Škoda Superb Combi TDI jako dělaná pro rodinné cesty je k mání skoro nejetá levněji než základ Fabie před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Automobilim.de, publikováno se souhlasem

Kdo hledá, najde, chce se říci ke zdánlivě marné snaze najít na současném trhu ojetin výhodnou koupi provozně efektivního auta schopného odvézt celou rodinu. Tento Superb nemá najeto ani 41 tisíc km a přesto je po 1. majiteli k mání docela levně.

Už mnohokrát jsme naráželi na to, že škodovky v posledních letech zrovna nezlevnily. Patrné je to i na cenách nejdostupnějších typů, mezi nimiž dnes stojí na piedestalu Škoda Fabia 1,0 MPI Ambition - auto s litrovým tříválcem o 80 koních a výbavou, ve které si připlatit musíte i za kotoučové brzdy vzadu (2 000 Kč, mimochodem). Za takové auto dnes automobilka požaduje 340 tisíc korun, to jsou na úplný základ nejlevnějšího modelu docela nekřesťanské peníze.

Pokud máte k dispozici ještě o něco menší rozpočet, pro základní Fabii asi můžete pořád vyrazit, slevu pár desítek tisíc snad uhádáte. Také se ale můžete podívat po ojetinách, mezi nimiž se navzdory extrémní poptávce po nich objevují zajímavé nabídky dělající z koupě nového vozu spíše rozmar než cokoli jiného. A na jednu takovou jsme narazili.

Jde o Škodu Superb, tedy místo úplného základu úplný vrchol nabídky značky, který přitom stojí o dost méně než nejlevnější Fabie a přesto je možné vůz označit za nejetý. Na pohled moc nezaujme, třebaže ve světle modré barvě nevypadá jako tisíce jiných Superbů druhé generace jezdících denně po na našich silnicích. Všechno ostatní je ale obvyklé ještě o dost méně.

Je tu motor 2,0 TDI, který běžně najdeme v autech, co na silnicích stráví snadno, 60, 100 i více tisíc kilometrů za rok. Přesto jde o vůz, který pořádně nejezdil - od první registrace v říjnu 2010 najel pouhých 40 410 kilometrů, což je na skoro 11 let a 3 měsíce starý Superb Combi TDI extrémně málo. Auto mělo navíc dosud jediného majitele, který se o něj navzdory malému nájezdu pravidelně staral.

Zvolená konfigurace není žádná plná palba - motor 2,0 TDI je ten slabší se 140 koňmi, pojí se s automatem DSG, z výbavy ale stojí za řeč snad jen vyhřívaná sedadla. Samozřejmě nechybí důležité věci jako automatická klimatizace nebo elektrické ovládání kde čeho, takové ale v autě na pomezí střední a vyšší střední třídy asi očekáváte.

Nejdůležitější tak nakonec je, že tento Superb Combi vypadá opravdu neopotřebovaně, najeté kilometry dokládá servisní historie vedená celých 10 let a podle prodávajícího dokonalý technický stav potvrzuje i čerstvá německá STK. Leckdo by možná čekal, že za takové auto bude někdo chtít majlant, ale není to tak - 12 861 euro znamená asi 314 tisíc Kč, navíc je tu možnost odpočtu DPH. To je opravdu docela málo na auto, které má prakticky vše před sebou a jeho nový ekvivalent bude stát troj- až čtyřnásobek. I na dnešním trhu ojetin zkrátka platí, že kdo hledá, najde - tento vůz lze najít u dealera v německém Leverkusenu.

S tímto Superbem jeho první majitel trochu zapomněl jezdit, když s ním za 10 let neujel ani 41 tisíc km. Jako takto ojetý-neojetý je možné jej dnes koupit za 314 tisíc korun - za to nepořídíte ani základní Fabii. Foto: Automobilim.de, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

