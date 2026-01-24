Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér

Za ceny kolem 300 tisíc Kč dnes nekoupíte prakticky žádné nové auto, už vůbec pak ne jakkoli větší nové auto, i základní Škoda Fabia je s tímto rozpočtem jen sen. Tohle auto je o tři třídy výš a k novému nemá daleko, přesto ho za tyto peníze dostanete i se vskutku nevídanou specifikací.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér

včera | Petr Miler

Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér

/

Foto: Ahmed Moussa Automobile, publikováno se souhlasem

Za ceny kolem 300 tisíc Kč dnes nekoupíte prakticky žádné nové auto, už vůbec pak ne jakkoli větší nové auto, i základní Škoda Fabia je s tímto rozpočtem jen sen. Tohle auto je o tři třídy výš a k novému nemá daleko, přesto ho za tyto peníze dostanete i se vskutku nevídanou specifikací.

Pokud dnes zatoužíte po BMW s atmosféricky plněným motorem, nepochodíte u žádného nového modelu. Dokonce i vyšší řady pozbyly nejen tradiční nepřeplňované řadové šestiválce, ale i vidlicové osmiválce, desetiválce a dvanáctiválce. Hledat je třeba mezi ojetinami, a pokud nepatříte k těm, kteří si z fotky bývalého šéfdesignéra BMW Chrise Bangla udělali terč na šipky, pak vám auto na fotkách níže může být i sympatické.

Jde o BMW řady 5 generace E60, která ve své době za atraktivní pětku opravdu neplatila. Řekli bychom, že čas měřítka trochu změnil, taková M5 má dnes grády a se zalíbením v oku lze pohlédnout třeba i na jiné špičkové verze s paketem M, v případě auta na fotkách níže ale budete pořád instinktivně sahat po krasohledu, neboť moc atraktivity v něm nenajdete. Tedy aspoň zvenčí.

Je to totiž skromná verze 520i, ale aspoň je to pořád auto ještě s atmosférickým řadovým šestiválcem o objemu 2,2 litru, který dává 175 koní výkonu. V řadě 5 to bude výkonově tak tak, sametový chod a pěkný zvuk má ale i tento motor. A zadní kola pohání přes manuální převodovku, což je další věc, kterou dnes k šestiválcovým BMW - krom M2, M3, M4 a snad ještě chvíli i Z4 M40i - nedostanete. To hlavní kouzlo je ale jinde.

Tomuhle odpustíte kdeco díky jeho stavu. Má totiž najeto jen 22 tisíc kilometrů v rukou jediného majitele, což je za 23 existence fascinující věc. A auto na to vypadá každým coulem. Není snad ani jako nové, je prakticky nové, byť sjelo s výrobní linky už v roce 2003. Fotky vám v tomto ohledu poví víc, známky jakéhokoli výraznějšího opotřebení kdekoli vně i uvnitř budete hledat marně.

Výbavou vůz neohromí, spokojit se musíte třeba i s manuální klimatizací, ale podívejte se na to provedení interiéru. Světle hnědé polokožené čalounění se vskutku zajímavě vzorovanou látkou? Obložení palubky tmavým kořenovým dřevem? A k tomu decentní kovové doplňky? S tím si někdo - na poměry 520i určitě - hodně vyhrál. A i když výsledek nebude dle gusta každého, tohle dává smysl, má svůj styl i kouzlo.

Je to zkrátka zajímavá, troufneme si říci i zcela výjimečná nabídka. Auto přitom může být vaše jen za 12 950 Eur, tedy něco málo přes 300 tisíc korun. Není to obecně málo na tak staré auto, ale je-li stav takový, jak naznačují fotky i další dostupné informace, je to skoro nové auto, které kdysi stálo něco pětkrát, šestkrát víc. A ze své původní užitné hodnoty neztratilo téměř nic výměnou za snadno 1,5milionovou slevu.

Takže pokud se díváte třeba po základní Škodě Fabia, která s litrovým tříválcovým motorem, který už si neříká HTP jen proto, že prozrazoval podstatu věci (Houby To Pojede, ve slušnější verzi), a s výchozí výbavou Top Nic stojí už 420 tisíc, tady máte možnost ušetřit přes 100 tisíc a mít auto o tři třídy jinde. To možná stojí za výlet do německého Iserlohnu. On už ten šestiválec za to stojí, třebaže užívat si jej bude možné jen jinak než dynamicky.


Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 1 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 00Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 2 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 01Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 3 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 02Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 4 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 04Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 5 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 05Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 6 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 06Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 7 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 07Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 8 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 08Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 9 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 09Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 10 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 10Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 11 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 11Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 12 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 12Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 13 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 13Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 14 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 14Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 15 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 15Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 16 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 16Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 17 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 17Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 18 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 18Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 19 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 19Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 20 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 20Skoro nové BMW řady 5 s šestiválcem za 300 tisíc není vtip ani omyl, může být vaše. A podívejte se na ten interiér - 21 - BMW 520i E60 2003 nejete 2026 prodej 21
BMW řady 5 generace E60 se sice nelíbí každému, ale vzhled musíte u některých aut prostě hodit za hlavu. Tohle konkrétní je dodnes zánovní a má pod kapotou atmosférický šestiválec, přitom stojí o hodně míň než základní. Fabie. Foto: Ahmed Moussa Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Ahmed Moussa Automobile@Autoscout24.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.