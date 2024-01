Škodu Superb šlo kdysi koupit v luxusní verzi s motorem V6 TDI a manuálem, i v tomto stavu je to dnes rarita před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Basti, publikováno se souhlasem

Představa jakékoli nové Škody s šestiválcovým motorem dnes působí naprosto surreálně a kdyby to měl být dokonce diesel, šlo by o dokonalou utopii. Jenže i takový motor kdysi šlo koupit do Superbu, dokonce s ručním řazením. Toto je jeden z mála zachovalých kusů.

Kdo má rád auta a neprožil začátek nového milénia v „automobilovém rozpuku”, musí dnes být šťastnější člověk. Je z dnešního pohledu naprosto fascinující, co všechno za verze tehdy nabízely nové vozy všeho druhu, něco takového už se nikdy nevrátilo a obáváme se, že ani nikdy nevrátí.

Je celkem úplně jedno, jestli si vzpomenete na cokoli od Alfy Romeo 147 po Volkswagen Golf IV, mohli jste mít dvěma slovy skoro cokoli. Alfu šlo mít s benziny od 1,6 R4 do 3,2 V6, k tomu několik dieselů, řadu převodovek. Pravými experty na variabilitu ale byli u VW, kdy i do obyčejného Golfu šlo mít čtyř-, pěti- i šestiválce, pohony předních i všech kol, automaty několika typů, k tomu tři druhy karoserie (nebo pět, pokud budeme počítat i Boru). Dnešní nabídka motorů, pohonů a převodovek do prakticky čehokoli obyčejnějšího je vedle toho výsměch.

Z této situace tou dobou profitovala také Škoda, která nabízela mimo jiné první generaci Superbu. Ačkoli šlo z dnešního pohledu o relativně neúspěšné auto, mohli jste jej mít též v záplavě motorizací. Tak se stalo, že se do osobní škodovky vůbec poprvé - a bohužel také naposledy - dostal šestiválcový turbodiesel. Věřte nebo ne, ale dnes mrtvý typ motoru i pro auta jako jsou menší Mercedesy, bylo možné mít pod kapotou obyčejného Superbu vedle několika variant čtyřválců a dalšího šestiválce.

Šlo o motor 2,5 TDI, z dnešního pohledu trochu archaické zboží s výkonem 163 koní, ale buďme fér - nabídka verzí 1,9 TDI pro Superb tehdy končila na 130 koních, takže tohle byla možnost, jak zamířit ještě výš. A nešlo ani tak o výkon jako o noblesu, tohle je vedle agregátů TDI PD se čtyřmi válci jemný motor. Je celkem pochopitelné, že kdo si tento vůz koupil, ten s ním obvykle mohutně jezdil, je to dálniční křižník par excellence. Naprostá většina prodaných aut je tak dávno na vrakovištích nebo stojí schvácená v rozích bazarů s mnoha sty tisíci najetými kilometry. Tři majitelé vozu na fotkách níže ale nebyli z takových.

Vůz s tímto pohonem a luxusní specifikací s řadou příplatků docela šetřili, a tak má po 17 letech na světě najeto pořád přijatelných 160 900 km. To je na na tak starý Superb V6 TDI opravdu málo a byť auto zdaleka není jako nové, i v tomto stavu dnes šestiválcová verze představuje raritní nabídku. Navíc je třeba dodat, že motor je v tomto případě spojen s ručním řazením, to byla i tehdy u šestiválcového dieselu exotika. Dnes... No, raději nebudeme noc dodávat.

Je to vážně velký posel z minulosti, jehož existenci někteří ani nebudou věřit. Toto auto je ale skutečné a může být vaše za 5 799 euro, tedy asi 143 tisíc korun. Zda je to moc nebo málo, posuďte sami, pokud byste o něj měli zájem, musíte se vypravit za soukromým majitelem z dalekého německého Bremerhavenu. Tohle auto za to ale někomu jistě může stát.

Škoda skutečně kdysi nabízela auto s motorem V6 TDI, šlo o Superb první generace. Tento kousek to do dneška připomíná dokonce v kombinaci s manuálním řazením. Foto: Basti, publikováno se souhlasem

Zdroj: Škoda Superb 2.5 TDI V6 Elegance@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.