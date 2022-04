Skoro nejetá Škoda Fabia I ještě s pořádným motorem a výbavou je k mání za docela mrzký peníz před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: F. Alexander, publikováno se souhlasem

Je to auto z dřevních dob novodobé existence Škody, o to lepší ale paradoxně je. Kdo by ovšem čekal, že v neojetém stavu půjde o ceněný „artefakt”, mýlil by se, takový vůz dnes může být váš docela levně.

Nebude to zdaleka poprvé, co vysekneme poklonu první generaci Škody Fabia. Ve své době přitom zkraje své existence vzbuzovala rozporuplné pocity - po Favoritu a Felicii byla najednou moc drahá, nebyla tak široce použitelná a s nejlevnějšími motory na tom nebyla dynamicky zrovna skvěle. Toto vnímání se ale postupem času změnilo.

Důvodem byl mimo jiné fakt, že pro českou automobilku šlo o přelomový model, který měl ukázat, že úspěch první novodobé Octavie nebyl náhodný a značka dokáže její úroveň dopřát i vozu o třídu nižšímu a o poznání levnějšímu. Právě proto v Mladé Boleslavi nechtěli ponechat nic náhodě a stvořili opravdu důkladně vyvinuté auto překonávající standardy své třídy.

Skutečně na to nevypadalo a nevypadá, to nezastíráme. Poněkud neprůbojný vnější design a až příliš jednoduché, zejména v některých verzích lacině působící pojetí interiéru nebylo tím správným obalem, překážkou úspěchu se ale ani to nestalo. Prodeje se jen v Evropě rychle vyšplhaly nejprve ke 150 a později i za hranici 200 tisíc aut za rok a zapsaly Fabii do myslí lidí jako kvalitní malé auto, které jen jako malé auto vůbec používat nemusí. A co nezvládl tento vůz dokázat během prvních pár let svého života, o to se postaraly dlouhodobé zkušenosti s ním.

Nakonec i my jsme vám ukazovali Fabii s více jak milionem najetých kilometrů, která pořád nepůsobila dojmem, že by to měla definitivně spočítané. Pozdější iterace Fabie už tak vysoko nemířily, jakousi celkovou robustností rozhodně ne. Druhá generace navíc byla designově nepovedená, třetí sice atraktivní a jízdně příjemná, na milion najetých kilometrů levou zadní bychom jí ale netipovali. A současné čtvrté provedení se teprve musí ukázat, ovšem při jeho cenách to stejně nikdy nebude zázračně univerzální auto za čtvrt milionu. Neboť za takové peníze se ještě dlouho nebude prodávat ani ojeté.

S touto vidinou může být lákavé koupit původní Fabii, jejíž nevtíravý design působí stále skoro stejně. Jeden by řekl, že auto vyráběné do roku 2006 už nemůže být rozumně možné sehnat v opravdu perspektivním stavu. A pokud se takové přece jen objeví, bude stát nesmyslné peníze jako jedna z novodobých relikvií. Jenže není tomu tak a kousek na fotkách níže budiž důkazem.

Je to vůz po první majiteli, který s ním dosud najel jen 36 tisíc km. To je skoro nic za 19 let služby. Může vás překvapit, že jde o auto původem z Francie, když je majitelem Němec, dotyčný ale bydlí v Nalbachu nedaleko hranic s hexagonem a v takových místech je docela obvyklé kupovat auta od dealerů z druhé strany hranice - pakliže se to vyplatí. Navíc bychom řekli, že byl pořízen v solidní specifikaci - prostřední výbava s klimatizací, střešním oknem, litými kola a především nevibrujícím, jako mixér neznějícím motorem 1,4 16V se 75 koňmi výkonu dělá autu dobrou službu.

V Německu to byla překvapivě častá volba, u nás se prodávaly spíše osmiventilové jedna-čtyřky ještě s rozvodem OHV a později i nechvalně proslulá HTP. Právě ještě pořádný motor má své kouzlo, naprostá většina pozdějších Fabií byly tříválce. S jedna-čtyřkou s 16 ventily Fabia svého času jezdila příjemně a neurazí ani dnes. S autem navíc majitel pravidelně navštěvoval servisní i technické kontroly, i když dokonale precizní nebyl. A třebaže nelze říci, že by šlo o „leštěnku”, mimořádně zachovalé auto to jednoznačně je.

Za tohoto stavu věcí nám cena 3 800 Eur, tedy asi 92 tisíc korun, přijde být velmi příznivá. Jasně, kdysi takové auto šlo možná koupit za 300 tisíc a dnes je o 19 let víc. Nicméně to má na současnou situaci na trhu nulový vliv. Nová auta stojí mnohem víc a zánovní Fabia I s perspektivou asi milionu ujetých kilometrů za 92 tisíc nepůsobí vedle nového modelu draze.

Takovouto Fabii I 1,4 16V s o něco více než 36 tisíci km koupíte v Německu za 92 tisíc korun. Přijde nám to jako zajímavá nabídka. Foto: F. Alexander, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

