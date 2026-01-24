Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér
Petr MilerZa ceny kolem 300 tisíc Kč dnes nekoupíte prakticky žádné nové auto, už vůbec pak ne jakkoli větší nové auto, i základní Škoda Fabia je s tímto rozpočtem jen sen. Tohle auto je o tři třídy výš a k novému nemá daleko, přesto ho za tyto peníze dostanete i se vskutku nevídanou specifikací.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér
včera | Petr Miler
Za ceny kolem 300 tisíc Kč dnes nekoupíte prakticky žádné nové auto, už vůbec pak ne jakkoli větší nové auto, i základní Škoda Fabia je s tímto rozpočtem jen sen. Tohle auto je o tři třídy výš a k novému nemá daleko, přesto ho za tyto peníze dostanete i se vskutku nevídanou specifikací.
Pokud dnes zatoužíte po BMW s atmosféricky plněným motorem, nepochodíte u žádného nového modelu. Dokonce i vyšší řady pozbyly nejen tradiční nepřeplňované řadové šestiválce, ale i vidlicové osmiválce, desetiválce a dvanáctiválce. Hledat je třeba mezi ojetinami, a pokud nepatříte k těm, kteří si z fotky bývalého šéfdesignéra BMW Chrise Bangla udělali terč na šipky, pak vám auto na fotkách níže může být i sympatické.
Jde o BMW řady 5 generace E60, která ve své době za atraktivní pětku opravdu neplatila. Řekli bychom, že čas měřítka trochu změnil, taková M5 má dnes grády a se zalíbením v oku lze pohlédnout třeba i na jiné špičkové verze s paketem M, v případě auta na fotkách níže ale budete pořád instinktivně sahat po krasohledu, neboť moc atraktivity v něm nenajdete. Tedy aspoň zvenčí.
Je to totiž skromná verze 520i, ale aspoň je to pořád auto ještě s atmosférickým řadovým šestiválcem o objemu 2,2 litru, který dává 175 koní výkonu. V řadě 5 to bude výkonově tak tak, sametový chod a pěkný zvuk má ale i tento motor. A zadní kola pohání přes manuální převodovku, což je další věc, kterou dnes k šestiválcovým BMW - krom M2, M3, M4 a snad ještě chvíli i Z4 M40i - nedostanete. To hlavní kouzlo je ale jinde.
Tomuhle odpustíte kdeco díky jeho stavu. Má totiž najeto jen 22 tisíc kilometrů v rukou jediného majitele, což je za 23 existence fascinující věc. A auto na to vypadá každým coulem. Není snad ani jako nové, je prakticky nové, byť sjelo s výrobní linky už v roce 2003. Fotky vám v tomto ohledu poví víc, známky jakéhokoli výraznějšího opotřebení kdekoli vně i uvnitř budete hledat marně.
Výbavou vůz neohromí, spokojit se musíte třeba i s manuální klimatizací, ale podívejte se na to provedení interiéru. Světle hnědé polokožené čalounění se vskutku zajímavě vzorovanou látkou? Obložení palubky tmavým kořenovým dřevem? A k tomu decentní kovové doplňky? S tím si někdo - na poměry 520i určitě - hodně vyhrál. A i když výsledek nebude dle gusta každého, tohle dává smysl, má svůj styl i kouzlo.
Je to zkrátka zajímavá, troufneme si říci i zcela výjimečná nabídka. Auto přitom může být vaše jen za 12 950 Eur, tedy něco málo přes 300 tisíc korun. Není to obecně málo na tak staré auto, ale je-li stav takový, jak naznačují fotky i další dostupné informace, je to skoro nové auto, které kdysi stálo něco pětkrát, šestkrát víc. A ze své původní užitné hodnoty neztratilo téměř nic výměnou za snadno 1,5milionovou slevu.
Takže pokud se díváte třeba po základní Škodě Fabia, která s litrovým tříválcovým motorem, který už si neříká HTP jen proto, že prozrazoval podstatu věci (Houby To Pojede, ve slušnější verzi), a s výchozí výbavou Top Nic stojí už 420 tisíc, tady máte možnost ušetřit přes 100 tisíc a mít auto o tři třídy jinde. To možná stojí za výlet do německého Iserlohnu. On už ten šestiválec za to stojí, třebaže užívat si jej bude možné jen jinak než dynamicky.
BMW řady 5 generace E60 se sice nelíbí každému, ale vzhled musíte u některých aut prostě hodit za hlavu. Tohle konkrétní je dodnes zánovní a má pod kapotou atmosférický šestiválec, přitom stojí o hodně míň než základní. Fabie. Foto: Ahmed Moussa Automobile, publikováno se souhlasem
Zdroj: Ahmed Moussa Automobile@Autoscout24.de
Bleskovky
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
před 5 hodinami
- Slavný designér a architekt si nechal vyrobit Porsche ve stylu svých bot, výsledek rozhodně nesedne každému
včera
- Elektrické BMW M3 dostane umělý zvuk motoru, jaký spalovací M3 nikdy neměla, je to směšné a trapné
23.1.2026
Nejnovější články
- Číňané to v Evropě zkusí s levným sporťákem bez jediné dotykové obrazovky, zatím dorazí 1 000 kusů
před 46 minutami
- Test ADAC ukázal tragický dopad zimního počasí na spotřebu a dojezd elektromobilů. A to proběhl jen v 0 stupních v laboratoři
před 2 hodinami
- VW dosud se svou levnou značkou bodoval. Teď dostal skvělý nápad, i s ní přejde na elektromobily
před 3 hodinami
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
před 5 hodinami
- Toyota zakázala víc než 100 tisícům majitelů svých aut funkci vzdáleného startu, za mrazivých rán už si vůz předem nevytopí
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva