Škoda Karoq stále jako novinka, na trhu už je ale déle jak tři roky. Na modernizaci pro zbytek životního cyklu je tak nejvyšší čas a přesně tu teď v Mladé Boleslavi chystají.

Od představení Škody Karoq uběhly letos v květnu přesně tři roky. Mladoboleslavská automobilka od té doby jen v Evropě prodala přes 200 tisíc exemplářů, a to vlastně jen v důsledku omezených výrobních kapacit. Dle šéfa značky Bernharda Maiera byl zájem ještě vyšší větší. To jen prokazuje pohled na letošní čísla, kdy trh byl do značné míry poznamenán příchodem koronaviru. Nicméně i tak se Škodě povedlo během prvních čtyř měsíců překonat prodeje Karoqu za stejné období roku 2018.

Mladoboleslavští pak evidentně nehodlají ponechat nic náhodě a již chystají facelift. S tím pak dost možná vyrukují dříve než s omlazenou Škodou Kodiaq, ačkoliv ta přišla na trh o rok a půl dříve. Na jejích prodejích to ale není vůbec znát, ostatně letošní leden byl pro velké SUV v rámci Evropy vůbec nejlepší. Nicméně i tak by rovněž „medvěd“ měl projít faceliftem, který se taktéž chystá na letošek. Jen půjde nejspíše o závěr roku, zatímco Karoq by již mohl klepat na dveře.

Dokládají to špionážní snímky, na kterých je zachycen prototyp auta modelového roku 2021 se zakamuflovanou přední a zadní částí. V rámci zevnějšku tedy modernizace zjevně přinese jen nové nárazníky, čelní masku a nejspíše také pozměněnou grafiku světel. To ale bude vše, za dalšími novinkami je třeba vyrazit do interiéru. Ani zde ale nejspíše nemáme čekat drastický přerod, spíše jen inovovaný přístrojový štít a multimédia. Mimo to jsou jistotou už jen nové dekory a čalounění.

Otázkou je motorový prostor, kde je aktuálně možné vybírat mezi motory 1,0 TSI, 1,5 TSI, 2,0 TSI, 1,6 TDI a 2,0 TDI. Značka by totiž mohla přijít s hybridizací, zvláště u 1,5litrového benzinového čtyřválce. Na úkor toho by mohl z nabídky vypadnout 1,6litrový turbodiesel. Příliš ovšem nepočítáme s příchodem 1,4litrového plug-in hybridu, jehož cena by na daný segment byla možná až příliš vysoká. Kodiaq ovšem má 218 benzin-elektrických koní dostat.

Na bližší informace je třeba vyčkat, přeci jen koronavirus rozmetal veškeré dosavadní plány automobilek na cucky. A jelikož pandemie zároveň přivedla do hry i značnou ekonomickou nejistotu, není vlastně až tak překvapivé, že levnější Karoq dostal přednost před Kodiaqem. Čekat bychom jej tak mohli již o prázdninách, přičemž za zákazníky by první exempláře dorazily ve zbytku roku. O cenách zatím nemá smysl spekulovat, jejich snížení ale jistě nečekejme.

Petr Prokopec