Skoro nejetá Škoda Octavia Combi s top výbavou a motorem může i dnes být vaše za cenu tuctové litrové Fabie
Petr MilerTrh s jakkoli zajímavými ojetými auty je v posledních letech docela nesmlouvavý, některé výjimečné nabídky ale pořád občas nechá vyplavat na povrch se zajímavými cenovkami. Tato je jednou z nich, celé auto se leskne jako logo výjimečné verze na jeho boku.
včera | Petr Miler
Docela pravidelně dostáváme poněkud zoufalé zprávy od našich čtenářů bědujících nad tím, jak dnes není možné koupit žádné normální auto za normální cenu, a to ani ojeté. Přiznáváme, že je to dnes těžké, spojení „není možné” ale určitě není přesné. Je to možné, jen musíte hledat mimo obvyklé vody, kde hledají všichni. A ve výsledku snadno narazíte i na lákavé nabídky klidně obecně žádaných vozů.
Jednu takovou dnes máme před sebou. Je to Škoda Octavia III Combi, stále český automobilový ideál ve své vlastně poslední technické iteraci - následující a dodnes aktuální generace s označením IV je už jen dílčí evolucí téhož základu. Takových aut jsou plné bazary, obvykle za moc nestojí a ještě za ně prodávající chtějí majlant. Tato je ale spíš opakem, proč? Právě proto, že se vymyká obvyklosti.
Je to na jednu stranu už docela staré auto, třetí Octavie před faceliftem poprvé registrovaná v roce 2017, současně se ale jedná o sotva jetý vůz s pouhými 43 806 km na tachometru. To je opravdu skoro nic, na Octavii III s ověřeným potenciálem najet za podobný čas skoro 1 milion km bez ztráty květinky je to nanejvýš dobré zajetí. Když si k tomu připočteme, že vše auto najelo v rukou jediného majitele s pravidelným servisem, a tedy i dokladovatelnou historií, jedná se o velmi zajímavý kousek.
Tohle auto je prostě na jednu stranu staré a na tu druhou zánovní. A právě to z něj dělá poutavou nabídku, neboť cena reflektuje spíš první aspekt, který vás nakonec nemusí moc zajímat. Nebudeme říkat, že se na autě nic nekazí časovým stářím, obvykle jde ale o prkotiny. Motoru nebo převodovce je skoro jedno, že 10 let stojí. A pokud stojí v garáži, je to jedno i pneumatikám, těsněním okolo dveří, stěračům, interiéru, skoro čemukoli. Má tak smysl jít po autě s touto kombinací vlastností, zvláště bylo-li přesto pravidelně mírně ježděno i servisováno a nebylo vážně havarováno.
Nejde tu ale jen o to, tohle je Octavia 1,8 TSI Laurin a Klement, tedy auto s nejlepším motorem (mimo verzi RS, ale to už je specifické provedení), výbavou a příplatkovou automatickou převodovkou. Je to vůz, který jede, moc nežere, hýčká, nezatěžuje... Dokážeme si představit spoustu lidí, pro které to bude pomalu auto snů, je to opravdu povedený stroj. Přesto stojí přijatelných 19 970 Eur, tedy asi 485 tisíc Kč, asi jako litrová Fabia TSI v prostřední výbavě Top Selection, která zase tak „top” není.
Co srovnatelná nová Octavie? Přímo taková neexistuje, verze 2,0 TSI (204 koní) DSG 4x4 Exclusive Selection k ní má ale blízko. Stojí od 1 139 900 Kč v základu, s pár příplatky skoro na trojnásobné sumě. A máte k dispozici auto jen o 43 tisíc km míň ojeté, to se opravdu nedá srovnat.
Vůz je navíc od pohledu skoro dokonalý, zdá se být kompletně originální, neponičený zvenčí i zevnitř. I zranitelná kola verze „L&K” jsou neodřená, i kožené bočnice sedadel neotlačené, ani volant není moc „vyleštěný”... Za nás je to mimořádná nabídka, ale názor si samozřejmě udělejte sami. Pokud by se vám tento kousek zamlouval, stojí u prodejce nedaleko německého Hamburku.
Takové auto po prvním majiteli, které je skoro nepoužíval? Ve výsledku zánovní Octavia 1,8 TSI Laurin a Klement za 485 tisíc Kč láká, srovnatelný nový vůz by stál skoro trojnásobek. A bude mít najeto jen o 43 tisíc km méně. Není to zajímavé? Foto: Autohaus Ahrensburg, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autohaus Ahrensburg@Mobile.de
