Škoda se levných čínských aut nebojí, jsou prý nedodělaná a ušitá horkou jehlou. „Ve skutečnosti jsou lepší,” říká jiný konkurent

Petr ProkopecSebevědomí Škody je zjevně nemalé, jeden z marketingových manažerů značky říká, že by do čínského auta svou rodinu neposadil. Podle všeho ale buď i tím dělá marketing, nebo žije v minulosti. Ani jindy neskromný RJ Scaringe s ním tuhle hru nehraje.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Sebevědomí Škody je zjevně nemalé, jeden z marketingových manažerů značky říká, že by do čínského auta svou rodinu neposadil. Podle všeho ale buď i tím dělá marketing, nebo žije v minulosti. Ani jindy neskromný RJ Scaringe s ním tuhle hru nehraje.
Škodě se letos daří, neboť se pořád nachází ve fázi, kdy nabízí různým zákazníkům různě pojatá auta stále dostatečně vysoké úrovně. I když by tedy na řadě trhů (včetně toho českého) mohla nabízet jen ta spalovací a o nic podstatného by nepřišla, na těch, kde jsou uměle protežovány elektrické vozy, dokáže bodovat i s nimi. Problém leží spíš v dáli - pokud bude automobilka dál zanedbávat své spalovací modely a stále víc sázet jen na elektrickou kartu, o část prodejů prostě přide.
Šéf mladoboleslavské automobilky Klaus Zellmer se zatím tváří, že to nedopustí, neboť jakkoli má Škoda nemalé elektrické ambice, bez spalovací techniky se zkrátka neobejde. Moc mu to ale nevěříme, neboť nevidíme ani na horizontu žádnou skutečnou spalovací novinku. A z techniky vyvinuté někdy okolo roku 2010 věčně žít nepůjde, to už jsme tu měli a dobře to nedopadlo.
Tedy ono by to vlastně nějak šlo, ale to by museli stejně postupovat všichni. A to se nikdy nestane. V tuto chvíli je to hlavně čínská konkurence, která šlape do vývoje aut všech koncepcí a se svými cenami může vzít místním výrobcům snadno vítr z plachet klidně v obou oblastech - čínské elektromobily mají dobrou pověst už teď a také spalovací čínská auta se v Evropě prosazují víc a víc, dnes dokonce úplně nejvíc.
To pokládá nepříjemné otázky, které od australského Car Sales dostal tamní marketingový šéf Škody Kieran Merrigan. Nezdá se ale, že by jej nastalá situace vzrušovala. Podle něj výrobci z Říše středu sice přicházejí „s atraktivní cenou“, ovšem to je prý jediné, co mohou nabídnout. Na rozdíl od Škody, za kterou má stát enormní vývoj. „Pokud bych tedy měl svou rodinu či přátele posadit do auta, byl bych raději, kdyby za ním stála značka, která odvedla svou práci dobře, než taková, která vše ušila horkou jehlou a možná pár věcí vynechala,“ uvedl dále Merrigan.
Dle marketingového šéfa Škody pro Austrálii tak v případě čínských aut „dostáváte to, za co jste si zaplatili“, což pochopitelně není míněno jako kompliment - dostáváte podle něj jen tak málo, jak málo jste zaplatili. Ale je to realita? Není toto minulostí? Nejsou dnes Číňané prostě efektivnější a za menší ceny nabízí auta srovnatelná nebo dokonce lepší?
Minimálně v případě těch elektrických nesouhlasí RJ Scaringe, šéf značky Rivian, který dal v podcastu Inside EVs na čínská auta najevo zcela jiný názor. Vnímá je jako hrozbu, a to nikoli jen kvůli ceně. „Když se na celý jejich průmysl podíváte, zjistíte, že jejich technologie je mnohem lepší. A to je alarmující,“ zmínil šéf Rivianu s tím, že zavedené značky by se neměly až tak zabývat cenou, ale tím, že čínská auta jsou „ve skutečnosti prostě lepší”.
My jsme za posledních pár let otestovali opravdu velké množství aut včetně evropských, amerických i čínských elektromobilů. A musíme dodat, že část pravdy má Merrigan i Scaringe. Pokud je řeč o samotném pohonu, pak je třeba uznat, že Říše středu má náskok, který se zbytku světa nedaří dohnat. Mimo jiné i proto, že do Číny se přesunul klíčový průmysl, se kterým dříve nikdo nechtěl nic mít. Politikům z USA či EU se totiž nezdálo vhodné, že by jejich voliči mohli mít za zády špinavý důl na vzácné kovy.
V ostatních ohledech ale Číňané často pořád nejsou tam, kde „západní” konkurence. Kvalita řady jejich aut není na takové úrovni, jakou jsme třeba i se zmiňovanou Škodou a VW měli spojenou ještě před několika málo lety. Ale trend není pro „západ” dobrý. Výrobci jako Škoda se před léty rozhodli, že zkusí své štěstí s elektrickým pohonem, na jehož oltář padly miliardové investice, které se ukázaly být nerentabilní. A to vedlo k řadě škrtů v jiných oblastech, kvůli nimž trpí kvalita zpracování a materiálů, a to i v technických oblastech. Právě kvůli tomu ale Číňané rychle dohání zejména Evropu tam, kde by jim to jinak zabralo dekády.
Elroq je u nás k mání za podobné peníze jako Karoq, který je již hezkých pár let starý. Jenže i tak se spalovací SUV prodává lépe, značce navíc od toho elektrického vydělává. Tohle je dnes pro Škodu příhodné, v souboji s Číňany ale může začít ztrácet v případě obou typů aut - elektromobily umí Čína dobře a v oblasti spalovacích aut dál pokračuje ve vývoji, tady byl prakticky zastaven. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Car Sales, Inside EVs
