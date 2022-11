Skutečně Tesla vydělává na každém autě osmkrát víc než Toyota? Jejímu účetnictví už přestávají věřit i optimisté před 5 hodinami | Petr Prokopec

Že je Tesla vzhledem ke své pozici v až podezřele dobré finanční kondici, upozorňují kritici už léta. Až otevření dalších nových továren ale ukazuje, že se některé věci ve finančních výkazech firmy projevují velmi podivným způsobem.

Minulý týden magazín Nikkei Asia přišel se srovnáním, jehož výsledky zaskočily i lidi, kteří se o automobilovou branži běžně nezajímají. Sesterská publikace londýnských Financial Times totiž uvedla, že Tesla vydělává na každém prodaném automobilu osmkrát více peněz než Toyota. I když to není vše, v očích některých by to alespoň částečně ospravedlňovalo, že společnost řízená Elonem Muskem je nejhodnotnější automobilkou světa.

Za zmíněným srovnáním nehledejte žádné složitosti - kolegové ze země vycházejícího slunce jednoduše vzali zisk za letošní třetí kvartál a následně vydělili počtem prodaných aut, tak se to dělá. Tesla má přitom za dané období na kontě 344 tisíc registrací a 3,29 miliardy dolarů (cca 77,44 mld. Kč), zatímco v rohu Toyoty stojí 2,62 milionu vozů a 434,2 miliardy jenů (72,77 mld. Kč). Zisk obou automobilek je tedy prakticky stejný, nicméně aby Japonci dosáhli takřka stejné sumy jako americký výrobce, museli prodat 7,6krát více aut.

Ještě před nějakými dvaceti lety by i taková primitivní kalkulace byla docela přesná, v současné době je nicméně třeba zohlednit řadu dalších faktorů. V prvé řadě je to všemožné přerozdělování, v případě Tesly zejména, ne však výlučně peníze za prodej tzv. eko kreditů, které jsou s jejím podnikáním spojeny v USA. Tesla přitom nic jiného neprodukuje, nepotřebuje tedy s jejich pomocí uměle mazat uhlíkovou stopu spalovacích aut. Místo toho je přeprodává ostatním výrobcům. Za třetí kvartál si přitom takto přišla na 286 milionů dolarů (6,7 mld. Kč), prodejem vlastních automobilů tak vydělala „pouze“ 3 mld. USD (70,6 miliard korun).

To ale situaci zase tak nemění, a tak otázkou zůstává, zda i tomuto číslu lze věřit. Stačí si totiž uvědomit, kterak Elon Musk na všechny strany hlásá, že nové gigatovárny v Berlíně a Austinu jsou obrovskými dírami na peníze. Tomu však ani v nejmenším neodpovídá firemní účetnictví. Za loňský třetí kvartál totiž provozní náklady Tesly činily 1,656 miliardy dolarů (38,84 mld. Kč), přičemž oba zmíněné podniky nebyly v provozu. Letos, kdy mají značku jen stát peníze, však operační výdaje činily 1,694 mld. USD (39,78 mld. Kč). Díry peníze spalující podle Muska miliardy dolarů, se v účetnictví projevují jako téměř čistá nula.

Přesněji jde o rozdíl pouhých 38 milionů dolarů (894,52 mil. Kč), který ani v nejmenším nenaznačuje, že by v Německu či Texasu docházelo k problémům. Proč by se o nich ovšem Musk zmiňoval? Rozhodně ne proto, aby mazal med kolem úst investorů - jeho slova totiž přispěla jen k propadu akcií Tesly. Stále více tak spíše začíná vycházet najevo, co si lidé v branži šuškají již dlouhá léta. Tedy že Muskem řízená automobilka má velmi kreativní účetnictví. Nemusí to být nutně nelegální, o spoustě věcí se dá účtovat různě, na konci je ale třeba se ptát, jak věrný obraz o fungování firmy takové účetnictví podává.

Pochybnosti vyvolává i fakt, že Tesla navzdory svým ziskům nevplácí žádné dividendy. Jasně, investuje do budoucnosti... Ale při její velikosti a ziskovosti? Investovat musí každý, zvlášť dnes, Toyota ale přes nesrovnatelně širší aktivity a podobný zisk dividendy vyplácí pravidelně. Vskutku se tak zdá, že Musk mohl za peníze ušetřené za PR a marketing investovat do celého účetního oddělení.

Jen Tesla a její auditoři (PwC) ví, jaká je realita, některá čísla ale smrdí. A fakt, že na ně upozorňují i americká média, která jsou jinak k Tesle převážně optimistická, také o něčem svědčí. Jen čas ukáže, zda je Tesla geniální továrnou na peníze, nebo se do historie zapíše jako jeden z největších blufů dějin.

Tesla má dnes na každém prodaném voze vydělávat v průměru 9 570 USD (225 300 Kč), osmkrát více peněz než Toyota. Je to fakt, nebo Tesla jen čachruje se svými účty, aby navenek vypadala co nejlépe? Foto: Tesla

