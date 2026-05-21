Škoda Superb Combi L&K s 570 koňmi je nenápadný český bijec skoro všeho a všech, kterého prozradí jen detaily. A může být váš

21.5.2026 | Petr Miler
Pokud máte rádi sleepery, tady si přijdete na své, krom odlehčených kol a sníženého podvozku není skoro nic, čím by tohle auto dávalo najevo svůj dynamický potenciál. A že ho je. Jak moc se vám bude zamlouvat jeho cena, je ovšem jiná věc.
Škoda Superb se ve své dnes už minulé, tedy třetí generaci nikdy nestala něčím, co by šlo s klidným svědomím nazvat sportovním autem. Ani jinak sympaticky jezdící verze 2,0 TSI 4x4 takový dojem nedělala. A protože česká automobilka nikdy nepřišla s variantou RS, v továrním provedení jsme nic takového prostě nedostali - i pozdější Sportline byl jen lehce přiostřené totéž.
Přesto je třeba říci, že to nutně nebyl a stále není pomalý stroj. Vrcholná verze s motorem 2,0 TSI sice už neměla šestiválec, disponovala ale výkonem až 206 kW (280 koní, později 200 kW/272 koní) a točivým momentem 350 Nm, který kombinovala s dnes sympaticky působící hmotností okolo 1 600 kg. Z 0 na 100 km/h takový Superb dokázal zrychlit za 5,6 sekundy a ve 250 km/h jej v dalším rozletu zastavil jen elektronický omezovač.
Přesto jde hlavně o povedený kompromis mezi rychlostí, komfortem, prostorem a praktičností, zejména v případě kombíku. Ten s nadhledem zvládá dlouhé přesuny daleko za limitem rychlostí, které většina lidí považuje za běžné. I z takového vozu ale lze něco jako supersport udělat, jen je třeba se vydat cestou komplexního tuningu. A když zvolíte velmi, velmi, velmi komplexní tuning, můžete ze Superbu III vytřepat i to, co vidíte na fotkách okolo.
Přesně tou cestou se totiž vydal jeden z bulharských majitelů tohoto auta původem z října 2017. Koupil si kombík v luxusní specifikaci Laurin & Klement, pochopitelně s motorem 2,0 TSI a pohonem všech kol. Časem mu ale nepřišel dost dobrý, a tak jej svěřil vyhlášeným „západním” úpravcům, zejména pak i mně dobře známé nizozemské firmě TVS Engineering, která patří mezi špičky v oboru. A ta z rodinného kombíku udělala auto schopné rozzářit úsměv na tváři nejednomu českému tátovi od rodiny, který si je vědom praktických předností Superbu a zároveň se nechce úplně vzdát svých řidičských ambicí.
Rozsáhlá úprava motoru i celé pohonné soustavy vozu nadělila výkon až 419 kW (570 koní) při 6 500 ot./min a točivý moment nanejvýš 660 Nm o tisíc otáček níž. Ve vrcholné formě tak prý auto zdolá stovku jen lehce přes 3 sekundy a rozjede se na víc než 310 km/h skutečné rychlosti. Je-li to pravda, pohybujeme se v teritoriu supersportů let nedávno minulých, takové Ferrari 458 nejede o moc líp. A zkuste do něj naložit manželku, děti a kočárek...
Až skoro o 300 koní vyšší (!) výkon oproti sérii dvoulitrový motor dává po instalaci hromady prvků, jejichž výčet by dal na knihu. Auto dostalo mj. turbodmychadlo Littco s keramickými ložisky, hlavu válců se specifickými ventily a pružinami od Ferrea, kovaný motor s ojnicemi Boostline a písty JE, mezichladič turba z dílen do88 Performance, vstřikovače Bosch 980cc MPI, cívky Okada Plasma Direct a svíčky z Audi RS6, vstřikování směsi vody a metanolu od Snow Performance, sací potrubí Revo se vzduchovým filtrem K&N a pochopitelně komplexní seřízení s patřičným software od TVS.
Aby auto s vyšším výkonem fungovalo, nadělena mu byla skoro nezničitelná dvouspojková převodovka DQ500 z Audi RS3, brzdy Forge s sestipístkovými třmeny Forge a 356mm kotouči vpředu, do kterých se zakusují destičky EBC. Nechybí elektronicky nastavitelný podvozek KW DDC, přední a zadní stabilizátory od H&R a by to znělo, pak i výfukový systém s rezonátorem Miltek. Ovšem jen ostatním, posádka je kryta dodatečnou zvukovou izolace Dynamat Extreme. Kdyby vás zajímala ona kola, jsou to 18" disky OZ Hyper GT s 235mm širokými pneu na všech kolech. Auto je zkrátka vyladěno až k zbláznění a k tomu je na využívání vysokého výkonu dobře připraveno, není to „čip a nic”.
Kdybyste si takové auto chtěli postavit sami jako, budete potřebovat snadno přes 2 miliony Kč, i když za základ použijete slušnou ojetinu, je to prostě drahá verze v drahé úpravě. Tento vůz ale nyní prodává firma z bulharské Sofie a kouzelné na něm je i to, že vypadá skoro sériově. Podívejte se na něj sami, nebýt kol a podvozku, nepoznáte ho od jakéhokoli jiného Superbu. Nenajel toho úplně málo, 81 tisíc km na tachometru, z nichž většinu zvládl v sériovém stavu, ale není ani bůhvíjak ojetý. Teď hledá nový domov s cenou 48 000 euro, čili asi 1,17 milionu Kč. Ze sumy lze případně odečíst 20% bulharskou DPH.
Auto je prý v perfektním stavu a i na pohled vypadá skoro netknutě, na brzy 10letý vůz s koženým interiérem rozhodně. Jeho cena pochopitelně není úplně malá, vzhledem k jeho výjimečnosti a spolykaným investicím ale není ni nemístná. Kdo si potrpí na „customu”, ten tu bude jako doma, je to takové české Ferrari. Přitom zkuste do skutečného Ferrari (krom Purosangue, to ale stojí přes 10 milionů...) naložit rodinu i se vším, co potřebuje na víkend strávený mimo domov. U naprosté většiny z nich se ani nemusíte pokoušet, mívají problém už s větší dámskou kabelkou.
Škoda Superb III Combi 2,0 TSI 4x4 je už v sériovém provedení slušně rychlé auto, sporťákům ale konkurovat nemůže. Po skoro neviditelné úpravě hlavně od TVS vypadá skoro stejně, s 570 koňmi ale jede bezpečně přes 300 km/h, přitom je to pořád praktický rodinný kombík. Foto: Productive Ltd., publikováno se souhlasem
Zdroj: Skoda Superb 570hp 4x4 L&K@Mobile.de
