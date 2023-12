Škoda ve srovnání s čínským autem dostala poslední varování. Její cena je prý „absurdní”, každý šetrný kupec upřednostní Číňana před 2 hodinami | Petr Miler

Škoda ztratila smysl pro realitu v mnoha vyzněních těchto slov. Jednak si neuvědomuje realitu svého bytí, jednak opomíjí existenci nové konkurence. Obojí se ukázalo ve srovnávacím testu Auto Bildu, který sice na body vyhrála, stojí ale tak moc, že je podle Němců skoro neprodejná.

Jako pragmaticky uvažující lidé jsme byli dlouhá léta velkými příznivci toho, co Škoda dělala. Racionálně pojatá, přiměřeně moderně konstruovaná, řidičsky přinejmenším neodrazující, velmi praktická a přitom komfortní auta za přijatelné ceny jsou přesně tím, co člověk potřebuje, pokud za automobil nechce nebo nemůže vyhazovat peníze. A potřebuje tedy v zásadě jeden vůz, který obslouží úplně všechno. Není divu, že tohle fungovalo na Čechy a brzy to okouzlilo klientelu téměř z celého světa.

Škodovka se ale bohužel nedržela svého kopyta. Většina jejích aut tedy pořád zůstává koncipovaná výše zmíněným způsobem, přidala ale na stylovosti a některých nesmyslných prvcích, především ale citelně zdražila. Není to katastrofa, ale pokud úplně normální Škoda Octavia Combi Ambition 2,0 TDI, tedy to lepší ze spodní poloviny nabídky, stojí od 819 900 Kč, je to soda. Škodovka se dostává do pozice, kdy s trochu výbavy navíc stojí Octavie třeba jen o 200 tisíc míň než BMW řady 3 klidně znovu s dieselem, o třídu výše položené auto nesrovnatelné prestiže. Tohle není pozice, ve které jako mainstreamový výrobce chcete být.

Tím hlavním problémem pro Škodu je ale její zamýšlená budoucnost. Chce být jen elektrická, chce nabízet jen auta jako Škoda Enyaq Coupé, což zavání naprostou ztrátou soudnosti. Tento vůz stojí od 1 424 900 Kč s bídnou 82kWh baterií, pohonem zadních kol a maximálkou 160 km/h. Posuňte parametry trochu dál a jste na ceně atakující 2 miliony korun jako nic. Za to můžete mít BMW 530d xDrive Touring, nekonečně praktické auto znovu prestižnější značky. Kdo si místo toho vybere Enyaq? Někdo se jistě najde, masy to ale nebudou.

Navíc je to absurdní srovnání, mezi Škodou a BMW běžně neváhá skoro nikdo. Škodovka tak neignoruje jen svou pozici, ale i existenci nové mainstreamové konkurence, která její muziku dokáže zahrát o hodně levněji. Řeč je teď hlavně o Číňanech, kteří pro Mladou Boleslav jako by nebyli. Jenže jsou, jak české značce důrazně připomíná německý Auto Bild.

Ten čerstvě srovnal Enyaq Coupé iV 80 s Aiways U6 Coupé, tedy dva elektrické crossovery hrající si na kupé. O tom čínském jste možná nikdy neslyšeli a říkáte si, že jeho jméno zní jako z reklamy na dámské hygienické potřeby, jenže je to v Evropě už působící značka, která nabízí parametrově v některých ohledech lepší (vyšší výkon, dynamika, nižší hmotnost), v jiných horší (menší baterie, dojezd) a v dalších srovnatelné (třeba maximální rychlost) zboží za podstatně nižší cenu. Obdobné verze, které Němci testovali, přišly v případě Aiwaysu na 47 588 Eur (1,17 milionu Kč), v případě Enyaqu na 63 430 Eur (1,56 milionu Kč). A je to tak obrovský rozdíl, že láme chleba.

Samotné srovnání ovládl na body Enyaq, přesně podle německého síťového grafu získal o 33 bodů lepší výsledek hlavně díky celkově lepšímu sladění, kvalitnější kabině i jízdě. Není to ovšem propastný rozdíl a především - i Němci znají něco jako „cenu za bod”. A v tomto smyslu nemají s „eňákem” slitování: „Když si dáte vše dohromady, pak se Aiways U6 Coupé dokázalo postavit Škodě Enyaq i80 Coupé čelem. České auto si nakonec vysloužilo výhru o 33 bodů, jenže tu zůstává jeho absurdní cena přes 60 000 Eur. Každý, kdo chce anebo musí být šetrným kupcem, pravděpodobně dá přednost Aiwaysu U6 Coupé,” konstatují Němci v závěru. Co k tomu dodat? Škoda by to měla brát jako poslední varování, přesně tento typ zákazníků oslovovala. A teď na ně prostě přestává mít páky.

