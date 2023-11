Škoda Superb II s motorem 2,0 TDI se dá koupit dodnes skoro nová, má i krycí plasty uvnitř. Pro fandy je to možná poslední šance před 6 hodinami | Petr Miler

Jindy až týraný motor 2,0 TDI v tomto autě vypadá jako nový, protože je v podstatě nový. Jako prakticky všechno v něm, i když k první registraci vozu došlo už před 10 roky. Svérázný jednorožec nyní může být váš, výhodná koupě to ale být může i nemusí.

Pokud byste si dnes chtěli pořídit novou Škodu Superb 2,0 TDI, bez 1 milionu korun v kapse to můžete rovnou pustit z hlavy. A to i když se bavíme o úplném základu v nuzné výbavě Ambition. Tak daleko si škodovka dovolila zajít navzdory tomu, že venku už je i nová generace téhož vozu, která je pořád šitá podle prakticky stejného mustru.

Auto na fotkách níže stojí o víc jak 400 tisíc míň a je to také Škoda Superb 2,0 TDI, dokonce zdaleka ne v základním provedení. Je opotřebená tak málo, že na ní nenajdete vadu, dokonce displej infotainmentu halí krycí plast stejně jako třeba zadní koberečky. Je to nikoli nevyužité, ale prakticky nepoužité auto a trochu se zdráháme věřit, že má najeto byť udávaných 14 tisíc km. Takže kšeft roku? Jak se to vezme, jde totiž o druhou generaci Superbu, která byla poprvé registrována už před 10 roky.

Navzdory tomu a navzdory minimálnímu nájezdu měla po celou dobu pravidelnou péči a téměř neustále byla zavřená mimo dosah slunečních paprsků i dešťových kapek. Majitel musel být neuvěřitelně „pinktlich”, když auto zachoval do dnešního dne v takové kondici. Vzhledem k tomu, že - jak už padlo - zanedlouho začne prodej Superbu IV a tohle je Superb II, jde možná o poslední šanci koupit si takto zachovalý kus v normálním prodeji. V Evropě najdeme přesně jeden jediný takto málo jetý Superb TDI starý 10 nebo víc let, který by měl najeto takhle málo.

Jít o auto za 300 tisíc, je to obchod roku, ono ale stojí 23 990 Eur (s možností odpočtu DPH, dodejme), což je skoro 590 tisíc Kč. Málo na poměry nových Superbů TDI, ale sakramentsky hodně na poměry těch 10 let starých. Bude to tedy chtít fandu Superbu II, aby po této nabídce někdo sáhnul, ale docela věříme, že se takový najde. Kdo časy tohoto vozu pamatuje, ví, že šlo v některých ohledech o vrchol kvalitativní evoluce tohoto modelu. Ne snad, že Superb III byl špatný, ale vysoké specifikace dvojky působily přece jen útulněji, jako by se na nich tolik nešetřilo

A tohle je vysoká specifikace - verze Elegance s navigací, polokoženým interiérem, dřevem, navíc s manuální převodovkou, kterou vám škodovka brzy do Superbu neprodá k ničemu. Motor 2,0 TDI se 140 koňmi neurazí ani nenadchne, odvede si svou práci a jeho 4,0 litru nafty mimoměstské spotřeby snad nikdy nezklame. Pro někoho to může být auto snů za přijatelnou cenu, byť si nemalujeme, že by se na něj stály fronty. Pokud byste zrovna vy měli zájem, stojí ve městě Ihlow na severu Německa.

Prakticky nejetá Škoda Superb II 2,0 TDI je dnes v prodeji naprostá rarita, tohle může být poslední skoro nový kus, který půjde koupit. Není levný, pro někoho přesto může mít své kouzlo. Foto: Schichner Automobile, publikováno se souhlasem

