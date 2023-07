Škoda ztrácí pozici v segmentu středních rodinných kombíků, svá auta prodává až moc draho před 2 hodinami | Petr Prokopec

Škoda Octavia Combi je pořád dobré auto, ale dá se hodnotit stejně jako dříve, když je o statisíce dražší? Nedá a Němci před ní ve srovnání s Kiou Ceed Sportwagon a Fordem Focus kombi zdvihají varovný prst.

Už párkrát jsem zmínil, že auta koncernu VW považuji za uživatelsky velmi přívětivá. Není totiž podstatné, zda jste dříve alespoň seděli v nějakém voze od Audi, Seatu, Škody či Volkswagenu - jakmile tak učiníte poprvé či po velmi dlouhé době, prakticky ihned víte, co se kde nachází. Překvapení vám pak nenachystá ani řízení, ani řazení či podvozek. Jednoduše jen usednete za volant, otočíte klíčkem a jedete, byť je třeba přiznat, že zejména u moderní produkce již multimediální systém vyžaduje jisté studium uživatelské příručky.

Právě kvůli této univerzálnosti byl koncern VW vyhledáván masami. A přesně z těchto důvodů zamířila konkurence podobným směrem. Patrné je to hlavně u Fordu, který ještě před zhruba deseti lety stejně jako třeba BMW tlačil do popředí sportovnost. Jakmile jste tedy otestovali některý z vozů modrého oválu, mířila vaše chvála zejména na řízení, řazení a podvozek. Jenže to se této automobilce nepozdávalo, a proto začala více tlačit na komfort a luxus. Protože ale kopie nefrčí tak jako originál, nebylo ve finále překvapivé, že její úspěchy se začaly stávat stále více věcí minulosti.

O poznání dále se dostali Korejci. I ti se sice nechali inspirovat „lidovým vozem“, aktuálně však danou myšlenku tlačí více než samotný VW a spol. Tedy alespoň v případě cen, které jsou bezkonkurenční. Kde ovšem koncernová auta nadále nemají soupeře, to je sladění hnacího ústrojí, tedy motoru a převodovky. Snad nikde jinde totiž neplatí tak moc pořekadlo, že i s malým kašpárkem se dá zahrát velké divadlo. Potvrdí nám to ostatně i srovnávací test Škody Octavia Combi, Fordu Focus Kombi a Kie Ceed Sportwagon.

Stejně jako Škoda má totiž i Kia k dispozici přeplňovanou jedna-pětku. Ta pak dokonce produkuje 160 koní, tedy o deset více (a o pět více než hybridizovaný litrový tříválec ve Fordu). Spárována je navíc se sedmistupňovým automatem na rozdíl od šestistupňových manuálů soupeřů. Ovšem při zrychlení na stovku je Ceed jen o chlup rychlejší než Octavia (8,7 s versus 8,9 s). Při akceleraci na stošedesátku ale již zaostává (21,7 s versus 20,7 s) a podobné je to také s maximálkou (210 versus 225 km/h.

Nejde přitom pouze o dynamiku, Škoda si zároveň z celé trojice řekne o nejméně paliva, a to při jakémkoli využití. Korejci ji pak sice zdatně sekundují při úsporné jízdě, jakmile ale chcete od auta víc, je jejich ústrojí nejžíznivější. Interiér Ceedu je pak navíc nejhůře odhlučněn, ovšem až po dosažení dálniční stotřicítky. Do té doby je tím nejhorším vozem Focus, u kterého lze zároveň čekat také nejdelší brzdnou dráhu za studena. Za tepla je pak nejlepší Ceed a nejhorší Octavia.

V případě kombíků pochopitelně velkou roli hraje zavazadelník, zrovna v rámci prostoru nad zadní nápravou si ale celá trojice nemá co vyčítat. Octavia sice vládne se sedadly na místě i po jejich sklopení, ovšem konkurence opravdu není daleko. Korejci přitom modrý ovál překonávají celkovou kapacitou, jenž se blíží té českého vozu (1 694 l versus 1 700 l), Ford ale pro změnu boduje v případě standardního stavu (635 l versus 640 l).

Kia je nicméně z celé trojice nejkratší, s délkou 4 605 milimetrů zaostává za soupeři o podstatných 9 cm. Díky tomu cestující v druhé řadě sedadel nenajdou tak moc místa pro nohy, v rámci delších tras je tak Ceed vhodnější hlavně pro děti. Boční vedení navíc není na takové úrovni jako u Fordu, za kterým zaostává také Škoda. Sportovní kredit modrého oválu se tedy úplně nevytratil, nicméně oproti minulosti jej okusíte už jen po troškách.

Ve finále musíme zmínit cenu, která sráží její naděje na úspěch. Octavia Combi 1,5 TSI je totiž jasně nejdražší ze všech těchto vozů, a to jak v případě základu, tak po osazení příplatkových prvků. Korejci pak startují nejníže, ovšem jakmile dojde na srovnání výbavy, rázem jsou již na úrovni Fordu. Ten ovšem překonávají svými kvalitami. Dokonce natolik, že za Octavií zaostávají o pouhých osm bodů.

Škodovka tedy pořád vítězí, Němci ale dodávají, že její náskok před konkurencí je historií a česká automobilka svou pozici v segmentu postupně ztrácí. Ona a potažmo i celý koncern se tak budou muset hodně snažit, pokud hodlají zůstat na vrcholu. K pádu z vrcholu totiž aktuálně stačí už jen velmi málo. Navíc je třeba připomenout, že vpovzdálí již vyčkávají čínští soupeři, kteří by kromě ceny mohli zabodovat také svými elektronickými vychytávkami. Něco nám ale říká, že koncern VW bude dál čekat s rukama v klíně, dělá to už pěkných pár let.

Octavia Combi je i nadále lídrem, její náskok hlavně ve srovnání s korejským soupeřem se ale smrskl na minimum. Foto: Škoda Auto



Ceed Sportwagon má zásadní slabinu v zadních sedadlech, která nejsou tak prostorná. Foto: Kia



Focus Kombi sice dokáže evokovat sportovní kredit značky, ovšem již jen měrou minimální. Za dva roky navíc jeho výroba skončí. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

