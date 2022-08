Škoda pracovat, na tomhle autě šlo za 14 let vydělat 79 milionů Kč jen tím, že jste ho sušili v gáráži před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Gooding and Company, tiskové materiály

Čistě ekonomicky motivovanému automobilovému sběratelství nefandíme, ale rozmlouvejte to lidem, kteří umí vydělávat miliony ročně jen na tom, že koupí a prodají auto, se kterým téměř nejezdí.

Vrcholná Ferrari jsou žádoucími stoji pro spoustu lidí, ani nemusí jít o fanoušky čtyř kol. Stačí, že jsou dostatečně bohatí, neboť jakkoli zajímavější model znamená minimální pokles ceny. I to jsou ale spíše výjimky, hodnota takovýchto aut obvykle roste hned poté, co jsou vyprodána. Což se nejčastěji ještě před tím, než normální člověk může takové auto alespoň vidět, protože tak to ve světě aut pro vyvolené chodí.

Výjimky se ale najdou. Jednou z nich je model F40, kterého vzniklo asi 1 315 kusů místo plánovaných 400, protože Ferrari prý zapomnělo zastavit výrobu. Dorazilo navíc krátce před tím, než svět začínaly svírat horší amplitudy ekonomických cyklů, a stalo se mohutným předmětem spekulací. Ceníková cena 399 150 dolarů tak byla v době příchodu tohoto auta na trh přeplácena násobně, aby bublina následně splaskla a koncem 90. let bylo možné tento vůz pořídit levněji než nový. Kdo si ale počkal (a nebo právě tehdy koupil a držel), ten se dočkal.

I když tento stroj nikdy nebude tak vzácný jako například F50 či Enzo, fakticky nikdy nebyl o nic méně žádoucí. A jako typický „plakátový” vůz 90. let se zaryl hluboko do srdcí mnohých. Vzniklo ke 40 letům automobilky Ferrari a do určité míry také jako odpověď na Porsche 959, které se metě 320 km/h velmi přiblížilo, ale nepřekonalo ji. F40 se přes ni ale dostala a mezi léty 1987 a 1989 byla s 324 km/h nejrychlejším silničním autem na světě.

Připomeňme, že pod kapotu tohoto stroje putoval2,9litrový osmiválec Tipo F120A o dvou turbodmychadlech, které z něj dolují 478 koní. Výkon má práci s jen 1 100 kilogramy hmotnosti, takže se nelze divit 100 km/h za 3,6 vteřiny a dvoustovce za 10 s. To jsou parametry ohromující ještě dnes, přitom tenhle stroj vznikl před více než 30 roky. A během uplynulých asi 20 jeho ceny vyletěly do stratosféry.

Aukční firma Gooding and Company informuje, že vůz na fotkách níže právě prodala za rekordní 3 965 000 dolarů, tedy asi 97 milionů korun. Je to extra kousek, který vlastnilo několik věhlasných sběratelů včetně Iana Poultera, přičemž ten poslední jej nechal dát do naprosto dokonalého stavu a vyhrál s ním řadu cen na přehlídkách elegance. Má také najeto jen 1 832 mil (asi 2 950 km) a jde o jeden 213 vozů určených původně pro USA, to nejzajímavější je ale ještě jinde. Ví se, že se v roce 2008 prodal v aukci za 753 500 dolarů, neboť šlo o tehdy rekordní (aukční) a mocně medializovanou cenu. Zaplatil ji totiž Steven M. White, výherce 213 milionů dolarů v loterii, kterého nenapadlo nic lepšího, než si za pro něj rázem směšnou sumu koupit F40.

O pouhých 14 let později se to samé auto prodalo o 3 211 500 dolarů dráž, to je skoro 79 milionů korun. To si člověk skutečně říká, proč pracovat. Vydělat skoro 5 milionů ročně už dá práci, spoustu práce. Ve srovnání s tím se oprašování Ferrari předurčeného k tomu stát jednou stovky milionů, které za celou tu dobu nenajelo ani 1 000 km, zdá být docela snadným úkolem.

Toto Ferrari F40 se právě prodalo za rekordní sumu. Je to extra kousek, nárůst hodnoty o 79 milionů za 14 let ale přesto bere dech. Foto: Gooding and Company, tiskové materiály

WOW! Showing just 1,832 miles when catalogued, this 1990 #Ferrari F40 has just #SOLD for a record-breaking $3,965,000. Would you drive it or store it? #PebbleBeachAuctions pic.twitter.com/g8PObi0YB7 — Gooding & Company (@goodingandco) August 20, 2022

Zdroj: Gooding and Company

Petr Miler

