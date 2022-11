Škoda Superb Combi V6 turbo je asi nejlevnější a nejskromnější cesta k autu schopnému atakovat 300 km/h včera | Petr Miler

Superb nikdy nemusel - a stále nemusí - být pomalé auto, aby ale byl schopen se rychlostí blížit třístovce, k tomu mu leccos schází. Exemplář, který se nyní objevil v prodeji, je na tom jinak - s výkonem až 450 koní bude pekelně rychlý.

V posledních týdnech a měsících plní naše stránky hlavně zmínky o nové generaci Škody Superb, která bude zřejmě tou úplně poslední. Aspoň tak to Škoda plánuje - s pomocí Superbu a Kodiaqu chce uzavřít svou „spalovací éru” a dále nabízet jen auta, která po ní nikdo nežádal a přinejmenším v Česku je ani skoro nikdo nekupuje. Dnes se ale nebudeme zabývat tím, co přijde či nepřijde, nebudeme se dokonce zabývat ani současností, místo toho se vrátíme k druhé generaci Superbu, která se vyráběla do roku 2015.

Pokud si přečtete naše dobové testy tohoto vozu v podobě liftbacku s motorem 1,8 TSI a pohonem 4x4 či kombíku 3,6 FSI Laurin a Klement, asi nedojdete k závěru, že by šlo o dynamicky marná auta, přesto vás ani nenapadne, že by takový model mohl mít ambice prohánět po silnicích sporťáky. Ve verzi 1,8 TSI mu sice nechyběla lehkost a v šestiválcovém provedení výkon, přesto šlo spíše o pohodlné auto, které „také může jet”. A o verzi Combi s obrovským vnitřním prostorem to platí obzvlášť. Ne každý je ale s tímto charakterem vozu spokojen a jeden z německých majitelů patří mezi takové. Svému Superbu 3,6 V6 4x4 chtěl dopřát více, hlavně výkonu.

Už po ujetí 1 600 km se proto obrátil na firmu HGP, německého specialistu na přeplňování. Ten motor vozu kompletně přepracoval, aby byl nejen výkonnější, ale většímu stádu koní také úspěšně odolával. Výsledek je působivý - místo standardních 191 kW (260 koní) nyní posílá na všechna kola o plných 190 více. Auto tak disponuje výkonem až 331 kW (450 koní), které pravděpodobně budou dobře využitelné, alespoň v přímce - pohon 4x4 autu zůstal, automat DSG též.

Výslednou dynamiku vozu neznáme, můžeme ji ale vytušit z jiného podobného díla firmy Rothe. Ta svého času nadělila podobnému Superbu dokonce lehce přes 500 koní - auto se dokázalo rozjet na 305 km/h a akceleraci z 0 na 200 km/h zvládalo pod 14 sekund. Očekávejme tedy, že tento kombík bude s chutí atakovat rychlost 300 km/h a na dvoustovku se rozjede okolo 15 sekund. Docela impozantní dynamika na vůz, jehož řidiče by většina lidí tipovala na odrostlého otce od rodiny s řidičskými ambicemi limitně se blížícími nule. Nápadný rychlík to skutečně není.

Tohle se nám líbí, na autě je ale nakonec nejlepší, že si jej můžete koupit, navíc nijak extrémně draho. Ačkoli je oproti originálu značně „překopané”, prodávající prohlašuje, že je nebourané a veškeré modifikace jsou plně schválené pro provoz, což dokládá i přiloženými dokumenty německé „STK”. Po úpravě motoru má ovšem vůz najeto už 100 tisíc km, což není málo. Na jednu stranu to dokazuje, že motor i po úpravě vydrží, na druhou stranu je ale otázkou, jak dlouho tomu tak ještě bude. Současně je ale třeba dodat, že pouze samotná modifikace pohonné jednotky stála v roce 2012 téměř 24 000 Eur (587 tisíc Kč), Superb V6 pak stával okolo 1 milionu Kč. Teď celé toto dílo můžete mít za 14 000 Eur, tedy asi 344 tisíc Kč, to je zlomek původní sumy.

Jestli je to dobrá nabídka, nebo nikoli, posuďte sami. Pokud se ale přikláníte spíše k prvnímu názoru, je to jedinečná šance. Mnoho škodovek takovou úpravou jistě neprošlo, v prodeji je vídáme velmi výjimečně. A i kdyby ano, jinou podobně výjimečnou a rychlou škodovku za tuto cenu určitě nekoupíte.

