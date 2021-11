Škoda s výkonem 480 koní nemusí být až tak drahý špás, tento kombík stojí 430 tisíc korun včera | Petr Miler

I když výkony aut vylétly v posledních letech hodně vysoko, 480 koní je pořád velmi vysoké číslo, které zvlášť v menším a lehčím autě typu Škody Octavia nadělá hodně parády. Tady je na prodej za slušnou cenu jako kombík, nabídka má svá pro i proti.

Kdo by nechtěl výkonné auto? Je nakonec jedno, jakým stylem jezdíte, samotný výkon, který můžete a nemusíte využít, není proti mysli téměř nikomu. Pokud tedy jeho přítomnost pod kapotou příliš neovlivňuje charakter zbytku vozu. S tímto se ale výrobci naučili pracovat velmi dobře, neboť skoro nikdo nechce jednoúčelové auto pro víkendové řádění - typickou představou zákazníka je normálně každodenně využitelný vůz, který posádce nedává moc znát, co dovede, přitom ale umí „dát ránu”.

Na trhu je dnes takových aut nespočet, problém je jen v tom, že má-li onoho výkonu být více než 200 či nanejvýš 300 koní, jedná se už obvykle o hodně drahé zboží, i když budete koukat po ojetinách - pochopitelně nepříliš starých. Navíc jde obvykle o automobily, které mohou vyvolávat závist či pozornost policie a ani to nikdo nechce. Mezi ojetinami se ovšem občas objeví nabídka, která servíruje auto obyčejné značky i nedráždivé vizáže ve velmi praktické podobě s výkonem, ze kterého se pořád protáčí panenky. A přesto není drahé.

Právě takové dnes máme před sebou. Jedná se o Škodu Octavia RS Combi donedávna aktuální třetí generace, která vypadá pořád dobře, pozornost ale dávno nebudí. Ve verzi TSI nejde na trhu o žádnou raritu, tento kousek je ale neobvyklý. Prodává jej totiž německá firma, která se zabývá vývojem turbodmychadel a auto používala pro vývoj a prezentaci své techniky. Není to možná ideální historie, i tato mince ale má dvě strany.

Podle informací zástupce prodávajícího firma auto koupila jako ojeté a stále sériové po lehké nehodě, nechala jej řádně opravit a pak jej teprve dále ladila. S upravenou technikou tak má mít najeto jen desítky tisíc kilometrů, což je docela podstatný fakt - celkem má totiž najeto skoro 160 tisíc km, což by na vůz se zásadní modifikací bylo hodně. Takto je ale prý technika v naprostém pořádku. Berme to jako stanovisko toho, kdo vůz prodává, ale dává to smysl. Technici asi nebudou ladit turbo na „raněném” motoru.

Provedené úpravy jsou celkem zásadní. Standardní výkon motoru byl z 220 koní zvýšen až na 480 kobyl, což je i v dnešní době pořád něco. Motor se tedy dočkal rozsáhlých modifikací a prý je vše uzpůsobeno tomu, aby jej byl schopen dlouhodobě podávat. Firma navíc sáhla po řadě dalších úprav - vůz má podvozek KW, drahá kola OZ Hyper GT nebi ještě dražší výfukový systém Bull X s dálkově přepínatelnou klapkou. Přitom na autě sotva poznáte, že není sériové a s ohledem na limity automatu DSG šla firma cestou volby verze s manuální převodovkou, které nadělila odolnější spojku. To je pro nadšence docela podstatné plus.

Je nám jasné, že takto se hodnota auta nepočítá, jen úpravy jako kola s adekvátními pneu, výfuk, podvozek a nová spojka musely stát snadno přes 300 tisíc korun. A k tomu tu máte celou modifikaci motoru též jistě šestimístné hodnoty v korunách a celý zbytek auta, které nové mohlo stát milion. To všechno za 16 990 euro, tedy asi 430 tisíc Kč? To nezní špatně, byť pochopitelně platí, že jde o ojetý vůz se 159 700 km, který sloužil firmě pro vývoj a odejít na něm může rozhodně kdykoli cokoli.

Rizika koupě považte sami, je to ale zajímavá nabídka. 480koňové auto s nikoli nesmyslnou, rozumějte lacinou úpravou zadělávající akorát na problémy se v prodeji za tyto peníze v prodeji nevídá. Podle prodávajícího překoná rychlost 300 km/h jako nic, to je ale při daném výkonu uvěřitelné velmi snadno.

Tahle Octavie RS Combi vypadá na první pohled tuctově a ojetě, na ten druhý je to ale velmi seriózně upravený stroj s řadou drahých a kvalitních dílů, který by se nemusel rozpadnout po pár ujetých kilometrech. Foto: SC KFZ und Technik, publikováno se souhlasem

