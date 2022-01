Skoro nejetý Fiat za dvě výplaty existuje, téměř vyhynulý model dodnes zachoval 1. majitel v důchodu před 4 hodinami | Petr Miler

Koupit Fiat za dvě výplaty není nic těžkého, v podstatě si můžete vybírat. Ovšem aby byl sotva jetý? A šlo o jedno z pouhých jedenácti takových aut v prodeji? To se opravdu nevidí.

Pokud patříte k lidem, které dodnes fascinují dvě trojice bublin na místě zadních světel u Fiatu Brava z 90. let, pak dnes přišel váš den. Tohle designové řešení působí trochu japonsky, i když Fiat s Japonskem tehdy nic společného neměl. A nevíme o tom, že by se něco takového znovu objevilo na masově vyráběném voze podobného ražení.

Je to zkrátka výjimečná věc, tou je dnes ostatně i sama Brava. Najít v prodeji pěkný kousek je skoro nemožné, třebaže šlo svého času o velmi rozšířený automobil a spolu s modelem Bravo se jednalo o jedno z nejprodávanějších aut Evropy. Toto duo proslulo mezi auty, která rychle zmizela ze silnic hlavně kvůli problémům se spolehlivostí a korozí. Na celém Mobile.de je dnes k mání pouhých 11 aut (sic) a podívejte se, v jakém je většina z nich stavu. Jeden z nich se ale obvyklé nabídce zcela vymyká, je dodnes v podstatě zánovní a je na prodej za docela rozumnou cenu.

Není to žádná leštěnka a jeho fotky za moc nestojí, přesto je z nich jasně patrné, že stav vozu je na poměry Brava zcela výjimečný. Jistě by mu ještě pomohlo dokonalé vyčištění a naleštění, ale ze všeho viditelného je patrné, jak málo opotřebený tento kousek je. I přes 25 let na krku vypadá velmi dobře, za což vděčí pouhým 46 tisícům najetých kilometrů. První a jediný majitel, důchodce už v době, kdy si vůz koupil jako nový, s ním prý jezdil jen v neděli do kostela a ve středu na nákupy či něco na ten způsob. A jakkoli to zní jako průpovídka protřelého bazaristy, tady vážně není důvod ji zpochybňovat.

Cena tohoto vozu je přitom 2 450 euro, tedy asi 60 tisíc Kč. Za takhle výjimečný kousek - jde svým způsobem o zánovní vůz - je to zvlášť na dnešním trhu nízká cena, auto má navíc pod kapotou už lepší motor 1,6 16V se 103 koňmi, nechybí klimatizace, centrál, elektrická okna, airbagy... Vše je navíc plně funkční a auto mělo i pravidelný servis. Dokonce před 10 léty proběhla výměna rozvodů, je tu nový výfuk, minimum koroze, úsměvně původní, ale stále fungující brzdy, čerstvá německá technická...

Kdybyste po tomto vozu zatoužili, k mání je v německém Bad Salzuflenu. Když ho naleštíte a pěkně pomalu s ním budete korzovat centrem města, jistě vzbudíte pozornost, za 60 tisíc. Něco takového se už mimo muzeum Fiatu vidí jen velmi, velmi zřídka, je to stroj času svého druhu, však připomeňme, že dvojice Bravo/Brava byla v roce 1996 vyhlášena evropským autem roku. A jak jsme již zmínili populární nebyla jen u novinářů - během dalších pěti let si našla cestu k milionům zákazníků a jen v samotném roce 1996 se obou verzí pouze v Evropě prodalo skoro 300 tisíc kusů. Dnes můžete mít za zmíněnou cenu ten daleko nejlepší z 11 dostupných.

Tahle Brava po německém důchodci je nejzachovalejší kus, který jsme viděli za posledních několik let. Cenu muzejního exempláře ale zdaleka nenese. Foto: Möller Automobile, publikováno se souhlasem

