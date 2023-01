Vůbec nejchytřejší lidé řídí Škody, zjistila studie, dokonale tak naplňují slavný slogan značky před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nevíme, zda s tím budete souhlasit, ostatně v Česku řídí škodovky tolik lidí, že je těžké označit je za jakkoli specifickou skupinu. Výsledky studie provedené mezi Brity ale hovoří jednoznačně.

Nemusíte být zase tak staří, abyste to pamatovali. V 90. letech minulého století se Škoda během své transformace z komunistického národního podniku v moderní světovou automobilku prezentovala sloganem IQ + láska = Škoda. Byl vlastně docela výmluvný - česká značka vždy hrála na strunu rozumu a snažila se oslovit zákazníky v prvé řadě hodnotou za peníze. Současně to ale chtělo i trochu emocí, které dovolily propadnout českým autům naplno.

Popravdě bychom řekli, že obsah zmíněné rovnice Škoda pořádně naplnila až léta poté, co tento slogan používat přestala, neboť až tehdy její vozy nadále skýtaly nejen vysokou hodnotu za peníze, ale přidaly i design, který šlo milovat. To už je ovšem detail, cíl byl od začátku stejný. Marketing, řeknete si možná, ale ono to opravdu nebylo bezobsažné. A za pravdu nám dávají nejen naše pocity, ale i studie britské firmy Scrap Car Comparison.

Její podstata je jednoduchá. Firma provedla testy IQ na skupině více než 2 000 lidí a poté výsledky dala do kontextu s tím, jakým autem jezdí. Tak vznikly hodnoty IQ řidičů jednotlivých značek aut, které stačilo zprůměrovat. Výsledky pak pokrývají 22 nejfrekventovanějších automobilových značek. A hádáte správně, vítězem tohoto srovnání se stala Škoda.

Nevíme, jestli vás konkrétní hodnota zaskočí v dobrém či zlém, řidiči škodovek v Británii ale mají průměrné IQ 99 a jsou prý ze všech nejlepší. Suzuki je na druhém místě už se slušným odstupem (98,09), následuje třetí Peugeot s výsledkem 97,79. A podobný žebříček pochopitelně musí mít i opačný konec, kde - pro mnohé jistě překvapivě - najdeme hned několik drahých značek. Třeba Volvo je na 18. místě (92,4), BMW dokonce na 20. (91,68) a poslední 22. místo patří Land Roveru, k jehož řidičům se váže průměrná hodnota IQ 88,58.

Je pochopitelně vždy otázkou, jak vážně podobné studie brát, tušíme ale, že zrovna Češi by tuto mohli přijmout za svou. Ale názor si udělejte sami, kompletní pořadí 22 značek následuje.

Průměrná hodnota IQ řidičů aut jednotlivých značek podle Scrap Car Comparison

1. Skoda - 99

2. Suzuki - 98,09

3. Peugeot - 97,79

4. Mini - 97,41

5. Mazda - 95,91

6. Toyota - 95,76

7. Opel (Vauxhall) - 95,11

8. Mercedes - 94,74

9. Nissan - 94,71

10. Seat - 94,71

11. Citroën - 94,29

12. Hyundai - 93,52

13. Renault - 93,41

14. Audi - 93,25

15. Kia - 93,01

16. Honda - 92,88

17. Ford - 92,75

18. Volvo - 92,40

19. Volkswagen - 92,25

20. BMW - 91,68

21. Fiat - 90,14

22. Land Rover - 88,58

Jezdíte Škodou? Pak jste mezi řidiči nejchytřejší. Tedy alespoň Britové to říkají. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Scrap Car Comparison

Petr Miler

