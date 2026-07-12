Škoda postavila svůj nejrychlejší elektromobil proti 40 let starým sporťákům. Připomněla tím jeho marnost, i když ji nikomu neukázala
Petr MilerTohle auto je poník pro jeden trik a jasně patrné je to už z jeho technických parametrů. Proč má škodovka potřebu to připomínat soubojem „nasypaného” juniora se sportovci v důchodu, jde trochu mimo nás.
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Škoda postavila svůj nejrychlejší elektromobil proti 40 let starým sporťákům. Připomněla tím jeho marnost, i když ji nikomu neukázala
12.7.2026 | Petr Miler
Tohle auto je poník pro jeden trik a jasně patrné je to už z jeho technických parametrů. Proč má škodovka potřebu to připomínat soubojem „nasypaného” juniora se sportovci v důchodu, jde trochu mimo nás.
Doplněno 12.7.: Jak nás upozornil jeden z našich čtenářů, celé srovnání je ještě podezřelejší, než se na první pohled zdá.
Nejde totiž o klasický 400metrový sprint, na to jsou časy moc dlouhé, pokud by ale mělo trvat okolo 20 sekund, pokryje přibližně celé zrychlení Škody Elroq RS na elektronicky omezenou maximální rychlost. V takovém případě by ovšem Elroq dávno nestíhal a konkurence by v závěru musela dávno mizet v dáli - např. srovnávané Lamborghini podle řady měření dosahuje rychlosti 180 km/h během 13 sekund, Ferrari za 15, při tak dlouhém sprintu by zkrátka Škoda nestačila a prohrála.
Co tedy přesně automobilka změřila a natočila je otázkou, nejspíš to prostě udělala nějak tak, aby to vyšlo, jak potřebovala. Bližší informace zveřejněny nebyly, komentáře na Youtube byly vypnuty. Položili jsme dotaz a uvidíme, co se dozvíme.
Chápu, o co se tu Škoda pokusila, jenže vzala to za špatný konec. Tohle klání mohlo mít od začátku jen jednoho poraženého a je smutné, že je jím ten, který kope za tým, jenž to celé režíroval. Ale vezměme to popořádku.
Nejsem žádný velký tenisový fanda, včera jsem ale shodou okolností přímo v Londýně shlédl klání Jannika Sinnera s Novakem Džokovičem v semifinále Wimbledonu. Byl to souboj světové jedničky proti světové sedmičce, kdy první jmenovaný hráč by snadno mohl být i synem toho druhého. Je to jako kdyby v hokeji hrál na jedné straně Jágr a na druhé Celebrini, nebo v ef-jedničkách nastoupil Schumacher v Astonu proti Antonellimu v Mercedesu. Bylo to prostě klání, ve kterém se stoprocentně čeká vítězství jedné strany a ta druhá může jen překvapit. Džokovič prohrál a všichni na místě říkali, jak se aspoň velmi slušně držel, nikoho nenapadlo říci, že je to důchodce, který to měl dávno zabalit.
Tohle je lidské vnímání podobných situací, analogií bychom našli nespočet, od Davida s Goliášem až po prvorepublikové Československo a nacistické Německo. V určitých pozicích prostě nemůžete morálně prohrát, protože všichni ví, že nejspíš prohrajete. Můžete jen překvapit nečekanou výhrou nebo neostudnou prohrou. Protože ale automobilky v posledních letech intenzivně nemyslí, nenapadla ani tahle základní logika Škodu, když se pokusila ukázat, jak skvělý je její Elroq RS coby nejlépe akcelerující auto v historii značky, když ho postavila proti sportovním ikonám 80. let.
Kdyby ho postavila proti současným sporťákům, klidně nižší třídy, a ono něco předvedlo, bylo by to pozoruhodné. Ale takhle stará auta? Se statutem plakátových ikon? To je jak poslat Vémolu do důchoďáku plného bývalých hvězd MMA a ukájet se nad tím, že je za 10 minut všechny vynese v zubech, ať těch analogií není málo. Nebude ten, kdo takové klání zinscenuje, vnímaný spíš jako ubožák, který si nenašel férovějšího soupeře? A co když mu to bude trvat půl hodiny, protože i penzisté budou kousat?
Nejde tu navíc jen o to. Škoda postavila svůj Elroq RS s výkonem až 340 koní na všech kolech ze dvou elektromotorů proti Ferrari Testarossa s 4,9litrovým plochým dvanáctiválcem 390 koních na zadní ose, Lamborghini Countach 25th Anniversary s 5,2litrovým dvanáctiválcem o 455 koních tamtéž a Porsche 944 Turbo s 2,5litrovým čtyřválcovým boxerem o 250 koních. Papírově Elroq se stovkou za 5,4 sekundy není ani nejrychlejší, ale protože je to nové auto, ve kterém stačí šlápnout do pedálů a tohle zrychlení skutečně předvede, zatímco u důchodových sporťáků to chce perfektní stav a precizního řidiče, aby ukázaly svůj potenciál. Škoda tedy samozřejmě vyhraje a protne cílovou čáru sprintu na neupřesněnou vzdálenost v čase 19,19 sekundy, následovaná Ferrari s 20,08 sekundy, Lamborghini s 21,22 sekundy a Porsche s časem 22,1 s.
„A co?” chce se dodat. Tušíme, že 99 ze 100 přihlížejících by si z těchto vozů stejně Elroq nevybrala, především ale Škoda vynechala jednu dost podstatnou věc - „co se stane pak”. Ačkoli Elroqu dává hromadu sportovního kreditu, je to poník pro jeden trik ještě víc než třeba nový VW Polo GTI. Škoda Elroq má totiž i jako RS omezenou maximální rychlost na pouhých 180 km/h, zatímco Porsche udělá až 261 km/h, Ferrari 290 km/h a Lamborghini dokonce 303 km/h. Dráha v Dunsfoldu (ano, v tom Dunsfoldu) by to snesla, tak možná stačilo nechat všechna auta ještě chvíli jet, to by se pak ukázala trochu jiná realita.
Automobilka tím tak připomněla jednu z velkých marností podobných aut, aniž by ji ukázala. Týraným důchodových sporťáků nemohla získat nic a připomenutím diametrálních odlišností v jejich „jiných” dynamických schopnostech akorát nastavila vozu zrcadlo, ve kterém se nechce vidět. Za nás nešťastný marketingový počin, ale posuďte sami...
Škoda Elroq RS se postavila... Foto: Škoda Auto
...sportovním ikonám 80. let. Foto: Škoda Auto
A dobře dopadnout to snad ani nemohlo. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
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