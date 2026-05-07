Škodu Octavia ani jako nabušené Combi 2,0 TDI někdo „nedával” tak moc, že s ní roky skoro nejezdil, teď je k mání jako výjimečný „relikt”
Tohle auto je v Česku modla, ne každému ale zjevně přirostla k srdci tak, aby z ní ježděním skoro vytřásl duši. V případě tohoto auta dělal majitel přes 10 let pomalu všechno, jen ne to, a tak je dodnes zánovní. A může být vaše.
včera | Petr Miler
Označím se za petrolheada, benzinovou palici, na rozdíl od mnoha jiných ale nemám problém chápat atraktivitu naftových aut. Obvykle to nejsou vozy, které by vás dokázaly těšit bezprostředně svým projevem, jakkoli i zde se pár výjimek najde, jejich kouzlo je v něčem jiném - slouží jako málokteré jiné.
Pokud zvolíte tu správnou velikost auta, správnou karoserii a správnou výbavu, může se z dieselového auta stát neuvěřitelný tahoun, který těší tím, že prostě táhne a táhne. A nežádá za to mnoho. Rozumím tedy tomu, že se vozy jako VW Passat TDI staly svého času modlou fleetových manažerů - v takové pozici zastanou opravdu mnoho za docela málo.
Platí to ale i ve světě soukromých aut, taková Škoda Octavia Combi TDI se bazarovou modlou nestala náhodou. Pokud sáhnete po této verzi s aspoň průměrnou výbavou, máte doma vůz, který si můžete nechat klidně dekády a poslouží absolutně všemu - práce, rodinné rozvozy, nákupy, dovolenkové cesty, toulky přírodou... Není skoro nic, co by tohle auto nezvládlo se ctí, navíc s motorem 2,0 TDI docela jede a bere tak málo paliva, že i s nájezdem okolo 20 tisíc km za rok nebudete tankovat ani dvakrát do měsíce. Vzhledem k jeho popularitě pak ani nebývá problém vůz rychle a docela draze prodat.
Problém? Auto, které takto dobře slouží, majitelé zřídka nechávají stát ladem. Protože jeho kouzlem je efektivně zajišťovat téměř neustálou mobilitu, slouží obvykle právě k tomu. A když je to sympaticky vybavená verze, platí to tím spíš. Auto, na které se zrovna díváte, zatrhává na prvního všechna políčka - je to Octavia, je to Combi, je to 2,0 TDI a je to provedení Elegance s pár příplatky, ve kterém by pro mnohé bylo ctí strávit statisíce kilometrů.
Jenže jeho první a jediný majitel si jej bůhvíproč na pravidelné ježdění neoblíbil a 13 let ho sotva používal. A až teď se jej zbavuje jako vskutku neobvyklé ojetiny.
Už podle „časových poznámek” jste asi poznali, že jde o druhou generaci vozu, což dnes není zrovna nejaktuálnější model, o to větší rarita to ale na dnešním trhu je. Octavia II Combi Elegance s motorem 2,0 TDI, manuální převodovkou a několika příplatkovými prvky včetně panoramatické střechy byla v roce 2013, kdy vznikla, parádní auto na dlouhé cesty, které nezřídka najelo 47 893 km za rok. Tato najela 47 893 km za celých 13 let.
A vypadá podle toho, jde o zánovní vůz, který měl pravidelnou péči jediného majitele. Neprodává jej obvyklý bazar, ale spíš servis, který se majiteli o auto staral, a jeho šéf říká, že vůz prvnímu majiteli prostě nesedl, a tak používal převážně jiné. Současně jej ale nechtěl prodat, protože za něj dal spoustu peněz, a tak si ho nechával jako druhý, náhradní vůz. S tímto „modelem fungování” vydržel žít docela dlouho.
Až dnes tedy svou „oktávku kombajn ftédéíčku” prodává jako vskutku neobvyklou věc. A chce za ni 12 490 Eur, tedy něco málo přes 300 tisíc Kč. To není málo na takto starou dvojku, ale podívejte se na její kondici. Tohle je v podstatě auto navěky a mezi fanoušky modelu si možná nějakého oddaného kupce najde.
Škoda Octavia Combi 2,0 TDI z roku 2013 s nájezdem necelých 48 tisíc km po prvním majiteli je dnes naprostá rarita. Jestli stojí za 300 tisíc korun, je jiná otázka... Foto: Auto Ulukus, publikováno se souhlasem
Zdroj: Auto Ulukus@Mobile.de
