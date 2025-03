Škoda v zoufalé snaze prodat nějaký ten elektromobil povolala na pomoc psy, prý je mají radši včera | Petr Prokopec

Vidíte ten křečovitý úsměv pána na hlavní fotce? Je opravdu těžké tváři se přirozeně pozitivně, když se stanete součástí něčeho tak očividně zoufalého. Být to humor, zasmějeme se, Škoda to ale tvrdí se vší vážností za pomoci velmi pochybných argumentů.

Škoda spojila svou budoucnost jen s elektrickými auty a její šéf půjde klidně přes „mrtvoly” a exkrementy, aby toho dosáhl. Problém je v tom, že přirozený zájem o tato auta je zvlášť mezi tradiční klientelou škodovky minimální, však v Česku jimi loni navzdory masivní podpoře uhranula podle dat SDA pouhých 2,1 procenta kupců. A to je třeba se ptát, co za kupce to je. Pokud bychom odečetli různé „ESG prodeje” firmám, bylo by toto číslo ještě podstatně nižší, ostatně kolik znáte soukromých kupců Enyaqu nebo Elroqu?

S rostoucím tlakem na prodej těchto aut, který je ještě masivnější ve Velké Británii se tak automobilky budou uchylovat ke stále zoufalejším pokusům prodat těchto aut víc, aby dostály rozličným přerozdělovacím mechanismům, které by je za nesplnění z prstu vycucaných cílů trestaly vysokými pokutami. Jeden takový čerstvě předvedlo britské zastoupení Škody, jehož tisková zpráva působí jako z 1. dubna. Ale aprílový žert to opravdu není.

Česká automobilka podle ní zjistila, že hned 53 procent britských majitelů psa vyráží alespoň jednou týdně na výlet se svým mazlíčkem. Polovina z nich s ním pak navíc absolvuje dlouhou jízdu. S tou často mají problém i samotní lidé, natož pak němá tvář, která se nemůže zabavit třeba u mobilního telefonu. Na její pohodlí by tedy měl být kladen co největší důraz. A maximální psů podle Škody koresponduje s převozem auty s elektrickým pohonem.

To na povel, pardon na popud automobilky zjistil veterinář Scott Miller. Ten během vlastního zkoumání zjistil, že srdeční tep jednoletého kokršpaněla jménem Mango vystoupal z klidových 80 na pouhých 100 úderů za minutu, pokud u toho byla Škoda Elroq. Jakmile ale usedl do benzinového vozu značky, tep se zvedl na 120 BPM a u dieselů dokonce na 125 BPM.

Mimo to doktor Miller uvádí, že Mango se v elektrickém SUV cítil daleko uvolněněji a takřka usnul, zatímco spalovací auta ho prý daleko více rozrušovala. Tím ale jeho zkoumání skončilo. Jakkoli je tedy sice hezké, že Škoda použila profesionální zařízení monitorující srdeční činnost, učinila tak pouze u jediného psa. To je jako když se zítra někoho zeptáte, zda má slabost pro elektromobily. A když řekne ano, oznámíte, že je milují všichni.

Dost by nás navíc zajímaly podrobné podmínky testu, neboť Škoda zmiňuje pouze to, rychlost tří aut na privátní dráze dosáhla maximálních 110 km/h. Jak dlouho byl ale Mango nucen v jednotlivých vozech sedět, nebylo upřesněno. Stejně jako značka nezmínila pořadí, v jakém auta vyrážela na trať. A nevíme ani to, zda test probíhal pouze hodinu, nebo třeba opakovaně několik dní, během nichž se měnilo počasí. Dá se čekat, že čím víc dat by automobilka poskytla, tím víc by se její zkoumání ukázalo být pochybným.

Ostatně si stačí uvědomit, že když psa budete hodinu vozit stylem brzda-plyn v benzinovém voze, poté podobně přistoupíte k dieselu, a následně s elektromobilem pojedete „piánko“, je jasné, kterému typu němá tvář propadne. Využijte však dynamiky bateriového pohonu naplno, a rázem z toho má zvíře šok. Tím neříkáme, co je lepší a co je horší, nevíme to. Škoda to ale také neví a sahá po této zavádějící argumentaci, aby narůžovo namalovala to, co takto namalovat chce a potřebuje. Je to smutné, trapné, hloupé a úplně zbytečné.

To je on, kokršpaněl Mango. Tedy jediný pes, který se zúčastnil zkoumání mladoboleslavské značky, které vykreslilo - a to byste neuhodli - elektrická auta zas jednou jako ta nejlepší. Foto: Škoda Auto

