Druhou Škodu Octavia jde koupit skoro nejetou po prvním majiteli v téměř nezničitelné verzi, na svůj stav stojí pakatel

Je pozoruhodné, když si někdo takové auto koupí a pak s ním skoro nejezdí. Pro dnešní zájemce ale může být ještě zajímavější, o jakou část ceny v rukou prvního majitele přesto přišlo.

Tohle auto je na první pohled poutavé asi jako poslední zbylý rohlík v regálu supermarketu. Prostě neláká a nedá se říci, že by klamalo tělem, o historickém unikátu, nevídané specifikaci nebo slavném prvním majiteli tedy nemůže být řeč. Je to auto, kterého se vyrobil nespočet, jeho specifikace je tak maximálně podivná a prvním majitelem byl bůhvíkdo. Jde o Škodu Octavia druhé generace starou pomalu dvě dekády, přesto je dnes vlastně vzácná.

Tato zelená škodovka je totiž skoro dokonalým tipem pro konzervativní motoristy, kterým nevoní změny, které přinesl automobilismus poslední dekády. Možná to vidíte jinak, ale věřte, že ne každý skáče radostí z prvků moderních aut, ve kterých včerejšek znamená dávnou historii. Dost staromilců ohrnuje nos nad přeplňovanými motory, mnohastupňovými automaty, velkými koly, bezklíčovým odemykáním nebo další pokročilou elektronikou na palubě.

Mezi novými auty nemáte dnes s takovým přístupem k věci šanci koupit prakticky nic, motory bez turba pomalu neexistují a i vymírající MPV mohou mít v základu 19" kola. Pro právě takto smýšlející lidi se ale čas od času objeví v prodeji nějaký „relikt” a jeden takový je aktuálně k mání v německém Neuruppinu.

Je to Škoda Octavia II z roku 2006 s klasickým atmosférickým benzínovým motorem o objemu 1,6 litru. Tuzemská ikona jezdila tou dobou na naftu ještě dominantněji než dnes, ale spolehlivý zážehový motor s výkonem 75 kW (102 koní) je pro tradicionalisty ideál svého druhu. Už s faceliftem přišel motor 1,2 TSI, jedna-šestka potěší kultivovaným chodem a očekávatelnými nízkými náklady na provoz a servis. A ani výbava neurazí nikoho, kdo nechce v autě cokoli „zbytečného” navíc.

Auto sice není v absolutním základu, je to vyšší provedení Ambiente, které má už třeba mlhovky nebo lakované kliky, ale jakéhokoli nadstandardu je tu minimum. Na tomhle autě se zkrátka skoro nemá co zkazit, vrcholem luxusu je manuální klimatizace. Klíčové ale nakonec je, že první a dodnes jediný majitel auto celou dobu garážoval, jezdil s ním jen do autorizovaného servisu a v mezičase zvládal najet jen něco málo přes 2 tisíce km za rok.

Auto má tak dnes najeto jen 37 413 kilometrů, což je na Octavii II po 18 letech skoro nic. A vypadá podle toho, je opravdu prakticky netknutá. Navíc není drahá, na současné poměry určitě ne. Majitel požaduje jen 4 950 Eur, tedy asi 121 tisíc Kč. To není bůhvíjak moc ani na Octavii II obecně. A na tento kousek v takovém stavu? Je to skoro nejeté auto v téměř nezničitelné verzi, na takový kousek je to pakatel, přitom pro příznivce takových vozů může jít o stroj k nezaplacení. Ale posuďte sami, buď jak buď nevídaná nabídka.

Garážovaná, pořádně nejetá Škoda Octavia II před faceliftem s nesmrtelným motorem a velmi nízkým nájezdem je dnes vzácností svého druhu. K mání je levně v sousedním Německu. Foto: KFZ Handel C. Giesa, publikováno se souhlasem

