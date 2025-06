Škoda si po 30 letech splnila sen. Auto české značky ve srovnávacím testu jasně porazilo její někdejší vzor, drahé Volvo před 6 hodinami | Petr Prokopec

Ne každý si na to vzpomene, bylo to ale Volvo, kterému podle koncernu VW měla Škoda začít konkurovat, když na trh hrnula první Octavii. Nedošlo k tomu a Volvo zůstávalo o ligu výš, hra se ale od té doby zjevně hodně změnila.

Co spojuje Škodu a Volvo? Spousta lidí by vám řekla, že snad jen láska obou značek ke kombíkům, třebaže v trochu jiném segmentu trhu. Zatímco mladoboleslavský výrobce se pohyboval a pohybuje v tom mainstreamovém, švédský se snaží být součástí prémiového. Jenže tak jednoduché to není. Nesmíme zapomínat, že Volkswagen v polovině 90. let udělat ze Škody české Volvo, nakonec to ale nedopadlo.

Ve výsledku se tak zřejmě skoro nikdo nerozhodoval, zda si koupí Octavii Combi nebo naopak V60. Stejně jako Škoda Kodiaq nekonkurovala Volvu XC90. Pokud se tedy objevily srovnávací testy, pak v nich šlo spíše o to, zda se česká značka zvládne alespoň v některých ohledech vyrovnat té skandinávské a zda ji v některých dokonce nepřekoná. V současné době je ale situace trochu jiná a obě značky se jedna druhé přece jen přiblížily.

Spojuje je totiž možná až příliš pošetilá touha po elektromobilitě. A protože bateriový je drahý, Škoda se najednou začala pohybovat i ve sférách, do kterých se dříve nepouštěla. Kolegové z německého Auto Bildu se proto rozhodli srovnat nový Elroq s Volvem EX40. A testované vozy stály skutečně podobné peníze - české SUV 52 340 Eur (cca 1,3 milionu Kč), to švédské pak 59 940 Eur (asi 1,5 milionu Kč).

Rozdíl 200 tisíc korun pochopitelně není zanedbatelný, v těchto cenových sférách ale také není významný. Relevantní poznámkou je, že u Volva dostáváte za tyto peníze o něco menší auto. EX40 je totiž kratší, má menší rozvor i menší zavazadelník a ztrácí i v případě hnacího ústrojí, neboť kde Škoda disponuje 286 koňmi, tak soupeř má jen 252 kobyl. To je ovšem výkon ve špičce, v případě toho stálého se karta pro změnu obrací (121 k versus 174 k). Při krátké akceleraci ale Elroq tahá za silnější kus provazu, což je patrné hlavně ve chvílích, kdy se oba vozy začínají blížit ke své maximálce. Ta je u obou omezena na pouhých 180 km/h.

Dáno je to samozřejmě konstrukčními limity, rychlejší jízda by navíc dál devastovala už tak nepřesvědčivý dojezd. Ten by teoreticky měl být vyšší u Škody, jenže ta si třeba při úsporné jízdě řekne o víc energie, reálně tak na jedno nabití zvládá jen 323 km ve srovnání s 325 kilometry Volva. Na straně Švédů je navíc také vyšší dobíjecí výkon (205 kW versus 175 kW). Trochu překvapivá je ovšem vyšší hlučnost uvnitř EX40, přeci jen jakožto prémiový vůz by Škodu měl porážet. To je ale právě jisté riziko sázky na elektromobilitu - při drahé technice výrobci nemají možnost než šetřit jinde a polevovat na kvalitě třeba i v tomto ohledu je dost typickým postupem.

Kolegové navíc poukazují na to, že EX40 již nedokáže zastřít své stáří. To není až tak překvapivé, neboť benzinová verze XC40 dorazila na trh již v roce 2017 a ta elektrická ji následovala s tříletým zpožděním. Elroq byl oproti tomu představen loni, na druhou stranu stojí na platformě MEB, která byla jako nepříliš pokroková odhalena již v roce 2019. U zadních kol uložený elektromotor je pak sice novější i silnější než u Volva, v tažení přívěsů ale Škoda již prohrává, neboť na kontě má maximálně tunu oproti 1,5 tuně švédského SUV.

Suma sumárum je tak poměřování sil mezi těmito elektromobily fotbalem, kdy míč je každou chvíli na jedné nebo druhé straně hřiště. Elroq si ale nakonec od sudích odváží 609 bodů, zatímco na kontě Volva jich najdeme pouze 588. Jonas Uhlig k tomu poznamenává, že EX40 asi nejvíc dojíždí na poměr ceny a hodnoty, který je v případě Škody lepší. Přesně před tím jsme ale mnohé výrobce varovali - bateriový pohon je totiž sám o sobě natolik drahý, že mainstream vytahuje na úroveň prémie, tu ale dál neposunuje.

Právě proto může nakonec Škoda soupeřit s Volvem, a dokonce i zvítězit - to, o čem dekády snila, se najednou stává realitou. Varování je to ovšem nejen pro Švédy, ale i pro českou automobilku - příště se jí totiž může postavit někdo pro změnu ještě levnější vůz stejného ražení a bude tam, kde je dnes Volvo. Tato auta jsou obecně příliš zaměnitelná, což je další faktor, který automobilky pomíjí. Však vzpomeňme nedávno Porsche Macan a jeho vysvědčení.

Škoda Elroq ze srovnání s Volvem vyšla jako vítěz, o tom mohla dekády jen snít. Je prý modernější, prostornější i levnější. Foto: Škoda Auto



Na EX40 je i přes facelift z roku 2022 znát stáří, byť v některých technologických ohledech má stále navrch. Na Škodu ale celkově ztrácí, překvapivě i v oblasti komfortu. Foto: Volvo

