Škodu Octavia I jde i dnes koupit nejetou po 1. majiteli. A krásnou. V této verzi jde o nezničitelné auto za pakatel

Připusťme, že krása je to poněkud specifická, ale podívejte se na ni, takové kousky už se nevidí. A za takové peníze? Je to velmi skromná verze, tím míň se toho na ní ale pokazí. Navzdory 25 letům stáří snadno může jít vůz, který vydrží sloužit dalších 25 roků.

před 7 hodinami | Petr Miler

Foto: Autocenter Olpe, publikováno se souhlasem

V moderní automobilové historii Česka nenajdeme důležitější auto, než je Škoda Octavia první generace. Její původní cíle byly možná trochu jiné, tak jako tak ale znamenala definitivní odtržení od komunistické historie firmy, která technickou úroveň jejích aut strhla daleko za soudobé standardy. Úkolem Octavie I bylo dohnat ztracený čas a vrátit Škodu zpět na automobilovou mapu světa. Přes počáteční těžkosti se to povedlo, ve srovnání s Felicií šlo o vůz jako z jiné planety. A následné ladění zjišťovaných nedostatků z ní postupně udělalo velmi oblíbené zboží.

Škoda dnes prodává Octavii v její čtvrté generaci a dál pomáhá psát příběh jednoho velkého úspěchu, třebaže významu předchozích iterací nedosahuje. Při pohledu do současného ceníku je ostatně zjevné, jak moc škodovce od časů první „oktávky” vzrostlo sebevědomí, dnes se ale podíváme poblíž začátku celého příběhu. Není to až do roku 1996, kdy Octavia I startovala, ale daleko nebudeme. Auto, na které se právě díváte, vzniklo v roce 2000, tedy už po faceliftu „O1”.

Koupit něco takového v bazaru stále není oříšek, tohle ale není tuctová první Octavie, kterých jsou oplocené pozemky se psy a fanglemi stále plné. Popravdě řečeno jsme Octavii první generace po faceliftu v tomto stavu a s takovou historií už dlouho neviděli. Jde tedy o jinak velmi tuctové provedení s motorem 1,6 MPI o výkonu jen 101 koní a minimální výbavou, ani na tlačítko manuální klimatizace v interiéru nenarazíte. Na druhou stranu pořád platí, že co v autě není, to se nemůže pokazit a Octavie I s osmiventilovými jedna-šestkami jsou předurčeny k tomu brázdit silnice ještě v roce 2050. Tenhle konkrétní kousek je možná i „fit for 55”...

Co je ale nejpodstatnější - vůz má za neskutečných 25 let provozu na tachometru podobně neskutečných 34 tisíc km. A je to na něm znát. Není to žádná garážová voňavka, to zase ne, evidentně šlo ale o mírně používané auto, které nestačilo pořádně zestárnout. Po celé čtvrtstoletí mělo jediného majitele, který vůz sice sem tam škrábnul, to je vidět, ale jinak jej v podstatě jen garážoval a pravidelně servisoval. Podívejte se na něj sami, je to pořád zánovní auto, které bez jakékoli předprodejní přípravy vypadá dobře. Na sedadlech má navíc dodatečné potahy. A prodávající říká, že pod nimi najdete prakticky netknutá tovární sedadla.

Na dnešní dobu je to snad i terno, však kdo vám prodá nájezdem zánovní auto na pomezí nižší střední a střední třídy za 3 750 euro? To je asi jen 90 tisíc Kč za Octavii I v mimořádném stavu, do které prý stačí sednout a jet. Pokud bychom měli spadeno na podobný stroj, dlouho bychom neváhali - takové už se nevidí, kolikrát ani za dvojnásobek.


Původní moderní Octavia v prodeji se v tomto stavu už nevídá. A pokud ano, určitě nejde o auto z roku 2000 stále od prvního majitele. Na tachometru má jen 34 tisíc km, většinu času stála v garáži, do poslední chvíle ale byla ježděna a servisována. Foto: Autocenter Olpe, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autocenter Olpe@Mobile.de

