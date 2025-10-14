Škoda zkouší zákazníky „obrátit na elektrickou víru” podobně jako politici, to je už vrchol zoufalství
Petr Miler
14.10.2025 | Petr Miler
Nebudeme se tvářit, že lidem není vlastní něco, co by někteří nazvali předsudky, my bychom to vzhledem k pejorativnímu vyznění tohoto slova označili za „dopředná očekávání”.
Nemusí být úplně fér někoho nebo něco komplexně posuzovat podle vnějších znaků či dílčích projevů, ale nevytvářejme v sobě dojem, že je to nepřirozené či jen špatné. Právě naopak - pokud si v životě 10krát zkusíte vzít stejný typ ženy a skončí to 10krát rozvodem, není od věci mít se pojedenácté na pozoru, i když to může být ta pravá. Též není nepřirozené si dát pojedenácté pozor na auto určité značky, když se s ním 10krát spálíte, třebaže to jedenácté může být skvělé. Je to v podstatě evoluční rys, který nám dovoluje neopakovat stejné chyby a neustrnout.
Navíc to přece nefunguje jen v negativním smyslu slova - naopak si se spoustou věcí spojujeme na základě téhož pozitivní očekávání. Znovu může jít o lidi, o věci, o cokoli. A vlastně i vůbec o nic. Spousta lidí si na základě svého charakteru, výchovy a předchozích zkušeností automaticky spojuje očekávání už jen s tím, zda je něco nové či staré. Pro někoho je nové automaticky skvělé, chce to jako to lepší, evolučně pokročilejší, pro jiného je nové zdrojem obav a raději se drží toho osvědčeného a možná ještě nepokaženého tím či oním.
Také to funguje u aut a těm elektrickým to zákazníky přivádí i odhání přesně podle zmíněného mustru. Jakýkoli podobný faktor ale o úspěchu určitého produktu rozhoduje vždy jen krátkodobě, neboť už střednědobě vždy převáží realita. Někteří to zkusí a jiní odmítnou en bloc, pokud jde ale o skvělou věc, sama se prosadí už na základě toho, že ti první časem přesvědčí ty druhé. Pokud se to nestane, o skvělou věc jednoduše nejde.
Elektromobily na tomto poli mohutně selhaly, to vidí každý člověk, který si zachoval otevřené hledí a rozum na svém místě. Pokud by měly být skutečnou bezprostřední budoucností všech aut, po všech těch letech dávno vládnou trhu bez jakékoli umělé podpory. Realitou je opak - jsou nám roky malovány dorůžova, média jsou k nim téměř nekritická, marketing se zabývá téměř jen jimi, nové modely jsou téměř jen elektrické... Přesto letos v září v Česku oslovily 4,77 % všech kupců, o dvě desetiny procentního bodu víc než loni. Tohle zjevně nefunguje.
Normální firmy (a některé - jako nejnověji Porsche - to udělaly) by dávno zjistily, že jsou na špatné koleji a rychle přehodily výhybku, aby si zachránily holé živobytí. Jiné ale budou v zoufalosti přidávat další a další vrstvy „masírky” s tím, že to prostě zlomí. A nejnovější trend je opravdu zoufalý.
Nechceme být zbytečně političtí, ale připomíná to kampaň Víta Rakušana, obecně podle průzkumů velmi neoblíbeného politika, který vyrazil na řadu mítinků v zemi s tím, že si klidně nechá vynadat, ale že to těm odpůrcům vysvětlí a přesvědčí je, že je výborný. A hle, oni přišli, „hejtovali” na něj, pak si ho poslechli a příště už patřili mezi jeho obdivovatele, ve stručnosti řečeno. Nebudu věřit ani minutu, že to nebylo sehrané, je to jako z katalogu starých marketingových kejklí.
Přesně po těch dnes sahají některé automobilky, mezi nimi velmi viditelně Škoda, které jsou sice schopné uznat, že jejich elektrické plány se nenaplňují, ale produktem to přece není! Ten je skvělý, to jen lidé ho kvůli předsudkům odmítají a jakmile si s nimi sjedou, najednou je přesvědčí. Je to blbost, kdyby to tak bylo, dávno by se to stalo i bez nich, ale iluzi takového vývoje budou vyvolávat ad infinitum.
Škoda tak jednak rozjela program Explore, který dovoluje lidem si za peníze (!, kdyby to aspoň bylo na její účet, to by naznačovalo aspoň jistou míru sebedůvěry) na delší čas půjčit u dealera elektromobil a zjistit, jak se s ním skvěle žije. Ještě hmatatelněji ale ve spolupráci s „pro-elektrickými” médii, jako je už podle názvu zcela zaručeně nezávislý kanál Electrifying na Youtube, rozjeli něco podobného jako Vít R. Tedy vezmou elektrické Škody, půjčí je jistě náhodně vybraným bezvěrcům a oni... No prozřou, samozřejmě. Na videích vypráví, jak se mýlili, jak jsou to skvělá auta, jak se s nimi výborně žije a jeden dokonce hned jde hledat ojetý elektromobil, jaký si koupí.
Nebudeme tvrdit, že nikdo takový nemůže existovat, v kontextu zmíněného je to ale zoufalé a zoufale nevěrohodné. Odpor části lidí může být bezdůvodný, stejně jako příklon k těmto autům, když se ale s normálními lidmi začnete bavit, proč elektrické auto nechtějí, mají v rukou obvykle velmi solidní racionální argumenty, které reflektují technickou a ekonomickou realitu. Anebo vychází ze zkušeností někoho, kdo je opravdu zkusil nebo dostal v práci, i když nechtěl, koukal se na ně realisticky a došel ke stejnému závěru.
Jistě není pravdou, že elektromobily nejsou pro nikoho, ani ne 5procentní podíl na českém trhu - a asi trojnásobný v celé Evropě se započtením zemí, které tyto vozy tlačí opravdu na sílu - ale říká vše. Nakonec za sebe mohu říci, že každá nová delší zkušenost s elektrickým autem mě v podstatě jen utvrzuje v tom, že tudy pro mě cesta nevede. Nejsem zdaleka sám, v mém druhém domově v Nizozemsku taková zkušenost posílá zpět ke spalovacím vozům skoro polovinu lidí, podobné je tomu v USA a trend je pro elektromobily negativní.
Pokus stavět atraktivitu elektromobilů na odporu k nim, jak to teď dělá Škoda, je tedy další zoufalý pokus, neboť už podle všech objektivních makrodat nejenže nepovede k úspěchu, postará se spíš o pravý opak - pořádná zkušenost rozhodně není tím, co by vedlo k masové oblibě elektrických modelů.
Je to nakonec jednoduché: Dokud nepůjde o skutečně lepší produkt nabízející víc za míň, nemá šanci uspět tak, jak si někteří výrobci malují. Prostě nemá. Však si vzpomeňte, jak rychle sežehly dotykové smartphony staré mobily s klávesnicemi - nezbylo z nich skoro nic během pár let bez jakékoli umělé podpory. A sotvakoho někdy napadlo vrátit se zpět, natož pak polovinu lidí. Až někdo vyvine ekvivalent takového auta, poznáme to hned, bez číkoli podpory. Z marketingu Škody je znát jen to, že nic takového zatím nedorazilo.
Pokud jste měli pocit, že Elroq Respectline byl ze strany Škody vrcholem zoufalství, podívejte se na video níže. Tady jsme ještě dál.
Zdroje: Autoforum.cz, SDA, Škoda Auto, Electrifying@Youtube
