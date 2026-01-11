Škoda Octavia Combi RS upravená na 422 koní je jednou z nejlevnějších cest k rodinné stíhačce pro každý den
Petr Miler
Škoda Octavia Combi RS upravená na 422 koní je jednou z nejlevnějších cest k rodinné stíhačce pro každý den
před 7 hodinami | Petr Miler
Kdo by ohrnul nos nad autem, kterým můžete ráno rozvézt děti do škol, dopoledne s ním obstarat nějakou práci a odpoledne vypráskat kožich nějakému tomu BMW M3? Tušíme, že málokdo, jinou věcí ale je, kdo si takový stroj může dovolit. Tento nestojí moc a dovede všechno ze zmíněného.
Existuje vůbec někdo, kdo by nechtěl mít výkonné auto? Je nakonec jedno, jakým stylem jezdíte, samotný výkon, který můžete a nemusíte využít, není proti mysli téměř nikomu. Pokud tedy jeho přítomnost pod kapotou příliš neovlivňuje charakter zbytku vozu či jeho provozní náklady, pochopitelně. S tímto se ale výrobci naučili pracovat velmi dobře, neboť skoro nikdo už nechce jednoúčelové auto pro víkendové řádění - typickou představou zákazníka je normálně každodenně využitelný vůz, který posádce nedává moc znát, co dovede a nerozpadne se na první mizerné silnici, přitom ale umí „dát ránu”.
Na trhu je dnes takových aut nespočet, problém je jen v tom, že má-li onoho výkonu být více než 200 či nanejvýš 300 koní, jedná se už obvykle o hodně drahé zboží, i když budete koukat po ojetinách - pochopitelně nepříliš starých. Třeba taková BMW M3 CS Touring je skvělé vše v jednom, cena 4 033 900 Kč v základu ale nutí k suchému polknutí. Navíc jde - a ani M3 není výjimkou - obvykle o automobily, které mohou vyvolávat závist či pozornost policie a ani to skoro nikdo nechce. Mezi ojetinami se ovšem občas objeví nabídka, která servíruje auto obyčejné značky i nepříliš dráždivé vizáže ve velmi praktické podobě s výkonem, ze kterého se pořád protáčí panenky. A přesto není drahé.
Právě takové dnes máme před sebou. Jedná se o Škodu Octavia RS Combi třetí generace, která vypadá pořád dobře, pozornost ale dávno nebudí. Ve verzi TSI nejde na trhu o žádnou raritu, tento kousek je ale neobvyklý. Prodává jej totiž německý majitel, který si jej nechal upravit k obrazu svému. Tím mu sice vzal trochu tuctovosti a nenápadnosti, zato mu ale přidal hromadu rychlosti a řidičské záživnosti.
Podle informací od prodávajícího, přímo německého majitele, jej tento muž koupil jako ojeté v asi 83 tisících km a řádně jej vyladil. Provedené úpravy jsou celkem rozsáhlé a zásadní. Standardní výkon motoru byl z 220 koní zvýšen až na 422 kobyl (a také je tu 572 Nm), což je i v dnešní době pořád něco. Motor se tedy dočkal rozsáhlých modifikací u APR (Stage 3) a má být uzpůsoben tomu, aby byl schopen svůj výkon podávat dlouhodobě. Majitel navíc sáhl po řadě dalších úprav - vůz má podvozek KW, kola Dotz nebo výfukový systém znovu od APR. Na autě bohužel jasně poznáte, že není sériové, ale třeba vám i vizuální úpravy větně mračítek, nástavců prahů či „bezbarvých” zadních světel byla milá.
Jak rychlý tento stroj je, nevíme, výkonu má ale jako dobová BMW M3 a je přitom lehčí. Dovedeme si velmi dobře představit, jak M3 F80 vytírá zrak a podobně na tom bude i spousta jiných aut, na která máme tendenci hledět s úctou. Takové současné Porsche 911 Carrera T je pořád slabší i těžší, přitom jde o jeden z řidičských ideálů. Co za to? S ohledem na investované peníze a údajný stav nikoli mnoho.
Je nám jasné, že takto se hodnota auta nepočítá, jen úpravy ale stály snadno přes 500 tisíc korun. A k tomu tu máte celý zbytek auta, které nové mohlo stát 800 tisíc jako nic. To všechno dnes ale může být vaše za příznivých 19 000 euro, tedy asi 460 tisíc Kč? To nezní špatně, byť pochopitelně platí, že jde o ojetý vůz se 116 tisíc km, který sice majitel podle svých slov šetřil a nic mu nechybí, ale to víte, riziko tu je. Ovšem kdo nehraje... Tak kdo do něj půjde?
Tahle Octavie RS Combi nevypadá tuctově ani na na první pohled, aspoň ale vzhledem nepřehání. Jde o seriózně upravený stroj s řadou drahých a kvalitních dílů, který by se nemusel rozpadnout po pár ujetých kilometrech. Foto: M.V., publikováno se souhlasem
Zdroj: Skoda Octavia 3 VRS Vfl APR Stage 3@Mobile.de
