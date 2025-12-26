Škodu Octavia I jde i dnes koupit nejetou po 1. majiteli. A krásnou. V této verzi jde o nezničitelné auto za pakatel
Petr MilerPřipusťme, že krása je to poněkud specifická, ale podívejte se na ni, takové kousky už se nevidí. A za takové peníze? Je to velmi skromná verze, tím míň se toho na ní ale pokazí. Navzdory 25 letům stáří snadno může jít vůz, který vydrží sloužit dalších 25 roků.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Škodu Octavia I jde i dnes koupit nejetou po 1. majiteli. A krásnou. V této verzi jde o nezničitelné auto za pakatel
před 7 hodinami | Petr Miler
Připusťme, že krása je to poněkud specifická, ale podívejte se na ni, takové kousky už se nevidí. A za takové peníze? Je to velmi skromná verze, tím míň se toho na ní ale pokazí. Navzdory 25 letům stáří snadno může jít vůz, který vydrží sloužit dalších 25 roků.
V moderní automobilové historii Česka nenajdeme důležitější auto, než je Škoda Octavia první generace. Její původní cíle byly možná trochu jiné, tak jako tak ale znamenala definitivní odtržení od komunistické historie firmy, která technickou úroveň jejích aut strhla daleko za soudobé standardy. Úkolem Octavie I bylo dohnat ztracený čas a vrátit Škodu zpět na automobilovou mapu světa. Přes počáteční těžkosti se to povedlo, ve srovnání s Felicií šlo o vůz jako z jiné planety. A následné ladění zjišťovaných nedostatků z ní postupně udělalo velmi oblíbené zboží.
Škoda dnes prodává Octavii v její čtvrté generaci a dál pomáhá psát příběh jednoho velkého úspěchu, třebaže významu předchozích iterací nedosahuje. Při pohledu do současného ceníku je ostatně zjevné, jak moc škodovce od časů první „oktávky” vzrostlo sebevědomí, dnes se ale podíváme poblíž začátku celého příběhu. Není to až do roku 1996, kdy Octavia I startovala, ale daleko nebudeme. Auto, na které se právě díváte, vzniklo v roce 2000, tedy už po faceliftu „O1”.
Koupit něco takového v bazaru stále není oříšek, tohle ale není tuctová první Octavie, kterých jsou oplocené pozemky se psy a fanglemi stále plné. Popravdě řečeno jsme Octavii první generace po faceliftu v tomto stavu a s takovou historií už dlouho neviděli. Jde tedy o jinak velmi tuctové provedení s motorem 1,6 MPI o výkonu jen 101 koní a minimální výbavou, ani na tlačítko manuální klimatizace v interiéru nenarazíte. Na druhou stranu pořád platí, že co v autě není, to se nemůže pokazit a Octavie I s osmiventilovými jedna-šestkami jsou předurčeny k tomu brázdit silnice ještě v roce 2050. Tenhle konkrétní kousek je možná i „fit for 55”...
Co je ale nejpodstatnější - vůz má za neskutečných 25 let provozu na tachometru podobně neskutečných 34 tisíc km. A je to na něm znát. Není to žádná garážová voňavka, to zase ne, evidentně šlo ale o mírně používané auto, které nestačilo pořádně zestárnout. Po celé čtvrtstoletí mělo jediného majitele, který vůz sice sem tam škrábnul, to je vidět, ale jinak jej v podstatě jen garážoval a pravidelně servisoval. Podívejte se na něj sami, je to pořád zánovní auto, které bez jakékoli předprodejní přípravy vypadá dobře. Na sedadlech má navíc dodatečné potahy. A prodávající říká, že pod nimi najdete prakticky netknutá tovární sedadla.
Na dnešní dobu je to snad i terno, však kdo vám prodá nájezdem zánovní auto na pomezí nižší střední a střední třídy za 3 750 euro? To je asi jen 90 tisíc Kč za Octavii I v mimořádném stavu, do které prý stačí sednout a jet. Pokud bychom měli spadeno na podobný stroj, dlouho bychom neváhali - takové už se nevidí, kolikrát ani za dvojnásobek.
Původní moderní Octavia v prodeji se v tomto stavu už nevídá. A pokud ano, určitě nejde o auto z roku 2000 stále od prvního majitele. Na tachometru má jen 34 tisíc km, většinu času stála v garáži, do poslední chvíle ale byla ježděna a servisována. Foto: Autocenter Olpe, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autocenter Olpe@Mobile.de
Bleskovky
- Řidič Ferrari ještě s motorem V12 turba se v běžném provozu rozjel na 326 km/h, je to let za zvuku jako ze starých F1
před 3 hodinami
- Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek
24.12.2025
- Tvůrce Call of Duty zemřel při ošklivé nehodě se svým Ferrari, kolemjdoucí vše natočili na video
24.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Irské mistrovství v silničních závodech náznak zlepšení 10:00
- Brabus 1400 R Signature Edition: vévoda z karbonu 08:00
- Krádež dílů Ducati MotoGP a WorldSBK: zatčen bývalý zaměstnanec včera 12:00
- Test Honda GL1800 Gold Wing Tour: dárek k padesátinám 24.12.2025
- Návrat po 78 dnech 23.12.2025
Nejnovější články
- Řidič Ferrari ještě s motorem V12 turba se v běžném provozu rozjel na 326 km/h, je to let za zvuku jako ze starých F1
před 3 hodinami
- Němci vyzkoušeli levné SUV VW chválené za spolehlivost jako ojetinu. Nezklamalo, pár složitých témat se ale přesto najde
před 5 hodinami
- Nizozemci až po letech vnucování elektrických autobusů pochopili jejich reálné dopady na okolí
před 6 hodinami
- Škodu Octavia I jde i dnes koupit nejetou po 1. majiteli. A krásnou. V této verzi jde o nezničitelné auto za pakatel
před 8 hodinami
- Nový Ford Mondeo dál potají žije svůj druhý život. Ukázal se v novém a vypadá ještě líp, při jeho cenách máme co závidět
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- BMW Divize 12.26. 16:24 - pavproch
- Porsche - vse o sportovnich modelech 12.26. 11:06 - pavproch
- Mazda MX5 (Miata) 12.25. 19:41 - Brus
- Jaguar a dalsi britske zverstvo 12.24. 15:58 - řidičBOB
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 12.24. 13:24 - pavproch
- Škoda Auto obecně 12.24. 12:48 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 12.24. 12:01 - pavproch
- Rychlodotazy 12.23. 18:12 - audis