Škoda má v Německu průšvih, zákazníci najednou musí za nová auta platit víc, než měli. A všichni se k nim otáčí zády

/ Foto: Škoda Auto

Na situaci se dá dívat lecjak, přinejmenším v obchodní a komunikační rovině ale zjevně selhala přímo Škoda. Ta se tvářila velkoryse, rozdávala ovšem z cizího. Nechtěně zapojení nyní participovat odmítají a automobilka hraje mrtvého brouka.

Patrně vám neuniklo, že německá vláda loni v půlce prosince náhle ze dne na den oznámila konec úplný dotací na nová elektrická auta. Šlo tedy pouze o ty peníze, které jsou z koncové ceny vyplácené přímo zákazníkům, jinak je bateriový pohon i nadále zvýhodňován na mnoha úrovních. Ovšem i tento krok stačil k tomu, aby nastalo hotové pozdvižení. Stát totiž dříve na svá bedra bral značnou část pořizovací ceny, díky čemuž se elektromobily jevily vedle spalovacích aut alespoň nějak přijatelnými. Bez této pomocné ruky hrozilo, že zákazníci začnou hromadně odmítat převzetí objednaných vozů, proto výrobci proto rychle oznámili, že ony dotace zaplatí ze svého.

Jedním z nich je i automobilka Škoda, která lidem slíbila, že mohou počítat s cenou nižší o 4 500 Eur (cca 112 tisíc Kč), respektive o 3 000 Eur (asi 74 000 Kč). V obou případech nicméně bylo nutné, aby objednávky byly sepsány do 15. prosince minulého roku. Vyšší suma pak ještě dále byla podmíněna registrací aut do 31. prosince a jeho předáním do 10. ledna (v Německu následují oba kroky v opačném gardu než u nás). Ale i kdyby auto dorazilo až po tomto datu, zákazníci pořád mohli počítat se slevou odpovídají původně plánovanému, tedy už sníženému vládnímu příspěvku pro letošní rok. Nyní se ale ukazuje, že nemusí dostat vůbec nic.

Deníku Münchner Merkur se tento týden ozval zákazník Škody s tím, že mu automobilkou (skrze stále dohledatelné tiskové prohlášení) i dealery (ústně) přislíbený bonus nebyl a nebude vyplacen. Zákazník si to nevymyslel, dealer, který vůz předával, potvrdil, že na slevu nedošlo. A zároveň osvětlil i pozadí tohoto bujícího skandálu, který na Škodu rozhodně nevrhá dobré světlo.

Automobilka totiž k celé věci přistoupila podobným způsobem jako politici, začala tedy rozdávat z cizího. Jakkoli s oním příslibem přišla přímo ona, kompenzaci zrušených dotací měli zčásti vyplácet dealeři ze svého. S těmi se ale Škoda na ničem takovém předem nedomluvila, jen jim to později suše oznámila. Dealeři, přinejmenším někteří, ale na takové legrácky nemají peníze.

„Výrobce od svých obchodních partnerů požaduje, aby se poměrně výraznou sumou podíleli na jeho proklamovaném gestu dobré vůle - v našem případě by šlo o šestimístnou sumu v eurech (za všechny kompenzace, ne v souvislosti s jedním vozem - pozn. red.), něco takového je neskutečný horor. Tento přístup neuráží pouze nás jakožto smluvního partnera, ale také většinu všech německých zákazníků Škody. A ponechává nás beze slov, zvláště když s prodejci nikdo dříve neprojednal jak obsah tiskového prohlášení, tak všeobecné podmínky,“ uvedlo dotyčné dealerství.

Prodejce proto dodal, že vyplacení bonusu touto cestou je zcela mimo hru, čemuž se nelze divit. Nejde tu totiž jen o jedno auto - jak naznačuje jím uvedená suma, budou jich nejméně desítky. Dealeři sekeru do vlastních futer zatínat pochopitelně nechtějí, pro automobilky bývají s elektromobily spojeny spíš ztráty než zisk, takže také přemýšlí, jak se placení vyhnout. Není tak těžké přijmout tvrzení zákazníka, který uvádí, že nejprve jej na holičkách nechala vláda, pak automobilka a nakonec úplně všichni.

Na druhou stranu lze samozřejmě podotknout, že jej nikdo nenutil kupovat si oportunisticky elektromobil a nyní se domáhat slevy, na kterou by se nedobrovolně museli skládat daňoví poplatníci. Nicméně podmínky v době koupě byly nějaké, ty později zveřejněné Škodou byly také nějaké, dealer také něco řekl a nakonec neplatí nic z toho. To není seriózní obchodní jednání, to není seriózní komunikace zvýhodněné nabídky.

Německé zastoupení Škody jsme požádali o komentář, zatím jsme se ale reakce nedočkali. Pokud se to změní, článek doplníme. Pro tuto chvíli bychom dodali, že „zachování dotací” výše popsaným způsobem Škoda zřetelně přislíbila ve svých tiskových materiálech a ať už se s tím interně hodlala vypořádat jakkoli, neměla by nyní házet horký brambor do rukou dealerů. Slib dala ona, postarat se o jeho dodržení by měla ona a pak si teprve řešit, jestli se prodejci budou nebo nebudou podílet.

Platit za nové auto komplet ze svého? Na si Němci u elektromobilů zjevně odvykli. Frustraci německého zákazníka nicméně lze v obecné rovině pochopit - Škoda v případě koupě Enyaqu na přelomu roku něco slíbila a teď to neplní. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Münchner Merkur, Škoda Auto Deutschland

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.