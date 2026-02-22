Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky

Tohle je vážně krásný stroj, jaký se v prodeji nevídá. Však jen minimum lidí si podobné auto takto naspecifikuje k obrazu svému, pak s ním ale skoro nevyjede. Majitel tohoto vozu to udělal, vy z toho můžete profitovat.

včera | Petr Miler

Foto: G. M., publikováno se souhlasem

Tohle je vážně krásný stroj, jaký se v prodeji nevídá. Však jen minimum lidí si podobné auto takto naspecifikuje k obrazu svému, pak s ním ale skoro nevyjede. Majitel tohoto vozu to udělal, vy z toho můžete profitovat.

Ptáte se, proč si někdo koupí auto určené na zdolávání dálek v naprostém luxusu a pak s ním léta sotvakdy vyjede? Pak narovinu říkáme, že nemáme nejmenší tušení. Ale takoví lidé existují a auta po nich bývají mimořádnými nabídkami. Přesně takovou tu máme nyní, neboť dovoluje pořídit si stále docela moderní Mercedes S generace W221 přesněji V221 (prodloužená verze), který se vyráběl až do roku 2013 v jedné z absolutně vrcholných specifikací ve stavu nového vozu za cenu, za kterou jinak dostanete leda jednu ze základních verzí Škody Superb.

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, je to fakt. Jde o dvanáctiválcovou, prodlouženou verzi S 600, jejíž výjimečnost umocňuje působivá barevná kombinace se zelenou barvou Andraditgrün Mica (v Německu, jinde Everest Green) zvenčí a koženým čalouněním v kombinaci Savannah a Kaschmirbeige Exklusiv. Už ta jména... U takového provedení snad ani neexistuje něco jako skromná výbava, takže v interiéru najdete vše, na co jen pomyslíte, včetně systému pro noční vidění. Tohle auto muselo stálo jako nové nejméně okolo 5 milionů Kč, dnes je ale k mání za zlomek této sumy. A to i když je skoro nepoužité.

Aktuálně vám na něj bude stačit 44 900 Eur, tedy asi 1,08 milionu Kč. Samozřejmě, není to vysloveně málo peněz, ale jde pořád o zánovní auto nabušené výbavou s motorem 5,5 V12 biturbo s 517 koňmi. Uvážíme-li, že za stejnou sumu můžete mít leda Škodu Superb v některé ze základních verzí s pár příplatky, je to nutně výhodná koupě. Však současný nový Mercedes třídy S nedostanete za méně než 3 139 950 Kč. A pod kapotou bude mít jen šestiválcový diesel v kombinaci se základní výbavou.

Ať už se ale na výhodnost této nabídky díváte jakkoli, je to zcela ojedinělá šance dostat se ke skoro novému, a přesto 19 let starému Mercedesu, který za pouhých 33 800 najetých km nepřišel prakticky o nic ze svých původních vlastností, ale pozbyl snadno 4 miliony Kč ze své původní ceny. Pokles hodnoty nahrává i to, že auto bylo jako nové prodáno v USA, je to ale jinak úplně ten samý S 600 W221, který se prodával zde. A k mání je teď v Německu.

Auto stojí relativně daleko od ČR v Beckingenu, prodávající ale za trochu trpělivosti s přesunem k němu slibuje nejen špičkovou technickou i vizuální kondici do značné míry patrnou i z fotek, ale i zcela původní stav prostý následků jakékoli nehody a doklady o veškeré servisní historii. Hovoří o sběratelském autě, čímž si nejsme úplně jisti, neboť tyto luxusní koráby lidé moc nesbírají, a cenu proto nedrží. Ovšem svezení to bude pořád parádní, a to za cenu, kterou jiným slovem též označit nelze.


Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 1 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 01Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 2 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 02Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 3 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 03Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 4 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 04Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 5 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 05Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 6 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 06Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 7 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 07Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 8 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 08Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 9 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 09Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 10 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 10Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 11 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 11Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 12 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 12Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 13 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 13Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 14 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 14Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 15 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 15Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 16 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 16Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 17 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 17Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 18 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 18Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 19 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 19Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 20 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 20Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 21 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 21Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 22 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 22Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 23 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 23Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky - 24 - Mercedes S 600 2007 W V 221 nejety hezky 2026 prodej 24
Mercedes S 600 W221 resp. V221 ve stavu zánovního auta za něco málo přes 1 milion Kč je skutečně rarita, levněji se k majestátu tohoto vozu ve srovnatelném stavu asi hned tak dostat nepůjde. Foto: G. M., publikováno se souhlasem

Zdroj: Mercedes-Benz S 600@Autoscout24.de

Petr Miler

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

