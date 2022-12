Škoda se musí začít ještě víc bát, nový soupeř Kodiaqu má neskutečnou výbavu, už dorazil do Evropy před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: JAC

Nejde pouze o kožené čalounění či multimédia s 12,3palcovým displejem již v základu, tento vůz je osazen rovněž 15 asistenčními systémy, z nichž jeden monitoruje životní funkce vašich dětí.

Při pohledu na oficiální ceník Škody Kodiaq nejspíše na řadu lidí padnou mrákoty. Zatímco v roce 2019 startovalo nad milionem korun pouze pět variant, přičemž čtyři z nich spadaly pod nejvyšší výbavový stupeň Laurin Klement, dnes pro změnu můžete počítat pouze s pěti verzemi, které lze pořídit pod 1 milion. Ve třech případech jde o úroveň Ambition, která je tuzemským základem. Stupeň Active se již stal minulostí, ke zdražení o více než 100 tisíc korun však došlo tak jako tak, bez ohledu na standard.

Je otázkou, nakolik se na cenách podílí zdražení vstupů, investice do elektromobility či sebevědomí mladoboleslavské automobilky. Jisté je však tolik, že Škoda díky tomu dělá prostor jiným. Zakrátko se tak značka zjevně bude muset i v české kotlině obávat, aby ji nepřeválcovala hlavně čínská mašinérie. Ta totiž vypadá stále zajímavěji, přičemž i pár kilometrů od našich hranic je k mání za příjemné peníze. Výjimkou není ani nový JAC JS6, který se aktuálně začíná nabízet v Rusku.

Čínské SUV bylo ve své domovině poprvé odhaleno již loni, přičemž v mezičase zamířilo rovněž do Mexika či Jižní Ameriky. Automobilka JAC ostatně model JC6 považuje za svůj nejlepší globální produkt, s čímž lze souhlasit. Jde totiž o první vůz značky postavený na nové platformě MIS, která počítá kupříkladu s unikátním procesem voskování. Skelet vozu je totiž potažen voskovým filmem, což navyšuje anti-korozní ochranu. Značka tak navýšila záruku na prorezavění karoserie na více než 12 let, což je stále neobvyklé.

JAC zároveň zapracoval na bezpečnosti. Standardem je tedy hned 15 asistenčních systémů, mezi něž spadají automatické brzdy, detekce chodců či monitoring řidiče, jenž má včas rozpoznat jeho únavu. Dále je možné počítat se sadou kamer hlídajících okolní prostor, logicky tedy nechybí ani automatický parking. A aby toho nebylo málo, model JS6 dostal do vínku i systém používající ultrazvukové senzory a monitoring tváře, jež sledují životní funkce dětí vzadu.

Konkurence v úvodu zmíněné Škody Kodiaq prozatím disponuje pouze jedním motorem, a sice 1,5litrovým benzinovým čtyřválcem. Tomu dopomáhá turbo ke 184 koním výkonu a 300 Nm točivého momentu, o něž se může starat šestistupňový manuál či šestistupňový automat. V obou případech je nicméně zaměstnána pouze přední náprava, což má spojitost jak se snahou o snížení ceny a úsporu nákladů, tak se spotřebou. Ta byla vyčíslena na 6,9 l/100 km, stovku pak vůz dá za 9,8 sekundy.

Nově JC6 míří do Evropy, zatím do Ruska a okolních zemí. K dispozici bude se dvěma úrovněmi výbavy, kdy již základní stupeň Comfort počítá mimo jiné s koženým čalouněním či 12,3palcovým displejem multimédií. O úroveň výše pak již nechybí ani panoramatické okno či elektricky stavitelná sedadla. Ceny startují na 2,6, respektive 2,8 milionech rublů (cca 987 000 a 1 063 000 Kč), to jsou však kvůli vysoko udržovanému kursu ruské měny v korunách nepříliš výmluvné částky. Více napoví zmínka o ruské ceně Škody Kodiaq od 3 364 000 rublů, u nás by tedy čínské SUV mohlo startovat okolo 610 tisíc korun. A to nezní zle.

Můžeme už jen dodat, že novinka je 4 605 milimetrů dlouhá a počítá s rozvorem 2 720 mm. Na Kodiaq tedy sice pár centimetrů ztrácí, vše ale kompenzuje vyšší výbavou. A řadě lidí nejspíše také padne více do oka. Jsme přitom zvědavi, zda se Rusové dočkají i své „národní verze“ s logem Moskviče, neboť znovuzrozená značka svůj návrat postavila právě na modelech JAC opatřených jiným emblémem. Moskvič 5? Nebuďme překvapeni, pokud se to stane.

JAC JS6 vypadá opravdu zajímavě a je skvěle vybaven. Hnací ústrojí pak možná řadu lidí nenadchne, po stránce cenové je ale velmi zajímavou alternativou ke Škodě Kodiaq. Foto: JAC

Zdroj: JAC

