Nejetá, silná a slušně vybavená Škoda Superb je k mání levněji než úplně základní Fabia 1,0

Nejetá, silná a slušně vybavená Škoda Superb je k mání levněji než úplně základní Fabia

/ Foto: Autohaus Kauder, publikováno se souhlasem

Není to žádný bouraný ani jinak pochybný stroj, naopak jde o vůz s naprosto jasnou historií od prvního majitele, který s ním pravidelně jezdil na servisní prohlídky. Mimo ně toho ale už moc nenajezdil.

Naši pozornost pravidelně věnujeme ojetým autům, která se snažíme zviditelnit kvůli jejich výjimečnosti. Někdy jde o vůz vyrobený v pár exemplářích, jindy nevídanou specifikaci, v dalších případech nás zaujme třeba slavný první majitel. Dnes vám ukážeme auto, které není ničím z toho. Vyrobil se jej nespočet, jeho specifikace je docela obvyklá a prvním a jediným majitelem byl bůhvíkdo. Je to Škoda Superb stará 9 let, přesto je dnes něčím zcela ojedinělým.

Světle béžová škodovka, ač byla stvořena pro dlouhé jízdy, totiž dosud sloužila k lecčemu, jen ne k tomu. Její první majitel si vybral docela slušně specifikované provedení, ve kterém nechybí přinejmenším nejnutnější prvky výbavy. Není to tedy žádné rozmarné provedení, jde o variantu Ambition s pár příplatky, jeho klíčová přednost je jinde - takto pořízené auto nechal naprostou většinu času zavřené v garáži. Jezdilo tak jen asi 2 600 kilometrů za rok a není přehnané říci, že je dodnes zánovní. Na kontě má 23 705 km v rukou jediného majitele s veškerou potřebnou servisní péčí - vůz i přes malý nájezd absolvoval všechny časově předepsané prohlídky.

Jasně, je to Superb druhé generace, takže ne úplně aktuální model, navíc před faceliftem, kdy nešlo zrovna o moderně vyhlížejícího krasavce. Fakticky je to ale auto dostatečně moderní, aby s ním nebyly žádné podstatné problémy překonané další evolucí, současně není ale tak moderní, aby mělo asi 50 senzorů na výfukovém potrubí, filtr pevných částic přes benzinový pohon a vypínání poloviny válců, i když dohromady má jen čtyři.

Pod kapotou je totiž relativně klasický a pro Superb už dostatečně silný motor 1,8 TSI plnící normu pouze Euro 5. Je to jeden z neprávem opomíjených pohonů tohoto modelu, který je velmi tichý, relativně úsporný a přitom s vozem se svými 118 kW (160 koní) slušně hýbe, jak jsme kdysi sami vyzkoušeli. Pravda, nadšence asi nenadchne, ale také nikoho soudného neurazí. Automobil je navíc v provedení s manuální převodovkou, aspoň ta bude nadšené řidiče těšit.

Výbava uvnitř vážně zajišťuje vše potřebné k životu, to nejzajímavější je ale ještě jinde. Prodejce za téměř nepoužité auto žádá 13 950 Eur, tedy asi 340 tisíc Kč. Ne snad, že by to bylo úplně málo peněz, ale za pořádně nejetý Superb? To zní zajímavě, však Škoda vám dnes za stejné peníze neprodá ani nejslabší Fabii s motorem 1,0 R3 bez turba a minimální výbavou. Tohle je docela jiný stroj.

Dodnes pořádně nejetá Škoda Superb II 1,8 TSI je docela zajímavá nabídka, uvážíme-li situaci na trhu. Za cenu, za kterou nekoupíte ani základní Fabii, dostanete velký a vybavený vůz s minimálním nájezdem po prvním majiteli. Foto: Autohaus Kauder, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

