Škoda se pokusila napodobit kousek Jeremyho Clarksona z Top Gearu, neměla to dělat

Marketéři automobilek by už možná měli pochopit, že některé věci mohou v určité podobně s určitým dopadem vzniknout jen v určitém momentě za určitých okolností. A nelze je jednoduše zopakovat.

V roce 2011 vznikla možná nejlepší reklama na Škodu v historii. V první epizodě sedmnácté série Top Gearu tehdy Jeremy Clarkson otestoval vůbec první mladoboleslavské SUV. Yeti vystavil vskutku neobvyklým výzvám, neboť jeho rychlost byla poměřována s Ferrari, praktičnost s Maybachem a komfort s Range Roverem. Yeti přitom všechny tyto zkoušky vyhrálo, přičemž odolat dokázalo i hasičům. To vše jste přitom mohli dostat za menší peníze, než jaké si Opel účtoval za svou Astru, tedy za klasický hatchback bez terénních schopností.

Nicméně tím pravým důvodem, proč se Škoda Yeti stala známou po celém světě, byla závěrečná část Clarksonovy recenze. Britský moderátor, který se do vozu skutečně zamiloval a dodnes jej považuje za jeden ze svých nejoblíbenějších, totiž nechal na střeše přistát vrtulník. Z českého SUV se tak rázem stal hit, na který se pomalu stály fronty. Ostatně, Britové jej dokonce vynášeli nad vlastní Mini Countryman, což bylo vskutku neobvyklé.

Ve výsledku se tedy nemůžeme mladoboleslavské značce divit, že ji napadlo pokusit se slavný moment zopakovat. Co jí však již máme za zlé, je, že to skutečně učinila a především způsob, jakým to učinila. Kde jste se totiž v případě Clarksonova testu smáli či napětím pomalu nedýchali, tam nyní budete zívat nudou. Škoda totiž nechala přistát vrtulník Robinson R22 na střeše faceliftovaného SUV Kodiaq, to se však vůbec nepohybovalo. Místo toho jen s namontovanou plošinou nenuceně postávalo na letišti.

Nechápejte nás špatně, ani tento kousek nemohl být jednoduchý a od pilota Jana Čermáka vyžadoval um. Ovšem pokud chcete odkázat na jeden z nejznámějších testů vůbec, pak se zkrátka musíte snažit, abyste jím nastavenou úroveň minimálně dorovnali, když už ne rovnou překonali. To se však v tomto případě nestalo, a i proto Kodiaq asi jen stěží může počítat s takovým nakopnutím prodejů, k jakému došlo po 23. lednu 2011, kdy měla zmíněná epizoda premiéru.

Výsledek nám tak značně připomíná marketingovou katastrofu, s jakou bylo loni spojené Ferrari. To se rozhodlo připomenout legendární snímek C'etait un Rendez-Vous francouzského režiséra Clauda Lelouche, který zachycuje strhující jízdu Paříží. Vznikl spontánně, ve skutečném provozu a s hromadou lišácké manipulace na pozadí. Ferrari se pokusilo totéž udělat strojeně na uzavřeném okruhu v Monaku, z toho jsme mohli jen zívat stejně jako u počinu Škody.

Podle nás to česká automobilka neměla dělat a originál připomenout v jeho původní podobě, je svým způsobem skutečně neopakovatelný. Názor na celou akci si ale udělejte sami, my už jen dodáme, že Kodiaq se kromě střešní plošiny tvořené dřevěnými deskami nesenými ocelovým rámem dočkal také zesílené zadní nápravy. To proto, aby bylo dosaženo optické rovnováhy náprav. I to je odchylka od originálu, která stěží sklidí potlesk.

Mladoboleslavská automobilka se napodobit deset let starý kousek Jeremyho Clarksona z Top Gearu a nechala na střeše Škody Kodiaq přistát vrtulník. Učinila tak ovšem značně nudným způsobem, zatímco při sledování Clarksonova testu se budete smát i zadržovat dech napětím. Foto: Škoda Auto

